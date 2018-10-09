|
Самарец пытался всучить полицейскому взятку в 400 тысяч рублей
|
9 октября 2018, 03:12
|
Тренерский штаб «Крыльев Советов» пополнили три балканских специалиста
В тренерский штаб нового наставника самарского футбольного клуба Миодрага Божовича войдут три специалиста из Черногории. Тренером по физической подготовке станет Саша Петрович, знакомый Божовичу по работе в тульском «Арсенале» и сербской Црвене Звезде. Кроме того, к команде присоединятся Милорад Байович, …
|
9 октября 2018, 02:43
|
В Сызрани высокопоставленный силовик стал фигурантом уголовного дела
Приволжское следственное управление на транспорте Следственного комитета России завело уголовное дело на высокопоставленного стража порядка. Подозреваемым оказался начальник отдела уголовного розыска Сызранского линейного отдела полиции МВД России. Дело возбудили по статье «Превышение должностных полномочий».
По версии следствия, подозреваемый скрыл …
|
9 октября 2018, 02:21
|
В Тольятти подростки стянули алкоголь на 30 тысяч рублей
|
9 октября 2018, 01:21
|
В Самаре 3,8 млн рублей потратят на новые дорожки в Ботаническом саду
|
9 октября 2018, 12:55
|
В лесах Самарской области усилены меры пожарной безопасности
В 12 муниципалитетах Самарской области введен чрезвычайный, 5-й класс пожароопасности лесов. Речь идет о Сызрани и Октябрьске, а также о Безенчукском, Волжском, Елховском, Исаклинском, Красноармейском, Приволжском, Сергиевском, Сызранском, Хворостянском и Шигонском районах. Так как количество территорий, в которых устанавливается чрезвычайная …
|
16 августа 2018, 09:54
|
Высший класс пожароопасности лесов сохраняется в Самарской области
В Самарской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность лесов. Пятый класс опасности введён на территории нескольких районов губернии: Алексеевского, Богатовского, Борского, Красноармейского, Нефтегорского и Ставропольского. В связи с этим, региональное управление МЧС призывает быть предельно осторожными.
Напомним, что в период действия высшего класса …
|
16 июля 2018, 04:31
|
Очень опасно стало в лесах Самарской области
|
8 мая 2018, 10:12
|
25 тысяч сосен высадят в Тольятти
|
12 апреля 2018, 01:33