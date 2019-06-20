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Бункер S

Весело и со смыслом: программа #БункерS на телеканале ТЕРРА! Илья Табуев, Денис Коршиков и Александр Гутин мечтают о пивном фестивале, вспоминают Леню Голубкова, обсуждая новую финансовую пирамиду в Тольятти, и сочувствуют самарцу, который спрятался в сумасшедшем доме после уничтожения зеленых 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 17.06.2019 
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Материалы по теме:

Спил деревьев в «Новой Самаре» запретили

Спил деревьев в «Новой Самаре» запретили

В микрорайоне «Новая Самара» на 23-м километре Московского шоссе в Самаре не будут пилить деревья. Ранее местные жители переживали, не пострадают ли во время освоения территории зеленые насаждения. В микрорайоне ведется строительство - в прошлом году возвели детский сад, но 
20 июня 2019, 02:25
В Октябрьске девушка на «десятке» врезалась в стоящую перед «зеброй» иномарку

В Октябрьске девушка на «десятке» врезалась в стоящую перед «зеброй» иномарку

В среду, 19 июня, в Октябрьске произошла авария с пострадавшими. Вечером 23-летняя девушка на ВАЗ-21101 ехала около дома № 34 по улице Макаренко. По версии полицейских, она не сумела справиться с управлением и врезалась в иномарку Renault Sandero, которая в 
20 июня 2019, 01:43
В Тольятти такси протаранило столб после ДТП с кроссовером

В Тольятти такси протаранило столб после ДТП с кроссовером

В среду, 19 июня, в Автограде случилась дорожная авария с участием такси. В 15:00 43-летняя автоледи направлялась на Kia Sportage по улице Жилина. По предварительной версии, в районе дома № 54 по улице Жилина автомобилистка при развороте вне перекрестка не 
20 июня 2019, 01:04
В Самаре на 2 недели отключат воду в нескольких районах

В Самаре на 2 недели отключат воду в нескольких районах

В столице 63-го региона начался очередной этап гидравлических испытаний от сети 2-й магистрали Самарской ТЭЦ и Безымянской ТЭЦ. На этот раз без горячей воды придется посидеть жителям домов в пределах проспекта Кирова, Теннисной, Физкультурной, Дальневосточной, Алма-Атинской, Олимпийской, Черемшанской, улиц Георгия 
20 июня 2019, 12:25
В блогах: самарский Илон Маск

В блогах: самарский Илон Маск

В группе «ЧП Самара/Тольятти» соцсети «ВКонтакте» сообщили о том, что накануне благодаря информации неравнодушных граждан был задержан очередной пьяный водитель по имени Илья. «Сообщение поступило на телефон горячий линии от девушки, которая указала, что около знаменитого пивбара «На Дне» 
20 июня 2019, 11:14
К концу недели в Самарской области разогреет до + 30

К концу недели в Самарской области разогреет до + 30

Во второй половине рабочей недели в нашем регионе установится жаркая погода без дождей. По прогнозу специалистов Приволжского УГМС, в среду днем, 19 июня, будет переменная облачность, местами могут пройти кратковременный дождь и гроза. Во время нее в отдельных районах 
19 июня 2019, 10:47
В блогах: страховка превращается в тыкву

В блогах: страховка превращается в тыкву

Руководитель службы спасения Тольятти Андрей Дербенев также в «Фейсбуке» описывает неприятную историю со страховой компанией. «Этот хвост тянется с ноября прошлого года, - рассказывает он. — При вылете в Израиль, конечно, 
потребовалась страховка "от всего". Застраховались в «АльфаСтраховании» на 35 
18 июня 2019, 10:09
Гроза и сильный ветер: на Самару надвигается непогода

Гроза и сильный ветер: на Самару надвигается непогода

Жителей Самарской области предупреждают о возможном ухудшении погоды. По прогнозу Приволжского УГМС, с 19:00 вторника, 18 июня, до вечера среды в регионе будет облачная с прояснениями погода, местами кратковременный дождь, гроза, северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с, при грозе его 
18 июня 2019, 02:54
К экватору рабочей недели в Самару придут дожди и грозы

К экватору рабочей недели в Самару придут дожди и грозы

Синоптики озвучили уточненный прогноз погоды на ближайшие дни. В середине недели с прохождением через Поволжье атмосферного фронта местами прольются кратковременные дожди. Под влиянием Азорского антициклона осадки постепенно прекратятся, станет теплее, в дневные часы температура воздуха будет стремится к отметке в 
17 июня 2019, 05:57
В Самару снова вернулась летняя жара

В Самару снова вернулась летняя жара

К началу новой рабочей недели в Самарской области снова потеплело - осадки прекратились, температура воздуха заметно повысилась. В понедельник, 17 июня, переменная облачность без существенных осадков, западный ветер 7-12 м/с. Температура воздуха составит +21, +26 градусов по Цельсию. В ночи 
17 июня 2019, 09:33
В блогах: самарец уничтожил деревья и спрятался в дурке

В блогах: самарец уничтожил деревья и спрятался в дурке

Блогер Наталья Ширяева поведала про скандальную вырубку елки и других насаждений в одном из самарских дворов. "Ситуация, конечно, более чем ужасная. Один из местных жителей в один прекрасный солнечный день просто вышел во двор с пилой и устроил "зеленый 
11 июня 2019, 02:24
В блогах: дети самарских трущоб

В блогах: дети самарских трущоб

Блогер Игорь Кондратьев поведал про детей самарских трущоб. Речь идет о ребятах, которые живут в бараках на Речной. "Когда прохожу мимо этих трущоб - например, двухэтажных деревянных домов под Южным мостом, — обязательно фиксирую, как много там детей по сравнению 
11 июня 2019, 02:16
Плохая новость для шашлычников: В Самарской области ожидается ухудшение погоды

Плохая новость для шашлычников: В Самарской области ожидается ухудшение погоды

В Самарской области ожидается ухудшение погоды, предупреждает региональное ГУ МЧС. Уже завтра, 2 мая, пойдет «небольшой и умеренный дождь, местами гроза, ветер южный – от 7 до 12 метров в секунду», местами порывы - до 15-20.
 
В спасательном ведомстве 

1 мая 2019, 03:17
В Самарской области воскресный снегопад побил рекорд

В Самарской области воскресный снегопад побил рекорд

В воскресенье, 9 декабря, в Самарской области было зафиксировано рекордное количество осадков. По данным Приволжского УГМС, в этот день в Большой Глушице выпало 7,5 мм снега, что перекрывает предыдущий рекорд, зарегистрированный в 2013 году, на 1 миллиметр.

В 
10 декабря 2018, 03:05
В Тольятти сегодня ожидается сильный ветер

В Тольятти сегодня ожидается сильный ветер

Мэрия Тольятти передает штормовое предупреждение: по информации Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг, 4 октября, в Автограде и Ставропольском районе будет сильный ветер. Синоптики прогнозируют усиление южного, юго-западного ветра с порывами до 15 м/с, причем, он 
4 октября 2018, 11:58
Со среды Самарскую область оккупируют дожди

Со среды Самарскую область оккупируют дожди

До пятницы, 21 сентября, на погоду в Самарской области будет влиять холодный фронт с волнами. Синоптики обещают дожди разной интенсивности и похолодание. В выходные сохранится неустойчивый характер погоды, но дожди постепенно прекратятся, а температура воздуха приблизится к климатической норме.
18 сентября 2018, 04:19
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