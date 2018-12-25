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В России дешевеет красная рыба

В России дешевеет красная рыба

В России из-за рекордного улова начали резко снижаться цены на красную рыбу. По данным Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, оптовая стоимость горбуши с начала августа упала сразу на 40 рублей - со 190 до 150 рублей за килограмм. Стремительно теряет в 
24 августа 2018, 11:15
Кто в Самаре

Кто в Самаре "средний класс"

Эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства в своем исследовании об основных макротрендах прикинули, сколько должны зарабатывать россияне, чтобы считаться средним классом. Так, например, для жителей Москвы - не менее 120 тысяч рублей в месяц, а в регионах, в том числе и 

19 июня 2018, 07:02
Гигантского карпа выловили в озере Металлурга в Самаре, появилось видео

Гигантского карпа выловили в озере Металлурга в Самаре, появилось видео

В Самаре в воскресенье 6 мая, рыбак выловил гигантского зеркального карпа в озере парка 50-летия Октября на Металлурге. Очевидцы опубликовали в сети фото и видео. Вокруг рыбака собралась целая толпа. На снимках мужчина держит рыбу обеими руками. Предположительно длина трофея 
7 мая 2018, 10:25
Домашний карась живет у женщины из Октябрьска

Домашний карась живет у женщины из Октябрьска

Необычный питомец живет у жительницы Октябрьска. Три года назад Тамара Ивановна завела карася. Она купила трех рыб на местном рынке 1 мая. Две из них погибли сразу. Третью она выпустила в таз с водой. Там карась прожил три месяца и 
10 апреля 2018, 09:51
Эксперты оценили возможности россиян по покупке нового авто

Эксперты оценили возможности россиян по покупке нового авто

76 процентов российских автолюбителей не собираются в этом году менять машину. При этом чаще всего они в будущем рассчитывают купить подержанное авто, выяснили эксперты «Автостата». В ближайшее время сменить транспортное средство планируют только 18 процентов сограждан. 6 процентов хотят приобрести 

14 марта 2018, 04:49
Специалисты назвали самые востребованные размеры у женщин и мужчин из Самары

Специалисты назвали самые востребованные размеры у женщин и мужчин из Самары

Женщины предпочитают размер S, а мужчины - L, сообщили специалисты портала Avito. Они решили выяснить, одежду каких размеров носят самарцы. По данным исследователей, среди самарчанок на миниатюрные предметы гардероба приходится 30 процентов спроса. На втором месте – «эмки» (M): их 
7 марта 2018, 02:01
В Самаре ужесточают наказание за нелегальную торговлю раками

В Самаре ужесточают наказание за нелегальную торговлю раками

В Самарской области вдвое увеличат штрафы за продажу раков и рыбы в несанкционированных местах. Теперь для рядовых граждан максимальное наказание составит 3 тысячи рублей, для должностных лиц – 30 тысяч, для юридических – 45 тысяч рублей.

За повторную торговлю санкции ужесточат 

28 февраля 2018, 04:05
Качество жизни в Самарской области снизилось

Качество жизни в Самарской области снизилось

Самарская область опустилась с 16-го на 20-е место в рейтинге качества жизни регионов России. Об этом говорится в очередном исследовании, опубликованном аналитическим агентством «РИА-рейтинг». При ранжировании учитывались 72 показателя, объединенных в 11 групп: доходы населения, занятость и рынок труда, 
14 февраля 2018, 07:22
К Новому года красная рыба может подорожать до 600 рублей за кило

К Новому года красная рыба может подорожать до 600 рублей за кило

Вслед за подорожавшими яйцами и молоком по карманам россиян ударят цены на сёмгу и форель. Это отразится и на выручке предпринимателей. Надежда только на дальневосточную горбушу - «красная королева» из норвежских сетей начала прибавлять в цене ещё в августе.

Алексей, продавец 

21 ноября 2013, 01:16
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