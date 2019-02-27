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Прокуратура выяснит, законно ли вырубили деревья на 5-й просеке
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27 февраля 2019, 02:19
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В Тольятти организация 223 раза нарушила правила движения
В Тольятти судебные приставы завели 223 исполнительных производства о взыскании административных штрафов с одной из организаций. Их общая сумма составила 179 тысяч рублей. Приставы вручили представителям фирмы требование погасить задолженность в пятидневный срок и предупредили, что если это не будет …
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27 февраля 2019, 12:43
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«АвтоВАЗ» заработал в обычном режиме после коммунальной аварии
В среду, 27 февраля, стало известно о том, что в Тольятти была устранена коммунальная авария на «АвтоВАЗе». За ночь ее последствия ликвидировали, производство запускают в плановом режиме. Коммунальное ЧП на планы предприятия по производству автомобилей никак не повлияет, сообщает …
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27 февраля 2019, 12:02
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Самарчанка с доской напала на машину «скорой помощи»
Пользователи соцсетей в Самарской области активно обсуждают видеоролик, который выложили недавно. На нем агрессивная женщина выкрикивала оскорбления в адрес дежурной бригады «скорой помощи», колотила руками по двери и по стеклу с пассажирской стороны, а затем и вовсе нашла белую …
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27 февраля 2019, 11:20
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Стало известно, когда будет решена проблема нехватки мест в яслях в Самарской области
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27 февраля 2019, 09:21
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В Самаре детей с временной пропиской предложили зачислять в школы во вторую волну
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26 февраля 2019, 11:07
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Бывший глава СОФЖИ Реналь Мязитов остался под стражей
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26 февраля 2019, 10:54
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В Самарской области хотят изменить порядок зачисления первоклашек в школу
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26 февраля 2019, 02:05
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«Сходил в баню»: в Самаре нашли мужчину, которого 10 лет искала полиция
В Самаре нашли мужчину, который десять лет скрывался от правоохранительных органов. Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии патрулировал Кировский район, когда узнал об инциденте в бане на Зубчаниновском шоссе. На охраняемом объекте сработала «тревожная кнопка», силовики отправились по указанному адресу. Оказалось, что …
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26 февраля 2019, 11:35
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Полковник Вера Рабинович останется в СИЗО до апреля
В понедельник, 25 февраля, в Самарском областном суде рассматривали апелляционную жалобу адвокатов 37-летней Веры Рабинович на решение Куйбышевского районного суда на продление ее ареста до 17 апреля. Подозреваемая сейчас находится в СИЗО № 3 и участвовала в заседании по …
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26 февраля 2019, 09:39
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Пьяный уголовник, который «обнес» церковь в Самаре, отправится в колонию строгого режима
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26 февраля 2019, 08:31
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Экстренное торможение: в Тольятти 10-летний мальчик получил травмы в автобусе
В Автограде случилась неприятная ситуация в общественном транспорте. По данным ГИБДД Тольятти, рано утром 21 февраля 58-летний водитель ехал на пассажирском автобусе «МАЗ-206068» по Автозаводскому шоссе. В какой-то момент шофер применил экстренное торможение, и в салоне упали двое пассажиров. Одним …
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25 февраля 2019, 05:45
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В Чапаевске 61-летнюю пенсионерку будут судить за продажу «синтетики»
Перед судом в Чапаевске предстанет в ближайшее время 61-летняя пенсионерка. По версии следствия, женщина промышляла торговлей синтетическими наркотиками. Как рассказали в Приволжской транспортной прокуратуре, она три раза продавала запрещенные вещества своему знакомому. Подозреваемая и ее клиент договаривались о встречах по …
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25 февраля 2019, 12:06
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Арбитражный суд Самарской области возглавил Сергей Каплин
Арбитраж возглавил Сергей Каплин, его кандидатуру утвердила Высшая квалификационная коллегия судей, говорится в сообщении ведомства. К своим обязанностям он приступит в ближайшее время. С 2013 года Каплин занимал пост зампредседателя Двенадцатого арбитражного апелляционного суда в Саратове. Чиновник начинал свою карьеру …
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25 февраля 2019, 11:43
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Следователи разберутся в гибели женщины под завалами снега в Малой Царевщине
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18 февраля 2019, 12:29
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В Самаре началась доследственная проверка из-за падения снега с крыши на женщину и ее дочку
В Самаре стартовала доследственная проверка из-за схода снега с крыши жилого дома на женщину и ее дочку. Напомним, что это произошло в субботу, 16 февраля в Самарском районе. Между домами № 111 и 113 по улице Куйбышева на гулявших …
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17 февраля 2019, 08:25
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Сызранского полицейского подозревают в причастности к сбыту опасной водки
Следственный комитет региона сообщает о задержании начальника сызранского отдела экономической безопасности. В ночь на 16 июня прошлого года силовики зафиксировали факт перевозки на грузовике водки "Царская охота", которая представляет угрозу для жизни и здоровья. Такое заключение дали эксперты. По оперативным данным …
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19 мая 2017, 07:34
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В Новокуйбышевске женщину подозревают в убийстве своего новорожденного ребенка
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16 мая 2017, 07:39
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Полицейские поймали педофила в поезде из Москвы
В поезде, следовавшем по участку Куйбышевской железной дороги, поймали подозреваемого в развращении детей. Мужчину задержали 21 апреля в пассажирском составе, ехавшем из Москвы в Пензу.
«Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, дождавшись, когда 14-летняя девочка останется без присмотра родителей, совершил с …
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25 апреля 2017, 10:50
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В Самаре следствие ищет серийного педофила-насильника
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3 августа 2016, 04:03
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В Красноярском крае семиклассница сумела защитить себя от педофила
ЧП произошло 3 декабря в городе Дивногорске (Красноярский край). 13-летняя школьница, возвращавшаяся одна домой, в районе железнодорожной станции подверглась нападению 31-летнего мужчины. Несмотря на то, что после удара обухом по голове она потеряла сознание, семикласснице все же удалось вырваться из …
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4 декабря 2015, 02:40
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Топ-новости: вирус в Сибири, педофил в Тольятти, фундамент стадиона ЧМ-2018 почти завершен
«ТЕРРА» подготовила обзор самых популярных новостей на сайте в пятницу, 11 сентября.
Обнаруженный в Сибири гигантский вирус поможет лечить заболевания глаз
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11 сентября 2015, 07:40
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