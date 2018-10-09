В Тольятти подростки стянули алкоголь на 30 тысяч рублей



Подозреваемые попали на … В дежурную часть в Тольятти обратился администратор магазина на улице Мира. Он рассказал, что двое молодых людей похитили из торговой точки алкоголь на 30 тысяч рублей. Злоумышленники разбили стеклянную дверь супермаркета и вынесли оттуда свою добычу.Подозреваемые попали на