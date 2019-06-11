Туристам в Риме запретили гулять с голым торсом Туристам, решившим посетить Рим в ближайшем будущем, придется вести себя более осмотрительно. Дело в том, что власти итальянской столицы расширили список вещей, которые делать нельзя. Так, мужчинам запретили гулять по улице с голым торсом. Кроме того, нельзя употреблять пачкающую пищу …