Кто в Самаре "средний класс" Эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства в своем исследовании об основных макротрендах прикинули, сколько должны зарабатывать россияне, чтобы считаться средним классом. Так, например, для жителей Москвы - не менее 120 тысяч рублей в месяц, а в регионах, в том числе и …