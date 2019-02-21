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Новости о потребительской корзине, просроченных продуктах, уменьшении размеров дорожных знаков, судьбе кондукторов после введения валидаторов в Самаре и коррупции в регионе – весело и со смыслом. 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 20.02.2019 
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В Самарской области рекордное количество пенсионеров. Что дальше?

В Самарской области рекордное количество пенсионеров. Что дальше?

Число пенсионеров в Самарской области превысило 1 миллион человек. И это исторический максимум. Долгие годы цифра колебалась около этой границы, но ее не превышала. Пропорционально растет и количество людей преклонного возраста, у которых выплата по старости ниже прожиточного минимума. Таких 
23 февраля 2019, 08:01
Ножом в сердце: житель Чапаевска убил приятеля из-за спора о службе в армии

Ножом в сердце: житель Чапаевска убил приятеля из-за спора о службе в армии

Суд Чапаевска приговорил к девяти годам колонии 51-летнего мужчину, который обвинялся в убийстве знакомого. По версии следствия, в июле прошлого года подозреваемый выпивал с друзьями и поспорил с одним из участников вечеринки. Они не сошлись во взглядах на службу в 
23 февраля 2019, 10:40
ТОП-10 новостей недели в Самаре. Стрельба и пьяный дебош, новая Шеви-Нива и судьба Академии Наяновой

ТОП-10 новостей недели в Самаре. Стрельба и пьяный дебош, новая Шеви-Нива и судьба Академии Наяновой

Неделя, что венчается праздником защитников Отечества, была наполнена действительно важными событиями, в числе которых, например, Послание Президента России. За минувшие семь дней сайт ТРК Терра вышел на близкие к пиковым показатели прошлого лета, когда в Самаре проходили матчи чемпионата 
23 февраля 2019, 09:58
В Сызрани неизвестные стреляли в собаку, а затем увезли ее от хозяина

В Сызрани неизвестные стреляли в собаку, а затем увезли ее от хозяина

В Сызрани произошла скандальная история: неизвестные выстрелили в собаку и отобрали ее у хозяина. Это случилось в первом часу дня 21 февраля около дома № 18 на проспекте 50 лет Октября. По словам владельца собаки, он на несколько минут оставил 
23 февраля 2019, 08:35
В Самаре мусоровоз насмерть задавил бабушку, которая выкидывала отходы

В Самаре мусоровоз насмерть задавил бабушку, которая выкидывала отходы

На днях в Самаре произошла смертельная авария, жертвой которой оказалась пожилая женщина. В среду, 21 февраля, в 18:49 водитель мусоровоза Скания ехал задним ходом по двору на улице Мориса Тореза. На улице шел снег, и в районе дома № 101 
22 февраля 2019, 11:35
В Самаре наледь рухнула на припаркованную легковушку

В Самаре наледь рухнула на припаркованную легковушку

В пятницу, 22 февраля, с крыши магазина на улице Воеводина в Кировском районе областной столицы упали снег и наледь. Они свалились на припаркованную около торговой точки машину. Судя по фотоснимку очевидцев, на черную ВАЗовскую легковушку приземлилась настоящая ледяная глыба. 
22 февраля 2019, 05:10
Легковушка залетела под фуру: в ДТП под Сызранью пострадали четыре человека

Легковушка залетела под фуру: в ДТП под Сызранью пострадали четыре человека

Накануне вечером, 22 февраля, под Сызранью случилось серьезное ДТП с пострадавшими. Примерно в 17:00 неподалеку от «Октябрьского» выезда на федеральную трассу М-5 столкнулись Datsun On-DO и грузовик Renault. По информации регионального Главка полиции, 43-летний мужчина ехал на иномарке в сторону 
22 февраля 2019, 03:05
Стало известно, где похоронили покойного, гроб с телом которого привезли к зданию облправительства

Стало известно, где похоронили покойного, гроб с телом которого привезли к зданию облправительства

Покойный Валерий Малеев, гроб с телом которого накануне выставили у здания правительства Самарской области, был захоронен утром, 22 февраля. Тело мужчины предали земле на кладбище в Красноярском районе. Об этом рассказал руководитель департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребрынка и услуг 
22 февраля 2019, 01:43
Самолет, летевший из Самары, чуть не разбился во Внуково из-за сильного ветра

Самолет, летевший из Самары, чуть не разбился во Внуково из-за сильного ветра

Накануне вечером в аэропорту Внуково едва не произошла трагедия — из-за сильного ветра там чудом не разбился самолет. Воздушное судно уходило на второй круг при заходе на посадку и задело хвостом взлетку, пишет mash.ru. Опасное ЧП случилось в 21:53 
22 февраля 2019, 01:21
Пассажирский Boeing случайно разогнался до сверхзвуковой скорости

Пассажирский Boeing случайно разогнался до сверхзвуковой скорости

Необычный случай произошел на днях в небе над штатом Пенсильвания в США. Пассажирский лайнер Boeing 787-9 летел из Лондона в Лос-Анджелес на высоте 11 километров. В какой-то момент машина попала в поток сильнейшего попутного ветра, который придал лайнеру поистине невероятную 
21 февраля 2019, 11:38
Из-за пьяного пассажира на 3,5 часа задержали рейс «Самара - Гоа»

Из-за пьяного пассажира на 3,5 часа задержали рейс «Самара - Гоа»

В ночь на среду, 20 февраля, в самарском аэропорту Курумоч задержали вылет самолета, следовавшего в Гоа. Воздушное судно авиакомпании Azur должно было отправиться в путь в 22:35, но, судя по онлайн-табло, вылетело в 02:07. Как рассказали пассажиры злополучного рейса 
20 февраля 2019, 11:12
Рейс Самара - Дубай задержали на 25 часов

Рейс Самара - Дубай задержали на 25 часов

В самарском аэропорту Курумоч на сутки задержали рейс Самара-Дубай. Ровно 25 часов 119 пассажиров не могли вылететь в Дубай. Самолет должен был отправиться в путь в 15:10 16  января,  а вылетел только в 16:28 17 января. Задержка произошла из-за позднего 
18 января 2019, 10:30
Аэроэкспресс между Самарой и «Курумочем» ходить больше не будет

Аэроэкспресс между Самарой и «Курумочем» ходить больше не будет

Стало известно, что с 9 января 2019 года отменяется скорый электропоезд, курсирующий между областной столицей и самарским аэропортом. Об этом сообщает «Самарская пригородная пассажирская компания». Напомним, что ранее электрички ходили до «Курумоча» дважды в день, отправляясь из Самары в 9:57 
29 декабря 2018, 08:47
Сменился директор самарского аэропорта

Сменился директор самарского аэропорта

Во вторник, 25 декабря, на должность исполнительного директора Международного аэропорта Курумоч был назначен Михаил Берман. Генеральный директор УК «Аэропорты Регионов» Евгений Чудновский представил его трудовому коллективу предприятия. Как сообщили представители самарской воздушной гавани, Константин Былинин, ранее возглавлявший Курумоч, покинул компанию 
25 декабря 2018, 03:14
В Самаре экстренно приземлился самолет Краснодар-Новосибирск: пассажирке стало плохо с сердцем

В Самаре экстренно приземлился самолет Краснодар-Новосибирск: пассажирке стало плохо с сердцем

В воскресенье, 21 октября, в самарском аэропорту «Курумоч» экстренно приземлился самолет рейса № 755 «Краснодар - Новосибирск». Он сел в воздушной гавани в 20:18. Оказалось, что у 48-летней пассажирки - жительницы Магаданской области ухудшилось самочувствие, стало плохо с сердцем. Ей 
22 октября 2018, 08:32
В Самаре 186 человек 16 часов ждали вылета в Анталью

В Самаре 186 человек 16 часов ждали вылета в Анталью

В выходные путешественники из Самары вновь были вынуждены ждать своего рейса несколько часов. В субботу, 6 октября, на 16 часов задержали вылет самолета из Самары в Анталью. Проблема коснулась 186 человек. 
 
- Нам в гостинице отказали, кормили один раз. Продлевать 
8 октября 2018, 08:33
Стали известны личности погибших в Гоа туристок

Стали известны личности погибших в Гоа туристок

В индийском штате Гоа погибли три туристки из Самары и Екатеринбурга. Накануне днем они отправились на морскую экскурсию в районе пляжа Бетул, сообщает консульство России в Мумбаи.

Татьяна Николаева, Ирина Булатова и самарчанка Елена Куликова входили в состав 
30 октября 2014, 12:23
На Гоа погибли туристки из Самары

На Гоа погибли туристки из Самары

Сегодня, 28 октября, в открытом море в районе пляжа Бетул (штат Гоа, Индия) перевернулась моторная лодка, арендованная российскими туристами, сообщает сайт gursesintour.com. В результате происшествия погибли три россиянки из Екатеринбурга и Самары. Они не сумели выбраться из-под судна, перевернувшегося вверх 

28 октября 2014, 10:13
В ДТП в Индии погибла туристка из России

В ДТП в Индии погибла туристка из России

22 февраля недалеко от курорта Гоа произошла авария, в которой пострадала российская семья, сообщает The Times of India. Они ехали в Вирупапура Гада близ города Хампи из Гоа. Недалеко от деревни Мугад машина столкнулась с грузовиком, который двигался по встречной 

24 февраля 2014, 06:52
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