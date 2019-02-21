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В Самарской области рекордное количество пенсионеров. Что дальше?
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23 февраля 2019, 08:01
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Ножом в сердце: житель Чапаевска убил приятеля из-за спора о службе в армии
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23 февраля 2019, 10:40
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ТОП-10 новостей недели в Самаре. Стрельба и пьяный дебош, новая Шеви-Нива и судьба Академии Наяновой
Неделя, что венчается праздником защитников Отечества, была наполнена действительно важными событиями, в числе которых, например, Послание Президента России. За минувшие семь дней сайт ТРК Терра вышел на близкие к пиковым показатели прошлого лета, когда в Самаре проходили матчи чемпионата …
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23 февраля 2019, 09:58
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В Сызрани неизвестные стреляли в собаку, а затем увезли ее от хозяина
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23 февраля 2019, 08:35
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В Самаре мусоровоз насмерть задавил бабушку, которая выкидывала отходы
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22 февраля 2019, 11:35
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В Самаре наледь рухнула на припаркованную легковушку
В пятницу, 22 февраля, с крыши магазина на улице Воеводина в Кировском районе областной столицы упали снег и наледь. Они свалились на припаркованную около торговой точки машину. Судя по фотоснимку очевидцев, на черную ВАЗовскую легковушку приземлилась настоящая ледяная глыба. …
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22 февраля 2019, 05:10
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Легковушка залетела под фуру: в ДТП под Сызранью пострадали четыре человека
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22 февраля 2019, 03:05
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Стало известно, где похоронили покойного, гроб с телом которого привезли к зданию облправительства
Покойный Валерий Малеев, гроб с телом которого накануне выставили у здания правительства Самарской области, был захоронен утром, 22 февраля. Тело мужчины предали земле на кладбище в Красноярском районе. Об этом рассказал руководитель департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребрынка и услуг …
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22 февраля 2019, 01:43
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Самолет, летевший из Самары, чуть не разбился во Внуково из-за сильного ветра
Накануне вечером в аэропорту Внуково едва не произошла трагедия — из-за сильного ветра там чудом не разбился самолет. Воздушное судно уходило на второй круг при заходе на посадку и задело хвостом взлетку, пишет mash.ru. Опасное ЧП случилось в 21:53 …
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22 февраля 2019, 01:21
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Пассажирский Boeing случайно разогнался до сверхзвуковой скорости
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21 февраля 2019, 11:38
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Из-за пьяного пассажира на 3,5 часа задержали рейс «Самара - Гоа»
В ночь на среду, 20 февраля, в самарском аэропорту Курумоч задержали вылет самолета, следовавшего в Гоа. Воздушное судно авиакомпании Azur должно было отправиться в путь в 22:35, но, судя по онлайн-табло, вылетело в 02:07. Как рассказали пассажиры злополучного рейса …
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20 февраля 2019, 11:12
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Рейс Самара - Дубай задержали на 25 часов
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18 января 2019, 10:30
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Аэроэкспресс между Самарой и «Курумочем» ходить больше не будет
Стало известно, что с 9 января 2019 года отменяется скорый электропоезд, курсирующий между областной столицей и самарским аэропортом. Об этом сообщает «Самарская пригородная пассажирская компания». Напомним, что ранее электрички ходили до «Курумоча» дважды в день, отправляясь из Самары в 9:57 …
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29 декабря 2018, 08:47
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Сменился директор самарского аэропорта
Во вторник, 25 декабря, на должность исполнительного директора Международного аэропорта Курумоч был назначен Михаил Берман. Генеральный директор УК «Аэропорты Регионов» Евгений Чудновский представил его трудовому коллективу предприятия. Как сообщили представители самарской воздушной гавани, Константин Былинин, ранее возглавлявший Курумоч, покинул компанию …
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25 декабря 2018, 03:14
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В Самаре экстренно приземлился самолет Краснодар-Новосибирск: пассажирке стало плохо с сердцем
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22 октября 2018, 08:32
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В Самаре 186 человек 16 часов ждали вылета в Анталью
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8 октября 2018, 08:33
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Стали известны личности погибших в Гоа туристок
В индийском штате Гоа погибли три туристки из Самары и Екатеринбурга. Накануне днем они отправились на морскую экскурсию в районе пляжа Бетул, сообщает консульство России в Мумбаи.
Татьяна Николаева, Ирина Булатова и самарчанка Елена Куликова входили в состав …
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30 октября 2014, 12:23
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На Гоа погибли туристки из Самары
Сегодня, 28 октября, в открытом море в районе пляжа Бетул (штат Гоа, Индия) перевернулась моторная лодка, арендованная российскими туристами, сообщает сайт gursesintour.com. В результате происшествия погибли три россиянки из Екатеринбурга и Самары. Они не сумели выбраться из-под судна, перевернувшегося вверх …
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28 октября 2014, 10:13
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В ДТП в Индии погибла туристка из России
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24 февраля 2014, 06:52
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