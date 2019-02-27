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Возмущение женщин-военнослужащих: 23 февраля их не поздравляют, а мужикам даже интимные танцы дарят! Возвращение медвытрезвителей и ограничение работы супермаркетов в выходные. Обо всем этом и не только – весело и со смыслом. 
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Материалы по теме:

Прокуратура выяснит, законно ли вырубили деревья на 5-й просеке

Прокуратура выяснит, законно ли вырубили деревья на 5-й просеке

Прокуратура отменила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела из-за спила деревьев на 5-ой просеке. Об этом сообщил депутат Госдумы России от Самарской области Александр Хинштейн.

- Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменено уже сегодня прокурором, как незаконное. 
27 февраля 2019, 02:19
В Тольятти организация 223 раза нарушила правила движения

В Тольятти организация 223 раза нарушила правила движения

В Тольятти судебные приставы завели 223 исполнительных производства о взыскании административных штрафов с одной из организаций. Их общая сумма составила 179 тысяч рублей. Приставы вручили представителям фирмы требование погасить задолженность в пятидневный срок и предупредили, что если это не будет 
27 февраля 2019, 12:43
«АвтоВАЗ» заработал в обычном режиме после коммунальной аварии

«АвтоВАЗ» заработал в обычном режиме после коммунальной аварии

В среду, 27 февраля, стало известно о том, что в Тольятти была устранена коммунальная авария на «АвтоВАЗе». За ночь ее последствия ликвидировали, производство запускают в плановом режиме. Коммунальное ЧП на планы предприятия по производству автомобилей никак не повлияет, сообщает 
27 февраля 2019, 12:02
Самарчанка с доской напала на машину «скорой помощи»

Самарчанка с доской напала на машину «скорой помощи»

Пользователи соцсетей в Самарской области активно обсуждают видеоролик, который выложили недавно. На нем агрессивная женщина выкрикивала оскорбления в адрес дежурной бригады «скорой помощи», колотила руками по двери и по стеклу с пассажирской стороны, а затем и вовсе нашла белую 
27 февраля 2019, 11:20
Стало известно, когда будет решена проблема нехватки мест в яслях в Самарской области

Стало известно, когда будет решена проблема нехватки мест в яслях в Самарской области

Региональные СМИ цитируют слова нового регионального министра образования и науки Виктора Акопьяна. Он пообещал, что проблема с катастрофической нехваткой мест в яслях будет решена к началу 2022 года. В Самарской области до этого времени планируют открыть более 30 детских садов. 
27 февраля 2019, 09:21
В Самаре детей с временной пропиской предложили зачислять в школы во вторую волну

В Самаре детей с временной пропиской предложили зачислять в школы во вторую волну

В Самарской губдуме предложили принимать в школы детей с непостоянной регистрацией во вторую очередь. В настоящее время в Самаре наблюдается проблема с зачислением в первые классы по временной прописке. В части районов города не хватает мест в школах, поэтому родители 
26 февраля 2019, 11:07
Бывший глава СОФЖИ Реналь Мязитов остался под стражей

Бывший глава СОФЖИ Реналь Мязитов остался под стражей

Очередная попытка бывшего главы СОФЖИ и управления регионального капстроительства Реналя Мязитова выйти из-под стражи хотя бы под домашний арест не увенчалась успехом. О том, что заседание суда по апелляционной жалобе ее защитников состоится утром во вторник, стало известно накануне вечером. 
26 февраля 2019, 10:54
В Самарской области хотят изменить порядок зачисления первоклашек в школу

В Самарской области хотят изменить порядок зачисления первоклашек в школу

В самарской Губдуме предложили принимать в школы детей с непостоянной регистрацией во вторую очередь. В настоящее время в Самаре наблюдается проблема с зачислением в первые классы по временной прописке. В части районов города не хватает мест в школах. Поэтому родители 

26 февраля 2019, 02:05
«Сходил в баню»: в Самаре нашли мужчину, которого 10 лет искала полиция

«Сходил в баню»: в Самаре нашли мужчину, которого 10 лет искала полиция

В Самаре нашли мужчину, который десять лет скрывался от правоохранительных органов. Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии патрулировал Кировский район, когда узнал об инциденте в бане на Зубчаниновском шоссе. На охраняемом объекте сработала «тревожная кнопка», силовики отправились по указанному адресу. Оказалось, что 
26 февраля 2019, 11:35
Полковник Вера Рабинович останется в СИЗО до апреля

Полковник Вера Рабинович останется в СИЗО до апреля

В понедельник, 25 февраля, в Самарском областном суде рассматривали апелляционную жалобу адвокатов 37-летней Веры Рабинович на решение Куйбышевского районного суда на продление ее ареста до 17 апреля. Подозреваемая сейчас находится в СИЗО № 3 и участвовала в заседании по 
26 февраля 2019, 09:39
Пьяный уголовник, который «обнес» церковь в Самаре, отправится в колонию строгого режима

Пьяный уголовник, который «обнес» церковь в Самаре, отправится в колонию строгого режима

Самарский суд рассмотрел уголовное дело 33-летнего ранее судимого мужчины. Как сообщили в региональном ГУ МВД, на территории Православного Прихода в Честь Трех Святителей на улице Стара-Загора пьяный злоумышленник разбил стекло и украл из трапезной имущество. Общий ущерб составил 63 тысячи 
26 февраля 2019, 08:31
Экстренное торможение: в Тольятти 10-летний мальчик получил травмы в автобусе

Экстренное торможение: в Тольятти 10-летний мальчик получил травмы в автобусе

В Автограде случилась неприятная ситуация в общественном транспорте. По данным ГИБДД Тольятти, рано утром 21 февраля 58-летний водитель ехал на пассажирском автобусе «МАЗ-206068» по Автозаводскому шоссе. В какой-то момент шофер применил экстренное торможение, и в салоне упали двое пассажиров. Одним 
25 февраля 2019, 05:45
В Чапаевске 61-летнюю пенсионерку будут судить за продажу «синтетики»

В Чапаевске 61-летнюю пенсионерку будут судить за продажу «синтетики»

Перед судом в Чапаевске предстанет в ближайшее время 61-летняя пенсионерка. По версии следствия, женщина промышляла торговлей синтетическими наркотиками. Как рассказали в Приволжской транспортной прокуратуре, она три раза продавала запрещенные вещества своему знакомому. Подозреваемая и ее клиент договаривались о встречах по 
25 февраля 2019, 12:06
Арбитражный суд Самарской области возглавил Сергей Каплин

Арбитражный суд Самарской области возглавил Сергей Каплин

Арбитраж возглавил Сергей Каплин, его кандидатуру утвердила Высшая квалификационная коллегия судей, говорится в сообщении ведомства. К своим обязанностям он приступит в ближайшее время. С 2013 года Каплин занимал пост зампредседателя Двенадцатого арбитражного апелляционного суда в Саратове. Чиновник начинал свою карьеру 
25 февраля 2019, 11:43
Следователи разберутся в гибели женщины под завалами снега в Малой Царевщине

Следователи разберутся в гибели женщины под завалами снега в Малой Царевщине

В Самаре началась доследственная проверка из-за гибели женщины, на которую сошел снег с крыши веранды дома. Трагедия случилась в субботу, 16 февраля, примерно в 22:00. Под тяжестью снега обрушилась кровля веранды дома на улице Шоссейной в селе Малая Царевщина. В 
18 февраля 2019, 12:29
В Самаре началась доследственная проверка из-за падения снега с крыши на женщину и ее дочку

В Самаре началась доследственная проверка из-за падения снега с крыши на женщину и ее дочку

В Самаре стартовала доследственная проверка из-за схода снега с крыши жилого дома на женщину и ее дочку. Напомним, что это произошло в субботу, 16 февраля в Самарском районе. Между домами № 111 и 113 по улице Куйбышева на гулявших 
17 февраля 2019, 08:25
Сызранского полицейского подозревают в причастности к сбыту опасной водки

Сызранского полицейского подозревают в причастности к сбыту опасной водки

Следственный комитет региона сообщает о задержании начальника сызранского отдела экономической безопасности. В ночь на 16 июня прошлого года силовики зафиксировали факт перевозки на грузовике водки "Царская охота", которая представляет угрозу для жизни и здоровья. Такое заключение дали эксперты. По оперативным данным 

19 мая 2017, 07:34
В Новокуйбышевске женщину подозревают в убийстве своего новорожденного ребенка

В Новокуйбышевске женщину подозревают в убийстве своего новорожденного ребенка

Следственный отдел по городу Новокуйбышевск возбудил уголовное дело в отношении 23-летней женщины, подозреваемой убийстве своего новорожденного ребенка.
По версии следствия, 2 сентября 2015 года подозреваемая у себя дома родила ребенка, после чего завернула его в домашнюю пижаму и вынесла на 

16 мая 2017, 07:39
Полицейские поймали педофила в поезде из Москвы

Полицейские поймали педофила в поезде из Москвы

В поезде, следовавшем по участку Куйбышевской железной дороги, поймали подозреваемого в развращении детей. Мужчину задержали 21 апреля в пассажирском составе, ехавшем из Москвы в Пензу.

«Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, дождавшись, когда 14-летняя девочка останется без присмотра родителей, совершил с 

25 апреля 2017, 10:50
В Самаре следствие ищет серийного педофила-насильника

В Самаре следствие ищет серийного педофила-насильника

В Самаре ищут серийного педофила, который нападал на детей младше 14 лет. Как сообщает  пресс-служба областного следственного комитета, 4 марта в одном из подъездов этого мужчину запечатлела видеокамера. Его возраст на вид 20-35 лет. Внешность славянская, телосложение худощавое, а рост 
3 августа 2016, 04:03
В Красноярском крае семиклассница сумела защитить себя от педофила

В Красноярском крае семиклассница сумела защитить себя от педофила

ЧП произошло 3 декабря в городе Дивногорске (Красноярский край). 13-летняя школьница, возвращавшаяся одна домой, в районе железнодорожной станции подверглась нападению 31-летнего мужчины. Несмотря на то, что после удара обухом по голове она потеряла сознание, семикласснице все же удалось вырваться из 
4 декабря 2015, 02:40
Топ-новости: вирус в Сибири, педофил в Тольятти, фундамент стадиона ЧМ-2018 почти завершен

Топ-новости: вирус в Сибири, педофил в Тольятти, фундамент стадиона ЧМ-2018 почти завершен

«ТЕРРА» подготовила обзор самых популярных новостей на сайте в пятницу, 11 сентября.
 
Обнаруженный в Сибири гигантский вирус поможет лечить заболевания глаз
Российскими исследователями в вечной мерзлоте Сибири найден гигантский вирус. Безопасный для людей Mollivirus sibericum может быть использован для 
11 сентября 2015, 07:40
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