В Самаре сейчас далеко не везде есть горячая вода. Ее отключили накануне в связи с гидравлическими испытаниями, которые продлятся как минимум до 19 июля, то есть до вечера четверга.
Сейчас повышенным давлением проверяют тепловые сети Самарской ТЭЦ, верхней зоны Безымянской и Центральной отопительной котельной.
С 23 по 26 июля испытания пройдут на Самарской ГРЭС на Волжском проспекте и Привокзальной отопительной котельной. При необходимости ремонта, горячую воду отключат повторно. Когда именно, сообщат чуть позже.
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