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Спил деревьев в «Новой Самаре» запретили
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20 июня 2019, 02:25
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В Октябрьске девушка на «десятке» врезалась в стоящую перед «зеброй» иномарку
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20 июня 2019, 01:43
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В Тольятти такси протаранило столб после ДТП с кроссовером
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20 июня 2019, 01:04
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В Самаре на 2 недели отключат воду в нескольких районах
В столице 63-го региона начался очередной этап гидравлических испытаний от сети 2-й магистрали Самарской ТЭЦ и Безымянской ТЭЦ. На этот раз без горячей воды придется посидеть жителям домов в пределах проспекта Кирова, Теннисной, Физкультурной, Дальневосточной, Алма-Атинской, Олимпийской, Черемшанской, улиц Георгия …
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20 июня 2019, 12:25
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В блогах: самарский Илон Маск
В группе «ЧП Самара/Тольятти» соцсети «ВКонтакте» сообщили о том, что накануне благодаря информации неравнодушных граждан был задержан очередной пьяный водитель по имени Илья. «Сообщение поступило на телефон горячий линии от девушки, которая указала, что около знаменитого пивбара «На Дне» …
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20 июня 2019, 11:14
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К концу недели в Самарской области разогреет до + 30
Во второй половине рабочей недели в нашем регионе установится жаркая погода без дождей. По прогнозу специалистов Приволжского УГМС, в среду днем, 19 июня, будет переменная облачность, местами могут пройти кратковременный дождь и гроза. Во время нее в отдельных районах …
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19 июня 2019, 10:47
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В блогах: страховка превращается в тыкву
Руководитель службы спасения Тольятти Андрей Дербенев также в «Фейсбуке» описывает неприятную историю со страховой компанией. «Этот хвост тянется с ноября прошлого года, - рассказывает он. — При вылете в Израиль, конечно,
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18 июня 2019, 10:09
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Гроза и сильный ветер: на Самару надвигается непогода
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18 июня 2019, 02:54
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К экватору рабочей недели в Самару придут дожди и грозы
Синоптики озвучили уточненный прогноз погоды на ближайшие дни. В середине недели с прохождением через Поволжье атмосферного фронта местами прольются кратковременные дожди. Под влиянием Азорского антициклона осадки постепенно прекратятся, станет теплее, в дневные часы температура воздуха будет стремится к отметке в …
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17 июня 2019, 05:57
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В Самару снова вернулась летняя жара
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17 июня 2019, 09:33
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В блогах: самарец уничтожил деревья и спрятался в дурке
Блогер Наталья Ширяева поведала про скандальную вырубку елки и других насаждений в одном из самарских дворов. "Ситуация, конечно, более чем ужасная. Один из местных жителей в один прекрасный солнечный день просто вышел во двор с пилой и устроил "зеленый …
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11 июня 2019, 02:24
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В блогах: дети самарских трущоб
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11 июня 2019, 02:16
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Плохая новость для шашлычников: В Самарской области ожидается ухудшение погоды
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1 мая 2019, 03:17
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В Самарской области воскресный снегопад побил рекорд
В воскресенье, 9 декабря, в Самарской области было зафиксировано рекордное количество осадков. По данным Приволжского УГМС, в этот день в Большой Глушице выпало 7,5 мм снега, что перекрывает предыдущий рекорд, зарегистрированный в 2013 году, на 1 миллиметр.
В …
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10 декабря 2018, 03:05
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В Тольятти сегодня ожидается сильный ветер
Мэрия Тольятти передает штормовое предупреждение: по информации Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг, 4 октября, в Автограде и Ставропольском районе будет сильный ветер. Синоптики прогнозируют усиление южного, юго-западного ветра с порывами до 15 м/с, причем, он …
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4 октября 2018, 11:58
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Со среды Самарскую область оккупируют дожди
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18 сентября 2018, 04:19
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