В пожаре на Заводском шоссе в Самаре погиб мужчина … В четверг, 13 июня, возник пожар на Заводском шоссе в Самаре. По словам очевидцев, горел склад макулатуры. В региональном ГУ МЧС уточнили, что дежурному сообщили о возгорании в 10:25. В здании №14а по Заводскому шоссе горела типографическая продукция на площади