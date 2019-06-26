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Бункер S

Илья Табуев , Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей. Сегодня в программе:
- В России может измениться методика расстановки дорожных камер.
- В 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 24.06.2019 
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В Самаре 76 человек тушат мусор и сарай на улице Санфировой

В Самаре 76 человек тушат мусор и сарай на улице Санфировой

В среду, 26 июня, возник пожар в столице 63-го региона. Сигнал о возгорании поступил дежурному в 16:39. Когда пожарные подразделения прибыли по указанному адресу - к дому № 90 по улице Санфировой, то выяснилось - там горят мусор и сарай 
26 июня 2019, 05:34
Самарец попался на подкупе полицейского

Самарец попался на подкупе полицейского

В столице 63-го региона возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя. Этого человека подозревают в даче взятки. По версии следствия, 17 июня он находился в отделе полиции и попытался передать сотруднику полиции 50 тысяч рублей. Деньги предназначались за прекращение 
26 июня 2019, 05:17
Новым председателем областного Арбитражного суда стал Сергей Каплин

Новым председателем областного Арбитражного суда стал Сергей Каплин

В Самарской области назначен новый председатель Арбитражного суда, им стал Сергей Каплин. В указе президента России от 19 июня говорится, что он будет занимать этот пост в течение шести лет. Напомним, в конце февраля его кандидатуру согласовала Высшая 
26 июня 2019, 04:52
В Самаре уберут парковку на Аэродромной

В Самаре уберут парковку на Аэродромной

В столице 63-го региона разберутся с парковкой, расположенной на улице Аэродромной. Накануне, 25 июня, инициативная группа жителей домов № 44,46 и 48 пришла на прием к главе Самары Елене Лапушкиной. Самарцы рассказали, по соседству с их многоэтажками находится автостоянка, которая 
26 июня 2019, 04:35
В США мальчик случайно застрелил брата-близнеца

В США мальчик случайно застрелил брата-близнеца

Беспечность родителей привела к трагедии в США. Все произошло в понедельник в городе Сан-Бернардино. Двое братьев-близнецов остались дома одни. В какой-то момент в руках одного из мальчиков оказалось заряженное ружье, принадлежащее родителям. Почему оружие хранилось в открытом доступе, неизвестно. Парнишка 
26 июня 2019, 01:53
У тольяттинца нашли «калаш» и часть тротиловой шашки

У тольяттинца нашли «калаш» и часть тротиловой шашки

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Следователи разберутся в обстоятельствах гибели 9-летнего мальчика в Жигулевске

Следователи разберутся в обстоятельствах гибели 9-летнего мальчика в Жигулевске

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Фуры загорелись под Сызранью после ДТП

Фуры загорелись под Сызранью после ДТП

В воскресенье, 23 июня, на трассе под Сызранью зафиксировали серьезное ДТП. В 20:26 дежурному ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области рассказали, что на 885-м километре автодороги М-5 «Урал» в районе населенного пункта Варламово в Сызранском районе столкнулись два 
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Под Шигонами сгорела турбаза «Лесная сказка»»: владельцы не исключают поджог

Под Шигонами сгорела турбаза «Лесная сказка»»: владельцы не исключают поджог

В ночь с субботы на воскресенье, с 22 на 23 июня, в селе Шигоны сгорел гостевой комплекс «Лесная сказка». Сообщение о пожаре поступило в 21:54. По информации ГУ МЧС по Самарской области, к прибытию на место чрезвычайного происшествия первых пожарных 
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Ночью в центре Самары горела крыша отселенного дома

Ночью в центре Самары горела крыша отселенного дома

В ночь на пятницу, 21 июня, в центре областной столицы произошел пожар — там тушили отселенный дом. Сигнал о возгорании поступил в 23:21. В двухэтажном доме № 57 по улице Вилоновской горела крыша на площади 100 кв.м. Как сообщили в 
21 июня 2019, 10:16
Под Самарой локализовали крупный лесной пожар

Под Самарой локализовали крупный лесной пожар

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13 июня 2019, 08:40
В Самарской области горящую траву у Николаевки тушили 28 человек

В Самарской области горящую траву у Николаевки тушили 28 человек

Накануне пожарные более трех часов тушили горящую траву у населенного пункта Николаевка в Волжском районе. Сигнал о возгорании поступил в 16:25 в понедельник,15 апреля. На площади 6 га горела сухая трава. К счастью, никто не пострадал. Угрозы для населенных пунктов 
16 апреля 2019, 09:09
В блогах: кому нужны поджоги леса в Тольятти?

В блогах: кому нужны поджоги леса в Тольятти?

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Тольятти заволакивает дымом из-за лесного пожара

Тольятти заволакивает дымом из-за лесного пожара

В социальных сетях появилось сообщение о лесном пожаре в Тольятти. Дым, поднимающийся над деревьями, сначала заметили жители Портпоселка. Очевидцы публикуют фотографии с места ЧП в социальных сетях.

«Горит лес у яхт-клуба «Дружба», - сообщил автор одного из постов.

По предварительным данным, площадь 

19 сентября 2017, 03:41
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