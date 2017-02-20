Сотрудники Объединенной двигателестроительной корпорации испытают новый двигатель для учебно-боевой авиации СМ-100 в 2019 году. Об этом информируют отечественные СМИ со ссылкой на пресс-службу ОДК.
Как отмечается, разработка эскизного проекта уже закончена. Наступила очередь опытно-конструкторских работ, в следующем году стартуют стендовые испытания опытного образца газогенератора, в 2019 — всего двигателя.
Новинка будет иметь взлетную тягу свыше 3 тонн. В перспективе эти двигатели будут устанавливать на самолетах Як-130, беспилотниках, а также бизнес- и административных воздушных судах.
Благодаря реализации данного масштабного проекта конструкторы намерены получить базовый газогенератор, на основе которого в перспективе создадут различные модификации двигателей военного и гражданского назначения.
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