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Дым видно издалека: около станции Курумоч горит лес
В среду, 12 июня, в Самарской области возник сильный пожар. По словам очевидцев в соцсетях, около железнодорожной станции Курумоч в Волжском районе горит лес. Рядом находятся товарные составы и дачный массив. Говорят, что вспыхнула лесопосадка вдоль железнодорожных путей, на …
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12 июня 2019, 06:15
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Каждые 12 минут - пожар: В Самарской области 116 раз тушили загоревшийся мусор и сухую траву
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12 июня 2019, 01:49
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Сотрудника компании из Новокуйбышевска убила труба на Ямале
Специалисты Государственной инспекции труда завершили расследование несчастного случая, жертвой которого стал житель Новокуйбышевска. Известно, что ЧП случилось 3 апреля в Ямало-Ненецком автономном округе. Во время работ по пневмоиспытанию участка трубопровода оторвалась приваренная заглушка.
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11 июня 2019, 05:55
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В Самаре неизвестные вандалы изуродовали фонтан на Полевой
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11 июня 2019, 01:25
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Видео: в Самаре снова забил коммунальный фонтан на Ново-Вокзальной
Во вторник, 11 июня, в столице 63-го региона снова появился коммунальный фонтан. Что интересно — около дома № 217 по улице Ново-Вокзальной, то есть в том самом месте, где 30 мая из-под земли под сильным напором вырывался столб воды. …
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11 июня 2019, 12:56
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В Тольятти 43 человека тушили горящее похоронное бюро
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11 июня 2019, 10:59
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В Самаре тушили сараи на Печерской
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11 июня 2019, 08:24
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Самарцам запретили выезжать в леса в выходные
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10 июня 2019, 05:50
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Пожар в Тольятти: на Южном шоссе горит трава
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18 апреля 2019, 03:46
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ТОП-10 новостей недели в Самаре. Стрельба и пьяный дебош, новая Шеви-Нива и судьба Академии Наяновой
Неделя, что венчается праздником защитников Отечества, была наполнена действительно важными событиями, в числе которых, например, Послание Президента России. За минувшие семь дней сайт ТРК Терра вышел на близкие к пиковым показатели прошлого лета, когда в Самаре проходили матчи чемпионата …
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23 февраля 2019, 09:58
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Сигнал тревоги: Из аэропорта Курумоч эвакуировали посетителей
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9 февраля 2019, 02:05
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Появился дополнительный дневной рейс из Самары в Москву
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5 февраля 2019, 06:48
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В блогах: самарцы собрали 1,5 тонны желудей
Самарская сельхозакадемия в "Твиттере" сообщила, что студенты вуза приняли участие в акции «Живи, лес!». Традиционное ежегодное мероприятие прошло в Самаре в парке им. Гагарина. В этом году оно было посвящено столетию Самарского лесничества. Почти 250 участников собрали 1,5 тонны …
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9 октября 2018, 11:18
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В лесах Самарской области усилены меры пожарной безопасности
В 12 муниципалитетах Самарской области введен чрезвычайный, 5-й класс пожароопасности лесов. Речь идет о Сызрани и Октябрьске, а также о Безенчукском, Волжском, Елховском, Исаклинском, Красноармейском, Приволжском, Сергиевском, Сызранском, Хворостянском и Шигонском районах. Так как количество территорий, в которых устанавливается чрезвычайная …
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16 августа 2018, 09:54
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