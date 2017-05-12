Сегодня, 12 мая, в Самаре заканчивается первая часть гидравлических испытаний теплосетей. По информации пресс-службы ПТС, уже выявлено 11 повреждений магистральных трубопроводов. Их будут ремонтировать в первую очередь.
Кроме того сегодня же, пообещали энергетики, вместе с управляющими компаниями начнут подавать горячую воду потребителям, подключенным к Самарской ТЭЦ, Верхней зоны Безымянской ТЭЦ и Центральной отопительной котельной.
Речь об участке в пределах улиц: Карла Маркса, Ракитовское шоссе, Мелекесская, Зубчаниновское шоссе, Физкультурная, Красных Коммунаров, Промышленности, Аэродромная, Авроры, Мориса Тореза, Революционная, Московское шоссе, Советской Армии, Ново-Садовая, Солнечная, Демократическая, Ташкентская, Стара-Загора, Алма-Атинская.
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