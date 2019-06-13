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Материалы по теме:

В пожаре на Заводском шоссе в Самаре погиб мужчина

В пожаре на Заводском шоссе в Самаре погиб мужчина

В четверг, 13 июня, возник пожар на Заводском шоссе в Самаре. По словам очевидцев, горел склад макулатуры. В региональном ГУ МЧС уточнили, что дежурному сообщили о возгорании в 10:25. В здании №14а по Заводскому шоссе горела типографическая продукция на площади 
13 июня 2019, 12:56
В Самаре на Волге столкнулись катер и лодка

В Самаре на Волге столкнулись катер и лодка

В столице 63-го региона расследуют обстоятельства ЧП на Волге в Октябрьском районе. Вечером, в 20:05 в среду, 12 июня, в 200 метрах от острова Рождественский столкнулись катер и лодка. На месте происшествия работали двое сотрудников Поисково-спасательной службы Самарской области. Не 
13 июня 2019, 12:36
С четверга в Самарской области будет прохладная погода и дожди

С четверга в Самарской области будет прохладная погода и дожди

С четверга, 13 июня, в Самарской области заметно похолодает, возможны дожди и сильный ветер. Вслед за арктическим фронтом в регион поступила холодная воздушная масса, ветер сменил направление на северное и усилился, а температура воздуха значительно понизилась. В четверг днем переменная 
13 июня 2019, 10:30
Лесной пожар в Самарской области тушат 155 человек

Лесной пожар в Самарской области тушат 155 человек

Горящий лес в районе железнодорожной станции Курумоч в Волжском районе тушат 155 человек, которые используют 44 единицы техники. Напомним, что сигнал о возгорании поступил дежурным в 17:10 — в 51 квартале Большецаревщинского лесничества загорелся лес. Пламя заняло площадь в 
12 июня 2019, 10:21
Лесной пожар на станции Курумоч тушат 24 человека

Лесной пожар на станции Курумоч тушат 24 человека

Стали известны подробности возгорания в Волжском районе около железнодорожной станции Курумоч. По информации регионального МЧС, произошел природный пожар.

- Площадь уточняется, угрозы населенному пункту нет, - отметили в ведомстве. На место происшествия выехали 24 человека, которые используют 6 единиц техники. 
12 июня 2019, 06:53
В Самарской области жара усилится до + 32

В Самарской области жара усилится до + 32

В начале новой рабочей недели в Самарской области сохранится малооблачная сухая погода с постепенным нарастанием жары. В понедельник, 10 июня, малооблачно без осадков, будет дуть западный ветер со скоростью 4-9 м/с, температура воздуха составит +25, +30. В ночи на вторник 
10 июня 2019, 08:21
В Самарскую область вернулась жара: сегодня до + 30

В Самарскую область вернулась жара: сегодня до + 30

В Самарской области снова стало жарко - в четверг, 6 июня, будет малооблачная погода без осадков, северо-западный ветер со скоростью 7-12 м/с. Воздух прогреется + 25, + 30 градусов по Цельсию. В ночи на пятницу и субботу, 7 и 8 
6 июня 2019, 09:01
В первый день лета Самарскую область накроет гроза с сильным ветром

В первый день лета Самарскую область накроет гроза с сильным ветром

Лето в Самарской области начнется с грозы и жары. По данным Приволжского УГМС, с 07:00 субботы, 1 июня, до вечера этого же дня в регионе будет небольшая и переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, ожидается гроза. Синоптики прогнозируют юго-западный ветер 
31 мая 2019, 03:58
Каждое пятое рабочее место в России является вредным

Каждое пятое рабочее место в России является вредным

В России каждое пятое рабочее место вредно или опасно, сообщает Минтруд. Ведомство проверило 26,5 млн рабочих мест по всей стране. Выяснилось, что оптимальные или допустимые условия труда есть на 79 процентах из них. На 11 процентах мест условия такие, что 

17 апреля 2019, 02:08
В Самаре продолжают искать источник неприятного запаха на Безымянке

В Самаре продолжают искать источник неприятного запаха на Безымянке

На Безымянке сложилась непростая ситуация с загрязнением воздуха. Жители жалуются на запах жженой резины и пластика и уже несколько месяцев пытаются привлечь внимание к этой проблеме. Власти провели специальные замеры, однако точную причину неприятного запаха так и не установили. Неприятный 
27 марта 2019, 06:58
Самарские ученые ищут инопланетный разум

Самарские ученые ищут инопланетный разум

Ученые Самарского национального исследовательского университета имени Королева и филиала ФИАН имени Лебедева совместно с коллегами из США разработали методику определения планет, пригодных для жизни, основанную на исследовании излучения, что дает кислород при определенных условиях, сообщает журнал  Physical Chemistry Chemical Physics.
27 февраля 2019, 11:41
Эксперты назвали единственную безопасную семгу в России

Эксперты назвали единственную безопасную семгу в России

В преддверии Нового года эксперты Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» исследовали один из любимейших праздничных продуктов на столах россиян — слабосоленую семгу. В анализе рыбы приняли участие сотрудники Национального центра безопасности продукции водного промысла и аквакультуры НЦБРП. Специалисты проверили семгу шести 
25 декабря 2018, 01:57
В Сызрани в одном из санаториев выявлено радиоактивное загрязнение

В Сызрани в одном из санаториев выявлено радиоактивное загрязнение

Судебные приставы на 90 суток опечатали радоновую лабораторию лечебного учреждения в Сызрани. В ходе проверки там были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации производственных помещений.
 
После демонтажа радонового генератора в помещении не был произведен дозиметрический контроль загрязнения долгоживущими радионуклидами. 

17 декабря 2013, 02:47
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