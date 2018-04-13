В последнее время в массовом порядке начали поступать жалобы от жителей Куйбышевского района. Люди сообщали о том, что в районе перестали регулярно вывозить мусор. Контейнеры оказались переполненными отходами, и их разносит ветром по окрестностям. Также было множество сообщений о неприятном запахе.
Проблемные участки находятся в ведении управляющей компании ООО «Куйбышевский ПЖРТ». Мусор организация вывозила не собственными силами, а с помощью арендованной техники. На днях арендодатель расторг контракт в одностороннем порядке, а своих ресурсов на решение проблем у коммунальщиков не оказалось.
Сейчас проблема понемногу решается. «Куйбышевский ПЖРТ» договорился о сотрудничестве с другой организацией. Уже очищены 30%проблемных контейнерных площадок. В субботу, 14 апреля, в районе начнут устанавливать 224 новых евроконтейнера для мусора – ими заменят устаревшие баки, сообщает горадминистрация.
|
Тепло и горячая вода вернулись в 273 жилых дома в Тольятти
Крупная коммунальная авария в Тольятти устранена, тепло и горячая вода вернулись в 273 дома Комсомольского района.
Отключение от коммунальных удобств произошло из-за остановки работы котельной №2. Бурильщики сторонней организации случайно повредили трубу тепломагистрали. До устранения неисправности пришлось остановить весь насосный парк …
|
13 апреля 2018, 10:00
|
273 дома остались без отопления и горячей воды в Тольятти
Крупная коммунальная авария произошла 12 апреля в Тольятти. Из-за остановки котельной без горячей воды и отопления остались 273 жилых дома, расположенных в микрорайоне Жигулёвское Море и центральной части Комсомольского района города.
В обстоятельствах случившегося разбираются специалисты прокуратуры Комсомольского района.
«В ходе указанной …
|
12 апреля 2018, 03:22
|
Названы адреса расстановки бойлеров с водой для самарцев
В Самаре на этой неделе в некоторых частях города воду местным жителям планируют подвозить бойлерами. В домах воду могут временно отключить из-за плановых работ на системах водоснабжения. Адреса и сроки опубликованы на сайте компании «Самарские коммунальные системы».
«Информация …
|
9 апреля 2018, 08:02
|
Семь КамАЗов мусора вывезли коммунальщики из квартиры в Новокуйбышевске
Новокуйбышевским коммунальщикам пришлось задействовать тяжелую технику, чтобы освободить одну из квартир №26 по улице Ворошилова от мусора. Там живет пожилая женщина, которая наблюдается в психоневрологическом диспансере. В течение последних нескольких лет она собирала из контейнеров на близлежащих помойках все, что …
|
6 марта 2018, 08:01
|
Три человека погибли на пожаре в частном доме в Самаре
|
1 марта 2018, 11:51
|
Крупная коммунальная авария произошла в центре Тольятти
|
28 февраля 2018, 09:56
|
В блогах: «Чем привлекают чиновников кучи мусора в центре Самары?»
|
19 января 2018, 07:01
|
В Куйбышевском районе Самары открыли новый детский сад на 240 мест
В Самаре, в четверг, 11 декабря, открыли новый детский сад. Дошкольное учреждение под названием «Волгарята» расположено на территории Куйбышевского района, в микрорайоне «Волгарь». В церемонии открытия приняли участие врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина. Детсад …
|
11 января 2018, 04:47
|
В блогах: про уборку мусора в Сокских штольнях
Блогер Наталья Козловская рассказала про уборку мусора в Сокских штольнях. В выходные активисты из клуба "ВелоТольятти" во 2-й раз навели чистоту в историческом и природном памятнике - рукотворных штольнях под горой Тип-Тяв.
"К сожалению, штольни пользуются повышенным интересом у …
|
5 декабря 2017, 11:32
|
В Самаре появился супергерой в маске
|
14 июля 2017, 04:20
|
Самарцы жалуются на неприятный запах - появились результаты проверки
По Самаре распространился неприятный запах - превышена норма по сероводороду, передает портал samru.ru со ссылкой на данные центра мониторинга окружающей среды. Первые сообщения о неприятном запахе на территории разных районов Самары начали поступать вечером в четверг, 9 февраля. После …
|
10 февраля 2017, 03:04
|
В Самаре произошла авария на теплопроводе
В понедельник, 26 декабря, произошел порыв на обратном трубопроводе теплоснабжения диаметром 279 миллиметров. Авария произошла по адресу: улица Стадионная, 4. Сообщение о коммунальном происшествии поступило в 11:41.
По данным МЧС, под отключение отопления попадают 15 домов, всего в них проживает 4047 …
|
26 декабря 2016, 01:36