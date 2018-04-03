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Прибыль ТоАЗа упала
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27 марта 2018, 05:04
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В будущем сезоне бюджет хоккейной «Лады» составит 800 миллионов рублей
В будущем хоккейном сезоне бюджет тольяттинской «Лады» составит 800 миллионов рублей. Об этом рассказал генеральный директор автозаводцев Владимир Вдовин. По его словам, 60% денег будут направлены из областного бюджета. Остальное финансирование обеспечат АвтоВАЗ, как титульный спонсор, а также собственные заработки …
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22 марта 2018, 03:19
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В Безенчуке студент вымогал у приятеля деньги, угрожая ножом
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22 марта 2018, 01:04
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Деньги СОФЖИ арестовали
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20 марта 2018, 09:49
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Эксперты оценили возможности россиян по покупке нового авто
76 процентов российских автолюбителей не собираются в этом году менять машину. При этом чаще всего они в будущем рассчитывают купить подержанное авто, выяснили эксперты «Автостата». В ближайшее время сменить транспортное средство планируют только 18 процентов сограждан. 6 процентов хотят приобрести …
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14 марта 2018, 04:49
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Секс и работа оказались рядом в «рейтинге удовольствий» самарцев
Жители Самары рассказали, от чего они получают удовольствие. По результатам опроса, проведенного специалистами портала «Зарплата.ру», составлен рейтинг удовольствий самарцев. В топ-3 попали: путешествия (65%), любовь и семья (58%), деньги (52%). Также горожане получают удовольствие от музыки, книг и фильмов (48%). …
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2 февраля 2018, 10:14
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Большинство россиян смотрят на 2018 год с оптимизмом
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26 января 2018, 01:04
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Россияне массово бронируют путевки в Турцию
С начала года россияне очень активно скупают путевки в Турцию. Туры приобретаются в рамках раннего бронирования. По сравнению с прошлым годом спрос на направление вырос в 4 раза. Такие данные со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России приводит Интерфакс.
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25 января 2018, 11:05
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Большинство россиян готово сражаться с инопланетными агрессорами
Большинство жителей России заявили о готовности отразить инопланетное вторжение, если таковое состоится. Об этом свидетельствуют данные одного из онлайн-опросов.
Встать на защиту Родины от агрессивных гуманоидов заявили 66% респондентов. Они заявили, что будут бороться с пришельцами всеми возможными способами. …
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24 января 2018, 12:12
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Самарские «Крылья Советов» ушли в отпуск
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29 ноября 2017, 08:08
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Каждый пятый самарец не был в отпуске уже более двух лет
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7 июня 2017, 10:07
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Российские туроператоры столкнулись с резким снижением спроса на отдых в Турции
Всего за неделю, прошедшую после заявления Росавиации, объемы продаж путевок снизились сразу на 15 процентов.
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18 апреля 2017, 05:58