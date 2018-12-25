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В России дешевеет красная рыба
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24 августа 2018, 11:15
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Кто в Самаре "средний класс"
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19 июня 2018, 07:02
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Гигантского карпа выловили в озере Металлурга в Самаре, появилось видео
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7 мая 2018, 10:25
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Домашний карась живет у женщины из Октябрьска
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10 апреля 2018, 09:51
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Эксперты оценили возможности россиян по покупке нового авто
76 процентов российских автолюбителей не собираются в этом году менять машину. При этом чаще всего они в будущем рассчитывают купить подержанное авто, выяснили эксперты «Автостата». В ближайшее время сменить транспортное средство планируют только 18 процентов сограждан. 6 процентов хотят приобрести …
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14 марта 2018, 04:49
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Специалисты назвали самые востребованные размеры у женщин и мужчин из Самары
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7 марта 2018, 02:01
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В Самаре ужесточают наказание за нелегальную торговлю раками
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28 февраля 2018, 04:05
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Качество жизни в Самарской области снизилось
Самарская область опустилась с 16-го на 20-е место в рейтинге качества жизни регионов России. Об этом говорится в очередном исследовании, опубликованном аналитическим агентством «РИА-рейтинг». При ранжировании учитывались 72 показателя, объединенных в 11 групп: доходы населения, занятость и рынок труда, …
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14 февраля 2018, 07:22
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К Новому года красная рыба может подорожать до 600 рублей за кило
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21 ноября 2013, 01:16