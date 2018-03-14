76 процентов российских автолюбителей не собираются в этом году менять машину. При этом чаще всего они в будущем рассчитывают купить подержанное авто, выяснили эксперты «Автостата». В ближайшее время сменить транспортное средство планируют только 18 процентов сограждан. 6 процентов хотят приобрести второй автомобиль. Из тех, кто собирается купить машину в 2018-м, четверть опрошенных предполагает потратить на нее не более 500 тысяч рублей. Именно в этом ценовом диапазоне чаще всего и фигурируют авто с пробегом. Из новых за такие деньги доступен только ряд моделей АвтоВАЗа.
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2 февраля 2018, 10:14
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26 января 2018, 01:04
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23 января 2018, 10:04
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12 января 2018, 07:40