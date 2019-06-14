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Материалы по теме:

В Самаре началась пресс-конференция, посвященная проведению VIII Российско-китайских молодежных игр

В Самаре началась пресс-конференция, посвященная проведению VIII Российско-китайских молодежных игр

В пятницу, 14 июня, в Самаре началась пресс-конференция заместителя председателя правительства Самарской области Александра Фетисова по проведению VIII Российско-китайских молодежных игр. Накануне женская сборная России по футболу, составленная из игроков не старше 17 лет, прибыла в Самару из Москвы. Кроме 
14 июня 2019, 02:28
У тольяттинцев удерживали до половины пенсии за долги

У тольяттинцев удерживали до половины пенсии за долги

Прокуратура Автозаводского района пришла с проверками в районные отделы судебных приставов. В итоге вскрылось, что из пенсий должников удерживали по 50 % в счет долга в рамках исполнительных производств, и у людей оставались на руках суммы ниже прожиточного минимума. Сотрудники надзорного 
14 июня 2019, 01:48
В Самаре неопытный водитель скатился на обочину и протаранил столб

В Самаре неопытный водитель скатился на обочину и протаранил столб

В четверг, 13 июня, в Самаре произошла авария с пострадавшим. В 02:30 18-летний водитель, который получил права менее года назад, ехал на иномарке «Фольксваген» по улице Промышленности в направлении Партизанской. По предварительной версии, легковушка парня скатилась на обочину и врезалась 
14 июня 2019, 12:57
В Сызрани мотоциклист без прав протаранил дорожное ограждение

В Сызрани мотоциклист без прав протаранил дорожное ограждение

В среду, 12 июня, аварией закончилась поездка байкера из Сызрани. В 05:10 19-летний парень, у которого не было водительского удостоверения, ехал на мотоцикле «Хонда» по проспекту Гагарина со стороны проспекте 50 лет Октября. Он направлялся к проспекту Королева, но превысил 
13 июня 2019, 04:02
В Куйбышевском районе на сутки отключат холодную воду

В Куйбышевском районе на сутки отключат холодную воду

В четверг, 13 июня, жителям Куйбышевского района лучше запастись водой. С 10:00 на улице Медицинской начнутся работы по врезке трубы холодного водоснабжения диаметром 700 мм к насосной станции подкачки. Считается, что новое подключение в дальнейшем повысит надежность водоснабжения на 113 
11 июня 2019, 05:12
Где в Самаре отключат горячую воду после 10 июня

Где в Самаре отключат горячую воду после 10 июня

В Самаре продолжатся гидравлические испытания. Напомним, они стартовали с начала этой недели в зданиях, запитанных от Самарской ТЭЦ, и продлятся до 10 июня. Отключение воды коснулось жителей домов, расположенных в пределах проспекта Карла Маркса, улиц Алма-Атинская, Стара-Загора, Ташкентская, Демократическая, Солнечная, 
31 мая 2019, 01:47
На улице Победы в Самаре появился провал в асфальте

На улице Победы в Самаре появился провал в асфальте

В пятницу, 31 мая, в столице 63-го региона случилось очередное ЧП. В районе дома № 100 по улице Победы, на пересечении с Воронежской был обнаружен очередной провал посреди дороги. Как сообщили представители МП «Благоустройство», там установили ограждение. Сейчас чиновники пытаются 
31 мая 2019, 12:14
В Самаре забил новый коммунальный фонтан на Ново-Вокзальной

В Самаре забил новый коммунальный фонтан на Ново-Вокзальной

В четверг, 30 мая, в столице 63-го региона забил новый фонтан. По словам очевидцев, гейзер высотой почти с девятый этаж многоквартирного дома появился на улице Ново-Вокзальной, на участке между трамвайными путями и асфальтированной дорогой. Сейчас поток воды прекратился - видимо, 
30 мая 2019, 01:46
Кипяток для пешеходов: новое коммунальное ЧП в Самаре

Кипяток для пешеходов: новое коммунальное ЧП в Самаре

В четверг, 13 апреля, в Самаре произошло коммунальное ЧП. По словам очевидцев, на тротуаре вдоль улицы Физкультурной образовался провал – из-под асфальта забил фонтан. В интернете появились фотографии с места аварии.

По данным теплоэнергетиков, зафиксировано повреждение теплотрассы. Сейчас яму 
13 апреля 2017, 10:43
В Самаре две машины ушли под землю из-за прорыва теплотрассы

В Самаре две машины ушли под землю из-за прорыва теплотрассы

Во вторник, 18 октября, в Самаре у стоматологической поликлиники на проспекте Ленина, 16 провалились под асфальт два автомобиля. По предварительной информации, из-за прорыва теплотрассы произошел размыв грунта.

Инцидент произошел около 8 часов утра. Площадь провала составила 15 квадратных метров. 
18 октября 2016, 09:49
В Красноярске женщина с ребенком упали в яму с кипятком

В Красноярске женщина с ребенком упали в яму с кипятком

19 мая на одном из покрытых брусчаткой тротуаров улицы Алексеева под землю провалилась мама с коляской. Малыш не пострадал – коляска в яму не упала. Прохожие помогли женщине выбраться и вызвали врачей.
По предварительной информации, женщина получила незначительные ожоги, однако 
19 мая 2015, 03:03
Годовалый ребенок из Тольятти обварился кипятком

Годовалый ребенок из Тольятти обварился кипятком

Маленький житель Автограда, находясь в Пономаревском районе под Оренбургом, получил ожоги 1-й и 2-й степени, сообщает местное МВД.
Врачи после осмотра годовалого малыша сообщили, что он, вероятнее всего, опрокинул на себя чайник с кипятком, стащив со стола скатерть.
Правоохранители проводят 

15 августа 2014, 11:21
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