В Куйбышевском районе Самары начал работу пункт наблюдения за качеством атмосферного воздуха. Он может определить восемь веществ, которые загрязняют атмосферу. Четыре раза в день сюда приезжают наблюдатели, доставляют поглотительные устройства для отбора проб. Обработка образцов занимает восемь часов. За тестовый день работы, загрязнений не выявлено. А к концу второго квартала 2019 года здесь появится автоматический пост.
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В сбросе нефтепродуктов в ливневую канализацию подозревают 48-летнего самарца
Стали известны подробности скандального дела о загрязнении мазутом ливневой канализации в районе насосно-фильтровальной станции № 1 в Самаре. Напомним, что в понедельник вечером, 20 мая дежурный администрации Октябрьского района сообщил в полицию о разливе нефтепродуктов на береговой линии Волги на …
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23 мая 2019, 02:27
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22 мая в Самаре береговую линию должны очистить от мазута
В среду, 22 мая, начнется очистка береговой полосы от мазута, который угодил в ливневую канализацию в районе НФС-1. По словам главы Октябрьского района Александра Кузнецова, у насосно-фильтровальной станции были выстроены заграждения для сбора мазута. Ливневая система после самовольного сброса нефтепродуктов …
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22 мая 2019, 11:57
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В Самаре фекалии из выгребной ямы могли попасть в питьевую воду
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21 мая 2019, 05:31
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В Самаре задержали злоумышленника, который пытался снова слить мазут у НФС-1
Во вторник, 21 мая, в Самаре служба безопасности «Самарских коммунальных систем» поймала злоумышленника, короткого подозревают в попытке еще раз слить мазут в районе насосно-фильтровальной станции № 1.
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21 мая 2019, 11:07
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В ночь на 25 апреля в Куйбышевском районе отключат холодную воду
В ночь на четверг, 25 апреля, в Куйбышевском районе Самары отключат холодную воду. На трубе холодного водоснабжения диаметром 700 мм, по которой она поступает в район, произошел технологический сбой. Рабочие провели диагностику, пробное отключение и подготовительные работы, сообщили в «РКС-Самара».
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24 апреля 2019, 12:15
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В Самаре завели уголовное дело из-за обрушения ледяной глыбы на молодого человека
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3 апреля 2019, 02:22
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Проблемы загрязнения воздуха и доступности медицинской помощи обсудили в Тольятти
Проблемы загрязнения воздуха, качества воды и доступности медицинской помощи обсудили в Тольятти на расширенном заседании регионального штаба ОНФ. В нем принял участие депутат Госдумы РФ, первый вице-президент крупнейшей общественной организации «Союзмаш России» Владимир Гутенев.
В частности, в поселке Солнечная …
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28 марта 2019, 02:20
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Голый мужчина просил милостыню на обочине дороги в Самаре
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23 октября 2018, 03:47
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В Тольятти экоаналитическая лаборатория снова нашла превышения ПДК
Сейчас в Тольятти находится мобильная аналитическая лаборатория, которая оценивает состояние атмосферного воздуха. В городе она пробудет с 16 октября до 2 ноября, а приехала чудо-лаборатория из Башкирии. Она оснащена хроматографическим комплексом, автоматическими газоанализаторами, позволяющими измерять содержание основных загрязнителей в атмосферном …
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19 октября 2018, 03:00
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Кто загрязняет воздух в Тольятти?
Управление Самарского Росприроднадзора инициировало административное расследование в отношении четырех предприятий Тольятти. Компании подозревают в нарушении условий выброса загрязняющих веществ. Речь идет о производителе аккумуляторов «АКОМ инвест», заводе «Тольяттинский трансформатор», немецко-российском совместном предприятии «Линде Азот Тольятти» и дочернем подразделении «Куйбышевазота» - …
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5 октября 2018, 11:15
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В Тольятти хотят закупить мобильные лаборатории и искать предприятия-нелегалы
Экологическую ситуацию в Тольятти и появление неприятных запахов и смога обсуждали 4 октября на совещании под руководством губернатора Дмитрия Азарова. На нем присутствовали руководители промышленных предприятий, профильных ведомств, контролирующих органов и общественники. Директор Тольяттинской гидрометеорологической обсерватории Надежда Карпасова заявила, что …
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5 октября 2018, 12:23
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Вандалы сломали лавку и расписали забор граффити в только что отремонтированном сквере Нефтяников
Совсем недавно в Самаре завершилось благоустройство сквера Нефтяников в Куйбышевском районе города. Там выполнили целый ряд работ: переложили асфальтовые дорожки, починили ограждения, засеяли новую траву на газоны, обустроили детскую и спортивную площадки, заменили урны и скамейки. Однако продержалась вся эта …
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28 августа 2018, 10:41
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