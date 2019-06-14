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В Самаре началась пресс-конференция, посвященная проведению VIII Российско-китайских молодежных игр
В пятницу, 14 июня, в Самаре началась пресс-конференция заместителя председателя правительства Самарской области Александра Фетисова по проведению VIII Российско-китайских молодежных игр. Накануне женская сборная России по футболу, составленная из игроков не старше 17 лет, прибыла в Самару из Москвы. Кроме …
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14 июня 2019, 02:28
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У тольяттинцев удерживали до половины пенсии за долги
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14 июня 2019, 01:48
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В Самаре неопытный водитель скатился на обочину и протаранил столб
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14 июня 2019, 12:57
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В Сызрани мотоциклист без прав протаранил дорожное ограждение
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13 июня 2019, 04:02
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В Куйбышевском районе на сутки отключат холодную воду
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11 июня 2019, 05:12
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Где в Самаре отключат горячую воду после 10 июня
В Самаре продолжатся гидравлические испытания. Напомним, они стартовали с начала этой недели в зданиях, запитанных от Самарской ТЭЦ, и продлятся до 10 июня. Отключение воды коснулось жителей домов, расположенных в пределах проспекта Карла Маркса, улиц Алма-Атинская, Стара-Загора, Ташкентская, Демократическая, Солнечная, …
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31 мая 2019, 01:47
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На улице Победы в Самаре появился провал в асфальте
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31 мая 2019, 12:14
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В Самаре забил новый коммунальный фонтан на Ново-Вокзальной
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30 мая 2019, 01:46
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Кипяток для пешеходов: новое коммунальное ЧП в Самаре
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13 апреля 2017, 10:43
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В Самаре две машины ушли под землю из-за прорыва теплотрассы
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18 октября 2016, 09:49
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В Красноярске женщина с ребенком упали в яму с кипятком
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19 мая 2015, 03:03
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Годовалый ребенок из Тольятти обварился кипятком
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15 августа 2014, 11:21
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