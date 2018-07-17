5
56
22
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 июля 2018г  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 16 июля 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
5 + 3 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.

Материалы по теме:

С 16 июля начнутся массовые отключения горячей воды в Самаре

С 16 июля начнутся массовые отключения горячей воды в Самаре

С понедельника, 16 июля, в Самаре стартуют массовые отключения горячей воды — в городе начнутся ежегодные гидравлические испытания теплосетей перед новым отопительным сезоном.

С 16 до 20 июля испытания будут проводиться на сетях Самарской ТЭЦ, верхней зоны Безымянской ТЭЦ и Центральной 

13 июля 2018, 12:54
С 16 июля начнут отключать горячую воду в Самаре

С 16 июля начнут отключать горячую воду в Самаре

С 16 июля в Самаре начнут отключать горячую воду. Это будет необходимо для проведения гидравлических испытаний на тепловых сетях. Первыми, с 16 по 23 июля будут проверены магистрали Самарской ТЭЦ, верхней зоны Безымянской ТЭЦ и Центральной отопительной котельной.  С 23 

2 июля 2018, 03:53
В Самаре заменили канализационные трубы 80-летней давности

В Самаре заменили канализационные трубы 80-летней давности

В поселке Мехзавод завершился ремонт на канализационном коллекторе. Технологический сбой там произошел еще в апреле. Прибывшие на место специалисты выяснили, что из строя вышли керамические трубы, проложенные еще в 1938 году.

Участок инженерных сетей пришлось менять. Долгое время ремонта объясняется спецификой 

27 июня 2018, 03:14
Новый способ борьбы с должниками придумали энергетики

Новый способ борьбы с должниками придумали энергетики

В Самарской области коммунальные неплательщики теперь не смогут совершать регистрационные действия с недвижимостью. О запуске нового метода борьбы с долгами за тепло и горячую воду сообщила компания «ЭнергосбыТ-Плюс». В ряде регионов, где работает данная организация, уже поданы соответствующие ходатайства в 

8 июня 2018, 03:33
Новые платежки ЖКХ получат в июне жильцы многоквартирных домов

Новые платежки ЖКХ получат в июне жильцы многоквартирных домов

В июне жильцы многоквартирных домов получат новые платежки ЖКХ. Вступил в силу приказ Минстроя, изменивший форму квитанции, утвержденной в 2014 году. В новом образце будет намного больше информации, чем в прежнем. В отдельном столбце граждане увидят расчет платы за коммунальные 

31 мая 2018, 07:01
Крупнейший самолет в мире может подняться в воздух в этом году

Крупнейший самолет в мире может подняться в воздух в этом году

Летом этого года в воздух может подняться крупнейший самолет в мире. Машина под названием Scaled Composites Stratolaunch Model 351 имеет два фюзеляжа и размах крыла более 117 метров. Правда, не исключается, что сроки могут сдвинуться. Связано это со сложной конструкцией 
18 апреля 2018, 05:10
Китай определился с датой испытаний своего первого авианосца

Китай определился с датой испытаний своего первого авианосца

Руководство Китая определилось с датой испытаний первого авианосца собственного производства Type 001A. Произойдет это в конце месяца ближе к годовщине создания национального флота.

Испытания пройдут в Бохайском заливе. Проверяться будут в первую очередь те системы, которые отвечают за безопасность: 
3 апреля 2018, 02:21
Парашют для спуска оборудования на Марс испытали в Швеции

Парашют для спуска оборудования на Марс испытали в Швеции

Европейская космическая корпорация отчиталась об успешных испытаниях парашюта, предназначенного для спуска оборудования на поверхность Марса. На планету его планируется доставить в рамках программы "ЭкзоМарс-2020". Испытания прошли в Швеции.

"Самый большой парашют из всех, что когда-либо использовались для приземления на 
29 марта 2018, 10:45
Обновленная Lada Granta вышла на дорожные испытания

Обновленная Lada Granta вышла на дорожные испытания

АвтоВАЗ выпустил на дорожные испытания обновленную версию седана Lada Granta. На днях в сети появились его фото. Машина плотно обернута в камуфляжную ленту, однако даже через нее можно кое-что заметить.

Так, видно, что передняя часть авто стала больше напоминать 
17 января 2018, 01:19
В кранах самарцев повысят температуру горячей воды

В кранах самарцев повысят температуру горячей воды

Теплоэнергетики предупредили о повышении температуры горячей воды в кранах самарцев. Это связано с прогнозируемым похолоданием в Самарской области. Жителей региона просят быть осторожными, открывая кран с горячей водой. Особенно внимательно взрослым нужно следить за детьми.

«Чтобы в краны жителей 
12 января 2018, 12:59
В Самаре на Ново-Вокзальной завершают работы на месте порыва трубы

В Самаре на Ново-Вокзальной завершают работы на месте порыва трубы

В Самаре сотрудники аварийной бригады завершают работы на месте порыва трубы на улице Ново-Вокзальной. Как уже сообщала «ТЕРРА», в ночь на 20 декабря без тепла и горячей воды остались объекты и жилые дома у места аварии. Движение транспорта на участке 
20 декабря 2017, 04:54
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх