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Материалы по теме:

Прибыль ТоАЗа упала

Прибыль ТоАЗа упала

Чистая прибыль компании "Тольяттиазот" по итогам прошлого года упала более чем на 440 миллионов рублей. Об этом говорится в опубликованной бухгалтерской отчетности предприятия. В 2017-м оно заработало 842 миллиона, тогда как в 2016-м 1 миллиард 283 миллиона. Выручка уменьшилась с 

27 марта 2018, 05:04
В будущем сезоне бюджет хоккейной «Лады» составит 800 миллионов рублей

В будущем сезоне бюджет хоккейной «Лады» составит 800 миллионов рублей

В будущем хоккейном сезоне бюджет тольяттинской «Лады» составит 800 миллионов рублей. Об этом рассказал генеральный директор автозаводцев Владимир Вдовин. По его словам, 60% денег будут направлены из областного бюджета. Остальное финансирование обеспечат АвтоВАЗ, как титульный спонсор, а также собственные заработки 

22 марта 2018, 03:19
В Безенчуке студент вымогал у приятеля деньги, угрожая ножом

В Безенчуке студент вымогал у приятеля деньги, угрожая ножом

На днях в полицию Безенчукского района обратился 18-летний парень, который заявил, что стал жертвой вымогателя. Молодой человек рассказал, что распивал спиртное с приятелями. Во время посиделки с одним из них у потерпевшего возник конфликт. Угрожая ножом, злоумышленник заявил, что студент 

22 марта 2018, 01:04
Деньги СОФЖИ арестовали

Деньги СОФЖИ арестовали

Областной Арбитражный суд вновь наложил арест на счета Самарского областного фонда жилья и ипотеки. «Замороженными» оказались свыше 14 миллионов рублей. Санкции введены в качестве обеспечительных мер по иску «Волжского социального банка», лишенного лицензии в конце 2013 года и находящегося сейчас 
20 марта 2018, 09:49
Эксперты оценили возможности россиян по покупке нового авто

Эксперты оценили возможности россиян по покупке нового авто

76 процентов российских автолюбителей не собираются в этом году менять машину. При этом чаще всего они в будущем рассчитывают купить подержанное авто, выяснили эксперты «Автостата». В ближайшее время сменить транспортное средство планируют только 18 процентов сограждан. 6 процентов хотят приобрести 

14 марта 2018, 04:49
Секс и работа оказались рядом в «рейтинге удовольствий» самарцев

Секс и работа оказались рядом в «рейтинге удовольствий» самарцев

Жители Самары рассказали, от чего они получают удовольствие. По результатам опроса, проведенного специалистами портала «Зарплата.ру», составлен рейтинг удовольствий самарцев. В топ-3 попали: путешествия (65%), любовь и семья (58%), деньги  (52%). Также горожане получают удовольствие от музыки, книг и фильмов (48%). 

2 февраля 2018, 10:14
Большинство россиян смотрят на 2018 год с оптимизмом

Большинство россиян смотрят на 2018 год с оптимизмом

Россияне смотрят на 2018 год с оптимизмом. 58% жителей страны ожидают, что ближайшие 12 месяцев будут спокойными для их семей. В 2017 году оптимистичное настроение испытывали только 37% наших соотечественников. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провел "Левада-Центр". Однако немало 
26 января 2018, 01:04
Россияне массово бронируют путевки в Турцию

Россияне массово бронируют путевки в Турцию

С начала года россияне очень активно скупают путевки в Турцию. Туры приобретаются в рамках раннего бронирования. По сравнению с прошлым годом спрос на направление вырос в 4 раза. Такие данные со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России приводит Интерфакс.
25 января 2018, 11:05
Большинство россиян готово сражаться с инопланетными агрессорами

Большинство россиян готово сражаться с инопланетными агрессорами

Большинство жителей России заявили о готовности отразить инопланетное вторжение, если таковое состоится. Об этом свидетельствуют данные одного из онлайн-опросов.

Встать на защиту Родины от агрессивных гуманоидов заявили 66% респондентов. Они заявили, что будут бороться с пришельцами всеми возможными способами. 
24 января 2018, 12:12
Самарские «Крылья Советов» ушли в отпуск

Самарские «Крылья Советов» ушли в отпуск

Футболисты  самарского ФК «Крылья Советов» ушли в отпуск, сообщает пресс-служба клуба. Игрой с ярославским «Шинником», состоявшейся в прошедшие выходные, самарцы завершили осеннюю часть первенства ФНЛ. В 25 состоявшихся матчах волжане набрали 51 очко и обосновались на третьей строчке в турнирной 
29 ноября 2017, 08:08
Каждый пятый самарец не был в отпуске уже более двух лет

Каждый пятый самарец не был в отпуске уже более двух лет

Как отдыхают работающие самарцы, решили узнать социологи. Согласно исследованию портала «Зарплата.ру», почти 20% опрошенных не уходили в отпуск уже более двух лет. Около 50% уходили в отпуск в прошлом году, 25% уже успели отдохнуть в 2017-м. Четверть самарцев планирует отдых 

7 июня 2017, 10:07
Российские туроператоры столкнулись с резким снижением спроса на отдых в Турции

Российские туроператоры столкнулись с резким снижением спроса на отдых в Турции

Всего за неделю, прошедшую после заявления Росавиации, объемы продаж путевок снизились сразу на 15 процентов.
Напомним, ведомство предупредило российские авиакомпании о возможной приостановке чартерных рейсов в Турцию в связи со сложной внутриполитической ситуацией в стране. Как отмечают в турагентствах, отказов 

18 апреля 2017, 05:58
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