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Самолет Москва-Самара совершил вынужденную посадку в Казани
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12 апреля 2018, 08:36
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Китай определился с датой испытаний своего первого авианосца
Руководство Китая определилось с датой испытаний первого авианосца собственного производства Type 001A. Произойдет это в конце месяца ближе к годовщине создания национального флота.
Испытания пройдут в Бохайском заливе. Проверяться будут в первую очередь те системы, которые отвечают за безопасность: …
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3 апреля 2018, 02:21
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Парашют для спуска оборудования на Марс испытали в Швеции
Европейская космическая корпорация отчиталась об успешных испытаниях парашюта, предназначенного для спуска оборудования на поверхность Марса. На планету его планируется доставить в рамках программы "ЭкзоМарс-2020". Испытания прошли в Швеции.
"Самый большой парашют из всех, что когда-либо использовались для приземления на …
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29 марта 2018, 10:45
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Самолет «Саратовских авиалиний» вынужденно сел в аэропорту Самары
В Самаре в среду, 28 марта, экстренно приземлился самолет Як-42. Это произошло утром. Воздушное судно авиакомпании «Саратовские авиалинии», летевшее из Саратова в Оренбург, в 10:38 по местному времени совершило вынужденную посадку в аэропорту Курумоч, сообщили представители транспортной прокуратуры. Пассажиров на …
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28 марта 2018, 04:14
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«Землянина» из экстренно севшего в Самаре самолета на авто повезли в Ульяновск
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19 марта 2018, 09:39
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Самолет Москва – Ульяновск экстренно посадили на запасном аэродроме в Самаре
В Самаре в воскресенье, 18 марта, вынужденно приземлился самолет, на котором летели более полусотни человек. Рейс компании "ЮТэйр" следовал по маршруту Москва – Ульяновск. Борт посадили на запасном аэродроме аэропорта Курумоч в 16:28, сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре. Причина вынужденной посадки: …
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19 марта 2018, 07:31
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Обновленная Lada Granta вышла на дорожные испытания
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17 января 2018, 01:19
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Новый двигатель для ракеты-носителя Falcon 9 неожиданно взорвался во время испытаний
Новый двигатель Merlin для ракеты Falcon 9 взорвался в процессе испытаний. Катастрофа случилась на полигоне SpaceX в Техасе. О ней рассказывают зарубежные информагентства.
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9 ноября 2017, 12:29
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Минтранс обяжет новые авиакомпании закупать отечественные самолеты
Минтранс России сейчас готовит проект корректировок к федеральным авиационным правилам. В числе прочего, они обяжут новые авиакомпании иметь в своем распоряжении минимум три новых отечественных лайнера.
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30 августа 2017, 05:19
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Не по маршруту: Россия создаст зоны свободного воздушного пространства
Госкорпорация по организации воздушного движения (ГК ОрВД) собирается представить на проходящем авиасалоне МАКС проект Стратегии развития отечественной аэронавигационной системы. Он рассчитан до 2030 года, информируют "Известия".
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19 июля 2017, 09:31
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Самый большой самолет в мире впервые покинул ангар
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1 июня 2017, 02:08
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ОДК испытает новый двигатель для учебно-боевых самолетов в 2019 году
Сотрудники Объединенной двигателестроительной корпорации испытают новый двигатель для учебно-боевой авиации СМ-100 в 2019 году. Об этом информируют отечественные СМИ со ссылкой на пресс-службу ОДК.
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20 февраля 2017, 02:37