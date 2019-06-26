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В Самаре 76 человек тушат мусор и сарай на улице Санфировой
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26 июня 2019, 05:34
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Самарец попался на подкупе полицейского
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26 июня 2019, 05:17
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Новым председателем областного Арбитражного суда стал Сергей Каплин
В Самарской области назначен новый председатель Арбитражного суда, им стал Сергей Каплин. В указе президента России от 19 июня говорится, что он будет занимать этот пост в течение шести лет. Напомним, в конце февраля его кандидатуру согласовала Высшая …
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26 июня 2019, 04:52
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В Самаре уберут парковку на Аэродромной
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26 июня 2019, 04:35
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В США мальчик случайно застрелил брата-близнеца
Беспечность родителей привела к трагедии в США. Все произошло в понедельник в городе Сан-Бернардино. Двое братьев-близнецов остались дома одни. В какой-то момент в руках одного из мальчиков оказалось заряженное ружье, принадлежащее родителям. Почему оружие хранилось в открытом доступе, неизвестно. Парнишка …
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26 июня 2019, 01:53
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У тольяттинца нашли «калаш» и часть тротиловой шашки
Сотрудники регионального Управления ФСБ «навестили» 55-летнего жителя Тольятти. У правоохранителей была информация, что у себя дома мужчина хранил настоящий арсенал, в том числе огнестрельное оружие. Как оказалось, сведения оказались правдой. У жителя автомобильной столицы изъяли автомат Калашникова АК-47, травматический пистолет …
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26 июня 2019, 12:54
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Следователи разберутся в обстоятельствах гибели 9-летнего мальчика в Жигулевске
В Жигулевске стартовала доследственная проверка по факту гибели 9-летнего мальчика. Как сообщили в Следственном комитете по региону, по ее результатам будет принято процессуальное решение. Напомним, что трагедия на воде произошла 24 июня. В 13:20 стало известно, что спасатели извлекли …
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25 июня 2019, 08:21
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Фуры загорелись под Сызранью после ДТП
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24 июня 2019, 08:26
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Под Шигонами сгорела турбаза «Лесная сказка»»: владельцы не исключают поджог
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23 июня 2019, 07:00
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Ночью в центре Самары горела крыша отселенного дома
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21 июня 2019, 10:16
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Под Самарой локализовали крупный лесной пожар
В 21:40 в среду, 12 июня, в Самарской области был локализован лесной пожар в 51 квартале Большецаревщинского лесничества около железнодорожной станции «Курумоч». Пламя охватило в общей сложности 15 га леса, сообщили в региональном ГУ МЧС. Напомним, что на месте …
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13 июня 2019, 08:40
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В Самарской области горящую траву у Николаевки тушили 28 человек
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16 апреля 2019, 09:09
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В блогах: кому нужны поджоги леса в Тольятти?
Блогер Малявин Максим пожаловался, что в Тольятти неизвестные злоумышленники постепенно, день за днем уничтожают городской лес. "Они поджигают специально заготовленные закладки из покрышек и сухостоя. Итог - 20 августа сгорело 7 тысяч квадратных метров сухой лесной подстилки. А затем, …
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29 августа 2018, 10:00
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Тольятти заволакивает дымом из-за лесного пожара
В социальных сетях появилось сообщение о лесном пожаре в Тольятти. Дым, поднимающийся над деревьями, сначала заметили жители Портпоселка. Очевидцы публикуют фотографии с места ЧП в социальных сетях.
«Горит лес у яхт-клуба «Дружба», - сообщил автор одного из постов.
По предварительным данным, площадь …
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19 сентября 2017, 03:41
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