Авиакатастроф в России стало больше на 83,3% Больше всего ЧП с участием авиации зафиксировано в Южном, Дальневосточном и Центральном федеральных округах.

Чаще всего падали самолеты «Х-32 Бекас», Ан-2, МиГ-29, СУ-24 и вертолеты МИ-8. Таковы данные МЧС России за первые шесть месяцев 2016 года. За эти полгода зарегистрировано …