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«Бункер S» Эфир передачи от 19 июня 2018г 
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Материалы по теме:

Выросла средняя зарплата в Самарской области

Выросла средняя зарплата в Самарской области

По итогам марта средняя зарплата в Самарской области выросла до 32 тысяч 258 рублей, сообщает Самарастат. Это на 12 % больше, чем в начале года. При этом среднедушевой доход в регионе составил почти 27 тысяч 700 рублей, что на 1,5 

28 мая 2018, 04:08
Названо место Самары в рейтинге зарплат

Названо место Самары в рейтинге зарплат

В Самаре попала в рейтинг по уровню зарплат. Исследование подготовили аналитики из «Авито». Самый высокий средний оклад по-прежнему предлагают в Москве - почти 51 тысячу рублей в месяц. Средняя самарская зарплата в 1-м квартале 2018 года составляла 31 тысячу 600 

14 апреля 2018, 08:53
Самарская область получит 254 млн рублей на повышение зарплат бюджетников

Самарская область получит 254 млн рублей на повышение зарплат бюджетников

Самарская область получит 254 миллионов рублей на повышение оплаты труда бюджетникам, говорится в соответствующем постановлении правительства России. Документ за подписью премьера Дмитрия Медведева опубликован на официальном сайте кабмина. Согласно тексту, ассигнования в размере 20 млрд рублей направят в субъекты Федерации 

20 марта 2018, 03:28
Эксперты оценили возможности россиян по покупке нового авто

Эксперты оценили возможности россиян по покупке нового авто

76 процентов российских автолюбителей не собираются в этом году менять машину. При этом чаще всего они в будущем рассчитывают купить подержанное авто, выяснили эксперты «Автостата». В ближайшее время сменить транспортное средство планируют только 18 процентов сограждан. 6 процентов хотят приобрести 

14 марта 2018, 04:49
Специалисты назвали самые востребованные размеры у женщин и мужчин из Самары

Специалисты назвали самые востребованные размеры у женщин и мужчин из Самары

Женщины предпочитают размер S, а мужчины - L, сообщили специалисты портала Avito. Они решили выяснить, одежду каких размеров носят самарцы. По данным исследователей, среди самарчанок на миниатюрные предметы гардероба приходится 30 процентов спроса. На втором месте – «эмки» (M): их 
7 марта 2018, 02:01
Зарплату за ноябрь и декабрь дали хоккеистам ЦСК ВВС в Самаре

Зарплату за ноябрь и декабрь дали хоккеистам ЦСК ВВС в Самаре

В Самаре продолжается выплата долгов по зарплате хоккеистам ЦСК ВВС, информирует областное министерство спорта. Спортсменам полностью выдали деньги за ноябрь и декабрь прошлого года. Вопрос с выплатой оставшейся суммы в настоящее время прорабатывается.

Как уже рассказывала «ТЕРРА», долги по зарплате стали 

28 февраля 2018, 05:47
Качество жизни в Самарской области снизилось

Качество жизни в Самарской области снизилось

Самарская область опустилась с 16-го на 20-е место в рейтинге качества жизни регионов России. Об этом говорится в очередном исследовании, опубликованном аналитическим агентством «РИА-рейтинг». При ранжировании учитывались 72 показателя, объединенных в 11 групп: доходы населения, занятость и рынок труда, 
14 февраля 2018, 07:22
Ученые предупредили об опасных последствиях употребления парного молока

Ученые предупредили об опасных последствиях употребления парного молока

Сотрудники Центра по контролю и профилактике заболеваний США опубликовали пресс-релиз в издании ArsTechnica, в ходе которого установили, что употребление парного молока увеличивает риск заражения бактерией Campylobacter jejuni.

Данная бактерия поражает желудочно-кишечный тракт и вызывает рвоту, лихорадку и диарею. Учитывая тот факт, 

13 февраля 2018, 12:46
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