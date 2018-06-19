Эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства в своем исследовании об основных макратрендах прикинули, сколько должны зарабатывать россияне, чтобы считаться средним классом. Так, например, для жители Москвы - не менее 120 тысяч рублей в месяц, а в регионах, в том числе и, в нашем, не менее 60-ти. Причем, чем ближе к северу, тем уровень зарплат выше, там средний класс получает от 73 до 77 тысяч.
При этом аналитики поясняют, что средним классом считаются граждан, которые имеют свое жилье и машину, не копят долгов по счетам, регулярно отдыхают за границей и могут позволить себе большие кредитные займы. В большинстве случаев, такие люди имеют высшее образование, занимаются умственным трудом или предпринимательством. Чтобы все это высчитать, эксперты проанализировали стоимость недвижимости в регионах, условные цены на автомобили, стоимость отпуска два раза в год, оплату счетов ЖКХ. Отметим, сейчас, по данным Росстата, сейчас средняя зарплата в стране чуть превышает 41 тысячу рублей. В Самарской области - чуть больше 36. Это «грязными».
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