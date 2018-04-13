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«Бункер S» Эфир передачи от 10 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

Тепло и горячая вода вернулись в 273 жилых дома в Тольятти

Тепло и горячая вода вернулись в 273 жилых дома в Тольятти

Крупная коммунальная авария в Тольятти устранена, тепло и горячая вода вернулись в 273 дома Комсомольского района.

Отключение от коммунальных удобств произошло из-за остановки работы котельной №2. Бурильщики сторонней организации случайно повредили трубу тепломагистрали. До устранения неисправности пришлось остановить весь насосный парк 

13 апреля 2018, 10:00
273 дома остались без отопления и горячей воды в Тольятти

273 дома остались без отопления и горячей воды в Тольятти

Крупная коммунальная авария произошла 12 апреля в Тольятти. Из-за остановки котельной без горячей воды и отопления остались 273 жилых дома, расположенных в микрорайоне Жигулёвское Море и центральной части Комсомольского района города.

В обстоятельствах случившегося разбираются специалисты прокуратуры Комсомольского района.

«В ходе указанной 

12 апреля 2018, 03:22
Названы адреса расстановки бойлеров с водой для самарцев

Названы адреса расстановки бойлеров с водой для самарцев

В Самаре на этой неделе в некоторых частях города воду местным жителям планируют подвозить бойлерами. В домах воду могут временно отключить из-за плановых работ на системах водоснабжения. Адреса и сроки опубликованы на сайте компании «Самарские коммунальные системы».

«Информация 
9 апреля 2018, 08:02
Семь КамАЗов мусора вывезли коммунальщики из квартиры в Новокуйбышевске

Семь КамАЗов мусора вывезли коммунальщики из квартиры в Новокуйбышевске

Новокуйбышевским коммунальщикам пришлось задействовать тяжелую технику, чтобы освободить одну из квартир №26 по улице Ворошилова от мусора. Там живет пожилая женщина, которая наблюдается в психоневрологическом диспансере. В течение последних нескольких лет она собирала из контейнеров на близлежащих помойках все, что 
6 марта 2018, 08:01
Три человека погибли на пожаре в частном доме в Самаре

Три человека погибли на пожаре в частном доме в Самаре

В Самаре ночью три человека погибли в результате пожара. Трагедия произошла в Куйбышевском районе. Около четырех часов ночи пожарные получили сообщение, что на улице Большой Караванной загорелась крыша частного дома. К месту ЧП направили пять единиц пожарной техники. В тушении 

1 марта 2018, 11:51
Крупная коммунальная авария произошла в центре Тольятти

Крупная коммунальная авария произошла в центре Тольятти

27 февраля в центре Тольятти произошла крупная коммунальная авария. В центре города, на пересечении улиц Ленина и Максима Горького прорвало 400-миллиметровую трубу водовода. ЧП произошло в 16:38.

Для устранения утечки были привлечены 24 человека и 10 единиц техники. Во время ликвидации 

28 февраля 2018, 09:56
В блогах: «Чем привлекают чиновников кучи мусора в центре Самары?»

В блогах: «Чем привлекают чиновников кучи мусора в центре Самары?»

Блогер Андрей Соколов пытался разобраться, чем привлекают городских чиновников кучи мусора в центре Самары?

«Ленинский район - безусловный лидер по бестолковым хозяйственным решениям. Кому именно стукнуло в голову прикрывать кучи мусора цветными тряпками, мы не знаем, как нет у 
19 января 2018, 07:01
В Куйбышевском районе Самары открыли новый детский сад на 240 мест

В Куйбышевском районе Самары открыли новый детский сад на 240 мест

В Самаре, в четверг, 11 декабря, открыли новый детский сад. Дошкольное учреждение под названием «Волгарята» расположено на территории Куйбышевского района, в микрорайоне «Волгарь». В церемонии открытия приняли участие врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина. Детсад 
11 января 2018, 04:47
В блогах: про уборку мусора в Сокских штольнях

В блогах: про уборку мусора в Сокских штольнях

Блогер Наталья Козловская рассказала про уборку мусора в Сокских штольнях. В выходные активисты из клуба "ВелоТольятти" во 2-й раз навели чистоту в историческом и природном памятнике - рукотворных штольнях под горой Тип-Тяв.

"К сожалению, штольни пользуются повышенным интересом у 
5 декабря 2017, 11:32
В Самаре появился супергерой в маске

В Самаре появился супергерой в маске

В Самару приехал челябинский супергерой Чисто Мэн и уже провел у нас первую уборку. Как выражается сам герой, суть его проекта такова - достучаться до общества и на собственном примере показать, что убирать мусор не стыдно и на что способен 
14 июля 2017, 04:20
Самарцы жалуются на неприятный запах - появились результаты проверки

Самарцы жалуются на неприятный запах - появились результаты проверки

По Самаре распространился неприятный запах - превышена норма по сероводороду, передает портал samru.ru со ссылкой на данные центра мониторинга окружающей среды. Первые сообщения о неприятном запахе на территории разных районов Самары начали поступать вечером в четверг, 9 февраля. После 
10 февраля 2017, 03:04
В Самаре произошла авария на теплопроводе

В Самаре произошла авария на теплопроводе

В понедельник, 26 декабря, произошел порыв на обратном трубопроводе теплоснабжения диаметром 279 миллиметров. Авария произошла по адресу: улица Стадионная, 4. Сообщение о коммунальном происшествии поступило в 11:41.

По данным МЧС, под отключение отопления попадают 15 домов, всего в них проживает 4047 

26 декабря 2016, 01:36
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