По-настоящему жутким выдалось утро понедельника для самарской журналистки Инги Пеннер. Она поднималась на лифте в редакцию, когда ее «сосед» по кабинке достал нож и направил его на девушку. Неизвестный потребовал, чтобы она вышла вместе с ним на 9 этаже. Только громкие крики Инги о помощи спасли ее от более неприятных последствий. Преступник предпочел выбежать из лифта и скрыться.
«Если кто не знает, редакция наша расположена на верхнем этаже жилого 17 этажного дома. И дом этот давно пользуется дурной славой. То кого-нибудь из окна выкинут, то окровавленные мужики с тобой в лифте едут. В доме расположен наркоманский притон. И все об этом знают», - делится страшными воспоминаниями журналистка на своей странице в социальной сети.
В комментариях Инга отметила, что после произошедшего она написала заявление в полицию.
|
В Самаре бизнесмен пытался подкупить полицейского взяткой в 30 тысяч рублей
|
22 октября 2018, 05:35
|
В Самаре трубой забили насмерть спящего пассажира поезда
|
22 октября 2018, 04:38
|
Дворники устроили поножовщину из-за уборки двора в Самаре
21 октября в полицию поступило сообщение из одной из самарских больниц. Туда доставили 41-летнего мужчину с ножевым ранением. Приступившие к расследованию правоохранители выяснили, что травму ему причинил 40-летний, ранее не судимый мужчина. По информации полиции, оба участника конфликта работают дворниками. …
|
22 октября 2018, 02:19
|
На экс-директора «Управления капитального строительства Самарской области» завели дело
В Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора ГКУ «Управление капитального строительства Самарской области» Светланы Моравской по статье «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия». По словам депутата Госдумы по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александра Хинштейна, в рамках контракта …
|
22 октября 2018, 12:43
|
Могилев стал городом-партнером Самары
У Самары появился новый город-партнер. Им стал Могилев. Документы о сотрудничестве были подписаны 11 октября в рамках V Форума регионов России и Белоруссии, Взаимодействие будет идти в торгово-экономической, социально-культурной и гуманитарной сферах.
«Уверена, это соглашение будет способствовать укреплению наших взаимоотношений. Мы …
|
12 октября 2018, 04:00
|
Мигрант с двумя ножами порезал прохожего в Самаре
|
28 сентября 2018, 10:51
|
Буйный пациент чуть не избил врачей в Сызрани
|
6 сентября 2018, 10:35
|
Цветы и кровь: неизвестный отморозок ударил самарчанку по голове и скрылся
|
4 сентября 2018, 07:55
|
День города Самары-2018: полная программа мероприятий
|
4 сентября 2018, 02:58
|
В Самаре продлили срок перекрытия улиц Нагорной и Александра Матросова
Из-за затянувшегося ремонта теплосетей специалистам пришлось продлить ограничения движения по улицам Нагорной и Александра Матросова. По участку Нагорной от улицы Охотничьей до Матросова транспорт не сможет проехать до 15 сентября. Движение по улице Александра Матросова в районе перекрестка с Нагорной …
|
29 августа 2018, 03:16
|
В Сызрани мужчина поклялся не поднимать руку на любимую и едва ее не зарезал
|
13 августа 2018, 05:05