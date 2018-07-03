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Более 3 миллиардов рублей направят на улучшение условий труда работников АвтоВАЗа
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3 июля 2018, 02:35
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KIA и вазовская «шестерка» не разъехались под Тольятти
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3 июля 2018, 11:38
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Из-за угрозы заражения малыша ВИЧ в Тольятти завели дело
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29 июня 2018, 03:27
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Торговый центр «Омега» закрыли в Тольятти
Прокуратура Автозаводского района Тольятти добилась приостановления работы торгового центра «Омега». В здании была проведена проверка, которая показала, что оно эксплуатируется с грубыми нарушениями правил противопожарной безопасности.
Прокуратура обратилась в суд с требованием закрыть здание. 18 июня иск был удовлетворен, …
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29 июня 2018, 02:58
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Более 1000 контейнеров для раздельного сбора мусора установили в Самаре
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18 июня 2018, 03:05
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Убрать мусор с берега озера зовут самарцев
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15 июня 2018, 11:12
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Фото в блогах: «Мусор на самарских дорогах виден из космоса»
Блогер Игорь Кондратьев поведал, что мусор на самарских дорогах виден из космоса. "Посмотрел на днях космическую карту Самары и обратил внимание …
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15 июня 2018, 09:58
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Сызранским коммунальщикам дали два дня на вывоз мусора из города
7 мая в администрации Сызрани прошло оперативное совещание. Одним из главных вопросов повестки дня стал вывоз мусора с территории города. В последнее время местные жители направили чиновникам массу жалоб на то, что контейнерные площадки не вычищаются вовремя. Местами образовались несанкционированные …
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7 мая 2018, 01:16
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К ЧМ-2018 чиновникам поручили разобраться со свалками и бродячими собаками
Правительство поручило главам городов-организаторов ЧМ-2018 по футболу решить проблемы свалок и бродячих собак. Возможно, для этого властям потребуется построить дополнительные пункты передержки и центры временного содержания животных, отловленных с территорий, прилегающих к стадионам. По данным Всероссийского зоозащитного движения, на улицах …
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19 декабря 2017, 08:09
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В Тольятти суд обязал местную мэрию убрать незаконные свалки
В Тольятти суд обязал местную мэрию по требованию прокуратуры убрать незаконные свалки на территории города. Надзорное ведомство выявило сразу 34 адреса, по которым допущено несанкционированное размещение отходов. Администрация Автограда тем самым нарушила требования природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства и не приняла …
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22 ноября 2017, 09:07
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Самарский мусор могут отправить на завод химического оружия
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31 августа 2017, 01:01