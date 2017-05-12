Роспотребнадзор предлагает сэкономить на температуре горячего водоснабжения. Уже с марта 2017 года норматив по оказанию услуги может быть установлен на уровне 50 градусов - это на 10 градусов ниже, чем сейчас. Ведомство считает, что таким образом можно уменьшить общие расходы. …