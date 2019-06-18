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К экватору рабочей недели в Самару придут дожди и грозы

К экватору рабочей недели в Самару придут дожди и грозы

Синоптики озвучили уточненный прогноз погоды на ближайшие дни. В середине недели с прохождением через Поволжье атмосферного фронта местами прольются кратковременные дожди. Под влиянием Азорского антициклона осадки постепенно прекратятся, станет теплее, в дневные часы температура воздуха будет стремится к отметке в 
17 июня 2019, 05:57
В Самару снова вернулась летняя жара

В Самару снова вернулась летняя жара

К началу новой рабочей недели в Самарской области снова потеплело - осадки прекратились, температура воздуха заметно повысилась. В понедельник, 17 июня, переменная облачность без существенных осадков, западный ветер 7-12 м/с. Температура воздуха составит +21, +26 градусов по Цельсию. В ночи 
17 июня 2019, 09:33
В Самарской области был перекрыт рекорд низких температур 20-летней давности

В Самарской области был перекрыт рекорд низких температур 20-летней давности

Погода этим летом постоянно выдает сюрпризы. Например, в ночь на пятницу, 14 июня, местами в Самарской области обещали заморозки. В некоторых районах был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха. В ночь на 14 июня в поселке Авангард в этом году было 
14 июня 2019, 10:20
Метеорологи поставили точку в «радиоактивной» истории со свалкой в Тольятти

Метеорологи поставили точку в «радиоактивной» истории со свалкой в Тольятти

В Тольятти специалисты поставили точку в скандальной якобы "радиоактивной" истории со свалкой возле «АвтоВАЗа». Как говорится в сообщении Приволжского УГМС, по результатам обследования эта территория не является радиоактивно 
загрязнённой, источники излучения на ней не выявлены. Результаты измерений не превышают норм, 
13 июня 2019, 08:55
В ночь на пятницу в Самарской области ожидаются заморозки

В ночь на пятницу в Самарской области ожидаются заморозки

В ночь на пятницу, 14 июня, местами в Самарской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0, - 2 градуса по Цельсию. По прогнозам специалистов Приволжского УГМС, в ночь на 14 июня будет переменная облачность без существенных 
13 июня 2019, 05:38
С четверга в Самарской области будет прохладная погода и дожди

С четверга в Самарской области будет прохладная погода и дожди

С четверга, 13 июня, в Самарской области заметно похолодает, возможны дожди и сильный ветер. Вслед за арктическим фронтом в регион поступила холодная воздушная масса, ветер сменил направление на северное и усилился, а температура воздуха значительно понизилась. В четверг днем переменная 
13 июня 2019, 10:30
На Тольятти идет гроза со шквалистым ветром

На Тольятти идет гроза со шквалистым ветром

В течение ближайших 3 часов погода в Тольятти и Ставропольском районе может серьезно ухудшиться. По прогнозам Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ожидается гроза со шквалистым усилением ветра до 18 м/с. Такая погода может «задержаться» до позднего 
11 июня 2019, 05:32
В понедельник в Самарской области обещают грозу с сильным ветром

В понедельник в Самарской области обещают грозу с сильным ветром

В понедельник, 27 мая, жители Самарской области могут столкнуться с резким ухудшением погоды. Несмотря на ясную погоду ранним утром, позже, по прогнозам синоптиков, поднимется сильный ветер, в большинстве районов пройдет кратковременный дождь, местами - гроза. Будет дуть юго-западный ветер со 
27 мая 2019, 08:26
Сильный ветер, грозы и град: самарцев предупреждают об ухудшении погоды

Сильный ветер, грозы и град: самарцев предупреждают об ухудшении погоды

Жителей столицы 63-го региона и большинства районов Самарской области предупреждают, что погода в ближайшие сутки может серьезно ухудшиться. В частности, с 19:00 четверга, 16 мая, до утра следующего дня прогнозируют дожди, местами сильные, грозы, возможен град. По данным Приволжского УГМС, 
16 мая 2019, 02:33
В Самарской области к среде потеплеет до +7

В Самарской области к среде потеплеет до +7

В ближайшие три дня в Самарской области ожидаются осадки, местами гололедица и туман. В ночь на вторник, 5 марта, облачно с прояснениями, небольшой снег, южный ветер со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха составит - 5, -10 градусов, на северо-востоке региона 
4 марта 2019, 03:27
Спасатели рассказали, где в Самарской области самый тонкий лед

Спасатели рассказали, где в Самарской области самый тонкий лед

Спасатели замерили толщину льда на Волге в Самарской области и предупреждают жителей, что сейчас выходить на лед опасно. В нескольких районах возникли промоины, покрытие стало слоистым. Например, толщина льда на Красной Глинке всего лишь 5 см, в фарватере нашли промоины. 
11 января 2019, 08:27
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