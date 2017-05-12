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Материалы по теме:

В Самаре на Гаражной забил «гейзер» с горячей водой

В Самаре на Гаражной забил «гейзер» с горячей водой

Вчера, 11 мая, Самаре в Октябрьском районе произошла коммунальная авария. Как пишет 63.ru, на проезжей части улицы Гаражной из-под земли из-за прорыва трубы забил фонтан горячей воды. Автомобилисты начали объезжать опасный участок дороги.
 
Напомним, в настоящее время в 
12 мая 2017, 07:36
С 12 мая в Самаре перекроют Волжский проспект

С 12 мая в Самаре перекроют Волжский проспект

Очередные дорожные работы усложнят жизнь самарских автолюбителей. 12 мая в Самаре на Волжском проспекте в районе гостиницы «Волга» вскроют дорожное полотно. Специалисты «Предприятия тепловых сетей» приступят к ремонту тепловой камеры, которая находится под проезжей частью. В связи с проведением работ 

11 мая 2017, 01:45
С 10 мая в Самаре начнут отключать горячую воду

С 10 мая в Самаре начнут отключать горячую воду

Энергетики объявили о следующем этапе гидравлических испытаний для подготовки к новому отопительному сезону. Они пройдут с 10 по 24 мая. Горячую воду будут отключать в разных районах города поочередно .

Начнут с объектов Самарской ТЭЦ, верхней зоны Безымянской ТЭЦ и Центральной отопительной 

4 мая 2017, 12:04
Завтра, 28 апреля, в Самаре отключат отопление

Завтра, 28 апреля, в Самаре отключат отопление

В соответствии с постановлением главы Самары с 28 апреля прекращается подача отопления потребителям города.
 
При этом горячее водоснабжение для горожан будет осуществляться в обычном режиме на протяжении всех майских праздников. Для удобства жителей традиционные весенние гидравлические испытания теплосетей начнутся 

27 апреля 2017, 10:55
В Самаре на пересечении Карла Маркса и Ташкентской прорвало теплотрассу

В Самаре на пересечении Карла Маркса и Ташкентской прорвало теплотрассу

В Самаре сотрудники «ПТС» приступили к ликвидации крупной коммунальной аварии.  Теплотрассу диаметром 800 мм с горячей водой прорвало в районе пересечении проспекта Карла Маркса с улицей Ташкентской.

По информации компании, прорыв случился во время плановых температурных испытаний сетей. На данный момент 

11 апреля 2017, 11:36
В Самаре отключат горячую воду

В Самаре отключат горячую воду

С 10 апреля в Самаре начнутся температурные испытания. Их проведут на теплосетях от Самарской ТЭЦ, Безымянской ТЭЦ и Центральной отопительной котельной, сообщает Предприятие тепловых сетей.Потребителям временно отключат горячую воду:
7 апреля 2017, 09:53
Роспотребнадзор предлагает сэкономить на температуре горячей воды

Роспотребнадзор предлагает сэкономить на температуре горячей воды

Роспотребнадзор предлагает сэкономить на температуре горячего водоснабжения. Уже с марта 2017 года норматив по оказанию услуги может быть установлен на уровне 50 градусов - это на 10 градусов ниже, чем сейчас. Ведомство считает, что таким образом можно уменьшить общие расходы. 

8 ноября 2016, 05:21
В Самаре отключат горячую воду с 22 по 25 августа

В Самаре отключат горячую воду с 22 по 25 августа

В Самаре в ряде домов, расположенных на Безымянке и в районе Металлурга, а именно в границах улиц Нагорная, 22 Партсъезда, Физкультурная, пр. Металлургов и Алма-Атинская, с 22 по 25 августа отключат горячую воду. Это необходимо для того, чтобы проверить городские 

18 августа 2016, 03:13
В четырех районах Самары отключат горячую воду

В четырех районах Самары отключат горячую воду

Завтра, 11 мая, в Самаре стартует очередной этап гидравлических испытаний тепловых сетей. Работы будут проводиться на Самарской ГРЭС и Привокзальной отопительной котельной.  Испытания должны завершить 14 мая, сообщает "Предприятие тепловых сетей".

В связи с этим будет временно ограничена услуга горячего водоснабжения 

10 мая 2016, 12:41
ПТС перенесла гидравлические испытания в Самаре

ПТС перенесла гидравлические испытания в Самаре

Самарское ОАО «Предприятие тепловых сетей» сообщает горожанам о переносе гидравлических испытаний сетей Центральной отопительной котельной.
Испытания теплосетей в границах ул. Сов. Армии – Промышленности – Аэродромной – Авроры – Мориса Тореза – Революционной - Московское шоссе пройдут с 27 по 

26 апреля 2016, 12:26
В четырех районах Самары отключили горячую воду до 16 мая

В четырех районах Самары отключили горячую воду до 16 мая

С 12 по 15 мая в Самаре пройдет 1-й этап гидравлических испытаний тепловых сетей, которые проводятся для подготовки к отопительному сезону.

В горадминистрации сообщили, что горячую воду отключат в Промышленном, Кировском, Советском районах, а также в части Октябрьского.
13 мая 2015, 10:34
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