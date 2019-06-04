В Самаре задержали злоумышленника, который пытался снова слить мазут у НФС-1 Во вторник, 21 мая, в Самаре служба безопасности «Самарских коммунальных систем» поймала злоумышленника, короткого подозревают в попытке еще раз слить мазут в районе насосно-фильтровальной станции № 1.

- Сегодня службой безопасности «Самарских коммунальных систем» при попытке повторного слива мазута на … - Сегодня службой безопасности «Самарских коммунальных систем» при попытке повторного слива мазута на