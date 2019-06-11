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Бункер S

Илья Табуев, Денис Саров и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе:
- В Самаре проведут ликбез для кондукторов
- В Тольятти пьяный 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 10.06.2019 
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Материалы по теме:

В Самаре установят 18-метровые ограждения на месте смертельного ДТП на Солнечной

В Самаре установят 18-метровые ограждения на месте смертельного ДТП на Солнечной

До конца этой недели на перекрестке улиц Солнечной и Губанова в Самаре обещают установить пешеходные направляющие ограждения. По информации мэрии областной столицы, высота их составит 18 метров. Кроме того, сейчас на этом участке изменили режим работы светофоров. 

- Левоповоротное движение 
11 июня 2019, 04:25
В Тольятти «Нива» сбила 82-летнюю пенсионерку во дворе

В Тольятти «Нива» сбила 82-летнюю пенсионерку во дворе

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11 июня 2019, 04:09
В Самарской области жару сменит похолодание

В Самарской области жару сменит похолодание

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В ночь на среду, 
11 июня 2019, 03:07
Туристам в Риме запретили гулять с голым торсом

Туристам в Риме запретили гулять с голым торсом

Туристам, решившим посетить Рим в ближайшем будущем, придется вести себя более осмотрительно. Дело в том, что власти итальянской столицы расширили список вещей, которые делать нельзя. Так, мужчинам запретили гулять по улице с голым торсом. Кроме того, нельзя употреблять пачкающую пищу 
11 июня 2019, 02:36
В блогах: дети самарских трущоб

В блогах: дети самарских трущоб

Блогер Игорь Кондратьев поведал про детей самарских трущоб. Речь идет о ребятах, которые живут в бараках на Речной. "Когда прохожу мимо этих трущоб - например, двухэтажных деревянных домов под Южным мостом, — обязательно фиксирую, как много там детей по сравнению 
11 июня 2019, 02:16
В блогах. Самарская область: природа под Луначарским

В блогах. Самарская область: природа под Луначарским

Блогер Алексей Авдейчев показал природу в окрестностях посёлка Луначарский Ставропольского района. "Посёлок расположен на живописном левом берегу Куйбышевского водохранилища. Вдали виднеется село Ягодное. Выше по течению находится посёлок Висла. Берег здесь фантастической красоты. За красивой природой необязательно ехать за границу, 
7 июня 2019, 02:51
Житель Самарской области заплатит почти 700 тысяч за 4 сосны

Житель Самарской области заплатит почти 700 тысяч за 4 сосны

В Самарской области вступил в силу приговор по делу о вырубке лесных насаждений. 32-летний житель Шигонского района 7 августа прошлого года спилил четыре сосны в особо охраняемой природной территории - Муранском бору Львовского участка Шигонского лесничества. Общий ущерб эксперты оценили 
6 июня 2019, 03:22
В блогах: развитие самарских территорий

В блогах: развитие самарских территорий

Блогер Евгений Синюков обращается к властям с вопросом, почему они не развивают окраины Самары, на примере поселка Толевый. «Это же Железнодорожный район. Отнюдь не Кировский или Советский. Он граничит с Ленинским и Октябрьским районами - самыми цивильными и благополучными 
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В блогах: самарец нашел на берегу Волги человеческий череп

В блогах: самарец нашел на берегу Волги человеческий череп

Шокирующие фото выложил в «Инстаграме» самарский блогер Юрий Прокофьев. "Вот что сегодня можно найти на месте размытого деревенского погоста на берегу Волги, - пишет автор. - Все это следствие тотального рукотворного обмеления реки. Вызванного "умными" гидрологами и "точными" прогнозами 
6 июня 2019, 09:40
В Самаре остановили спил 300 деревьев у собора Кирилла и Мефодия

В Самаре остановили спил 300 деревьев у собора Кирилла и Мефодия

В понедельник, 20 мая, глава Самары Елена Лапушкина поручила остановить спил деревьев возле собора во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия на Барбошиной поляне. Ранее местные жители обратились к властям через Твиттер и попросили проверить законность вырубки лесных насаждений. Разрешение 
20 мая 2019, 04:07
В парке Гагарина могут снести трехсотлетний дуб-долгожитель

В парке Гагарина могут снести трехсотлетний дуб-долгожитель

В парке имени Гагарина в Самаре могут снести трехсотлетний дуб — специалисты должны решить, насколько будет эффективно лечение дерева. Ранее один из жителей столицы 63-го региона обратил внимание, что на части пешеходной дорожки в районе дуба выставлены барьеры и 
13 мая 2019, 12:25
«Рубин» оштрафовали из-за фаната, который обнажился на матче в Самаре

«Рубин» оштрафовали из-за фаната, который обнажился на матче в Самаре

Казанский «Рубин» оштрафуют из-за болельщика, который обнажил интимные части тела на матче с «Крыльями Советов» в Самаре. Такое решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза. Напомним, что игра завершилась 12 апреля в пользу самарцев со счетом 1:0. После нее спортивные 
18 апреля 2019, 10:04
«Салют» не удался: пьяный сельчанин случайно ранил родственника из обреза

«Салют» не удался: пьяный сельчанин случайно ранил родственника из обреза

Борский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя. Его обвиняли в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности по части 1 статьи 118 УК РФ. Во время расследования удалось выяснить, что 13 января ранее не судимый житель Борского 
17 апреля 2019, 09:08
В Самаре собираются запретить продажу вейпов подросткам

В Самаре собираются запретить продажу вейпов подросткам

В Самарской области могут запретить продажу электронных сигарет и жидкости для них несовершеннолетним. Ранее такие законопроекты были приняты во многих регионах страны. Идею сегодня, 16 апреля, обсудили депутаты губдумы на  заседании комитета по промышленности, предпринимательству и торговле. Для юридических лиц 
16 апреля 2019, 02:56
Прокуратура выяснит, законно ли вырубили деревья на 5-й просеке

Прокуратура выяснит, законно ли вырубили деревья на 5-й просеке

Прокуратура отменила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела из-за спила деревьев на 5-ой просеке. Об этом сообщил депутат Госдумы России от Самарской области Александр Хинштейн.

- Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменено уже сегодня прокурором, как незаконное. 
27 февраля 2019, 02:19
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