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В пожаре на Заводском шоссе в Самаре погиб мужчина
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13 июня 2019, 12:56
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В Самаре на Волге столкнулись катер и лодка
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13 июня 2019, 12:36
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С четверга в Самарской области будет прохладная погода и дожди
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13 июня 2019, 10:30
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Лесной пожар в Самарской области тушат 155 человек
Горящий лес в районе железнодорожной станции Курумоч в Волжском районе тушат 155 человек, которые используют 44 единицы техники. Напомним, что сигнал о возгорании поступил дежурным в 17:10 — в 51 квартале Большецаревщинского лесничества загорелся лес. Пламя заняло площадь в …
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12 июня 2019, 10:21
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Лесной пожар на станции Курумоч тушат 24 человека
Стали известны подробности возгорания в Волжском районе около железнодорожной станции Курумоч. По информации регионального МЧС, произошел природный пожар.
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12 июня 2019, 06:53
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В Самарской области жара усилится до + 32
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10 июня 2019, 08:21
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В Самарскую область вернулась жара: сегодня до + 30
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6 июня 2019, 09:01
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В первый день лета Самарскую область накроет гроза с сильным ветром
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31 мая 2019, 03:58
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Каждое пятое рабочее место в России является вредным
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17 апреля 2019, 02:08
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В Самаре продолжают искать источник неприятного запаха на Безымянке
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27 марта 2019, 06:58
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Самарские ученые ищут инопланетный разум
Ученые Самарского национального исследовательского университета имени Королева и филиала ФИАН имени Лебедева совместно с коллегами из США разработали методику определения планет, пригодных для жизни, основанную на исследовании излучения, что дает кислород при определенных условиях, сообщает журнал Physical Chemistry Chemical Physics.
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27 февраля 2019, 11:41
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Эксперты назвали единственную безопасную семгу в России
В преддверии Нового года эксперты Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» исследовали один из любимейших праздничных продуктов на столах россиян — слабосоленую семгу. В анализе рыбы приняли участие сотрудники Национального центра безопасности продукции водного промысла и аквакультуры НЦБРП. Специалисты проверили семгу шести …
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25 декабря 2018, 01:57
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В Сызрани в одном из санаториев выявлено радиоактивное загрязнение
Судебные приставы на 90 суток опечатали радоновую лабораторию лечебного учреждения в Сызрани. В ходе проверки там были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации производственных помещений.
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17 декабря 2013, 02:47
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