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«Бункер S» Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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В Тольятти 30 супермаркетов известной сети могут остаться без горячей воды

В Тольятти 30 супермаркетов известной сети могут остаться без горячей воды

В ближайшее время 30 магазинов известной сети супермаркетов в Тольятти могут лишиться горячей воды. На сегодняшний день приостановлена ее подача в пяти магазинах, включая гипермаркеты на Московском проспекте и улице Громовой. Общая задолженность АО — юридического лица торговой сети за 
25 июля 2018, 04:15
Самарцев оставят без горячей воды еще на несколько дней

Самарцев оставят без горячей воды еще на несколько дней

В Самаре завершился первый этап гидравлических испытаний на тепловых сетях. Они проходили с 16 по 20 июля. За это время специалисты зафиксировали 50 повреждений на тепломагистралях. Как отмечает пресс-служба ОАО «ПТС», большинство неисправностей было обнаружено на бывших бесхозных сетях. Сейчас 

20 июля 2018, 03:41
Обрушился потолок в доме на Пугачевской в Самаре

Обрушился потолок в доме на Пугачевской в Самаре

В ночь на четверг, 19 июля, в квартире на втором этаже двухэтажного дома №22 А на улице Пугачевской в Кировском районе обрушился потолок. Это произошло еще в 03:16. На фотографиях, предоставленных жильцами квартиры, видно, что свалилось не только декоративное потолочное 
19 июля 2018, 03:09
Грунт провалился во дворе дома на Куйбышева в Самаре

Грунт провалился во дворе дома на Куйбышева в Самаре

Во дворе дома № 129 по улице Куйбышева в Самаре провалился грунт: местные жители боятся гулять по территории с детьми. После ливней в глубокой яме стоит вода, асфальт вокруг нее пришел в негодность. Земля продолжает оседать и жильцы соседних домов 
18 июля 2018, 11:48
Полтора месяца без воды сидят жители села Дмитриевка

Полтора месяца без воды сидят жители села Дмитриевка

Почти чрезвычайная ситуация сложилась в селе Дмитриевка Нефтегорского района: полтора месяца без воды провели местные жители. Правда, представители МЧС положение чрезвычайным пока не признали, так как в пожарных гидрантах напор есть, а жителям воду доставляют бойлерами. Тем не менее, для 

18 июля 2018, 02:35
В Самаре отключили горячую воду

В Самаре отключили горячую воду

В Самаре сейчас далеко не везде есть горячая вода. Ее отключили накануне в связи с гидравлическими испытаниями, которые продлятся как минимум до 19 июля, то есть до вечера четверга.

Сейчас повышенным давлением проверяют тепловые сети Самарской ТЭЦ, верхней зоны Безымянской и 

17 июля 2018, 05:32
С 16 июля начнутся массовые отключения горячей воды в Самаре

С 16 июля начнутся массовые отключения горячей воды в Самаре

С понедельника, 16 июля, в Самаре стартуют массовые отключения горячей воды — в городе начнутся ежегодные гидравлические испытания теплосетей перед новым отопительным сезоном.

С 16 до 20 июля испытания будут проводиться на сетях Самарской ТЭЦ, верхней зоны Безымянской ТЭЦ и Центральной 

13 июля 2018, 12:54
С 16 июля начнут отключать горячую воду в Самаре

С 16 июля начнут отключать горячую воду в Самаре

С 16 июля в Самаре начнут отключать горячую воду. Это будет необходимо для проведения гидравлических испытаний на тепловых сетях. Первыми, с 16 по 23 июля будут проверены магистрали Самарской ТЭЦ, верхней зоны Безымянской ТЭЦ и Центральной отопительной котельной.  С 23 

2 июля 2018, 03:53
Гидравлические испытания тепловых сетей начались в Самаре

Гидравлические испытания тепловых сетей начались в Самаре

В Самаре в среду, 16 мая, специалисты «Предприятия тепловых сетей» проведут ежегодные гидравлические испытания тепловых сетей второго подрайона Безымянской ТЭЦ. Речь идет о теплотрассе в границах проспекта Кирова, улиц Ветлянская, Кабельная и XXII Партсъезда. Энергетики просят горожан соблюдать меры предосторожности: 

15 мая 2018, 12:36
22 мая в Тольятти начнутся гидравлические испытания теплосетей

22 мая в Тольятти начнутся гидравлические испытания теплосетей

Гидравлические испытания тепловых сетей от ТЭЦ ВАЗа и Тольяттинской ТЭЦ пройдут с 22 по 26 мая. В связи с этим будет временно приостановлена подача горячего водоснабжения для жителей Автозаводского и Центрального районов. Время проведения работ выбрано с учетом неблагоприятного прогноза 

12 мая 2017, 08:06
Сегодня в Самаре начнут подавать горячую воду

Сегодня в Самаре начнут подавать горячую воду

Сегодня, 12 мая, в Самаре заканчивается первая часть гидравлических испытаний теплосетей. По информации пресс-службы ПТС, уже выявлено 11 повреждений магистральных трубопроводов. Их будут ремонтировать в первую очередь.
 
Кроме того сегодня же, пообещали энергетики, вместе с управляющими компаниями начнут подавать 

12 мая 2017, 11:51
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