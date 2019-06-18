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К экватору рабочей недели в Самару придут дожди и грозы
Синоптики озвучили уточненный прогноз погоды на ближайшие дни. В середине недели с прохождением через Поволжье атмосферного фронта местами прольются кратковременные дожди. Под влиянием Азорского антициклона осадки постепенно прекратятся, станет теплее, в дневные часы температура воздуха будет стремится к отметке в …
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17 июня 2019, 05:57
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В Самару снова вернулась летняя жара
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17 июня 2019, 09:33
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В Самарской области был перекрыт рекорд низких температур 20-летней давности
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14 июня 2019, 10:20
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Метеорологи поставили точку в «радиоактивной» истории со свалкой в Тольятти
В Тольятти специалисты поставили точку в скандальной якобы "радиоактивной" истории со свалкой возле «АвтоВАЗа». Как говорится в сообщении Приволжского УГМС, по результатам обследования эта территория не является радиоактивно
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13 июня 2019, 08:55
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В ночь на пятницу в Самарской области ожидаются заморозки
В ночь на пятницу, 14 июня, местами в Самарской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0, - 2 градуса по Цельсию. По прогнозам специалистов Приволжского УГМС, в ночь на 14 июня будет переменная облачность без существенных …
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13 июня 2019, 05:38
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С четверга в Самарской области будет прохладная погода и дожди
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13 июня 2019, 10:30
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На Тольятти идет гроза со шквалистым ветром
В течение ближайших 3 часов погода в Тольятти и Ставропольском районе может серьезно ухудшиться. По прогнозам Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ожидается гроза со шквалистым усилением ветра до 18 м/с. Такая погода может «задержаться» до позднего …
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11 июня 2019, 05:32
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В понедельник в Самарской области обещают грозу с сильным ветром
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27 мая 2019, 08:26
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Сильный ветер, грозы и град: самарцев предупреждают об ухудшении погоды
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16 мая 2019, 02:33
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В Самарской области к среде потеплеет до +7
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4 марта 2019, 03:27
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Спасатели рассказали, где в Самарской области самый тонкий лед
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11 января 2019, 08:27
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