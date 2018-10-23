Утром, 23 октября жители Куйбышевского района сильно удивились, увидев человека, просившего милостыню на обочине дороги. Несмотря на холод, он стоял на улице абсолютно голый. Только на ногах его были бинты. Правой рукой бедолага опирался на костыль. Судя по фото в социальных сетях, мужчина стоял в районе поста ГАИ на пересечении улиц Народной и Шоссейной.
О том, как голый человек оказался на улице, информации нет. Комментаторы не исключают, что он мог уйти из одной из местных больниц. Стоит отметить, что, по словам очевидцев, рядом с мужчиной останавливались автомобилисты и предлагали помощь. Однако человек отказывался куда-то ехать, принимая только милостыню.
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