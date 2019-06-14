В Самаре неопытный водитель скатился на обочину и протаранил столб … В четверг, 13 июня, в Самаре произошла авария с пострадавшим. В 02:30 18-летний водитель, который получил права менее года назад, ехал на иномарке «Фольксваген» по улице Промышленности в направлении Партизанской. По предварительной версии, легковушка парня скатилась на обочину и врезалась