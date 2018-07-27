В областном центре опять отключат горячую воду. С 30 июля специалисты ЗАО «ПТС» приступят к гидравлическим испытаниям сетей Самарской ГРЭС и Привокзальной отопительной котельной. В Связи с этим ограничения подачи горячей воды ожидаются в границах Волжского проспекта – улицы Максима Горького – реки Самара – улицы Братьев Коростелевых – железной дороги – Комсомольской площади – улицы Пятигорской – улицы Ново-Урицкой – улицы Авиационной – улицы Клинической – улицы Дзержинского – улицы Партизанской – улицы Аврора – улицы Гагарина – улицы Революционной – улицы Ново-Садовой – улицы Соколова – улицы Лесной.
На первом этапе тепломагистрали испытают повышенным давлением воды, а на втором проведут ремонт выявленных повреждений. В связи с этим энергетики просят горожан соблюдать меры предосторожности: в период проведения испытаний по возможности не находиться рядом с трубопроводами надземной прокладки, а также рядом с тепловыми камерами.
Горячее водоснабжение восстановят к 12 августа.
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