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Как гражданам 50+ помогают найти работу в Самаре
Вопрос увеличения пенсионного возраста сейчас остается одним из самых обсуждаемых. Один из наиболее болезненных моментов – это трудоустройство граждан в возрасте 50+. Даже представители федерального Минтруда признали, что более поздний выход на пенсию только усугубит эту проблему. Что касается текущей …
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28 июня 2018, 02:07
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12% россиян тратят на отпуск больше 500 тысяч рублей
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3 апреля 2018, 01:21
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Эксперты оценили возможности россиян по покупке нового авто
76 процентов российских автолюбителей не собираются в этом году менять машину. При этом чаще всего они в будущем рассчитывают купить подержанное авто, выяснили эксперты «Автостата». В ближайшее время сменить транспортное средство планируют только 18 процентов сограждан. 6 процентов хотят приобрести …
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14 марта 2018, 04:49
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Секс и работа оказались рядом в «рейтинге удовольствий» самарцев
Жители Самары рассказали, от чего они получают удовольствие. По результатам опроса, проведенного специалистами портала «Зарплата.ру», составлен рейтинг удовольствий самарцев. В топ-3 попали: путешествия (65%), любовь и семья (58%), деньги (52%). Также горожане получают удовольствие от музыки, книг и фильмов (48%). …
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2 февраля 2018, 10:14
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Большинство россиян смотрят на 2018 год с оптимизмом
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26 января 2018, 01:04
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Революция в ОСАГО: инспекторы перестанут приезжать на ДТП без пострадавших
В 2017-м году ожидается настоящая революция в системе обязательного страхования автогражданской ответственности. По информации федеральных СМИ, госавтоинспекторы совсем перестанут выезжать на ДТП без пострадавших.
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28 апреля 2017, 06:06
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С сегодняшнего дня ФМС и ФСКН переходят в состав Министерства внутренних дел
С 1 июня указом президента России Владимира Путина федеральная миграционная служба и госнаркоконтроль переходят в состав Министерства внутренних дел и перестанут быть самостоятельными ведомствами. В МВД службы получают названия Главное управление по вопросам миграции и Главное управление по контролю за …
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1 июня 2016, 12:45
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Совфед одобрил закон об увеличении пенсионного возраста
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18 мая 2016, 03:17
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Эксперты думского Комитета по промышленности направят в адрес президента РФ свои предложения по реформированию космической отрасли
Комитет Государственной думы РФ по промышленности направил в адрес главы государства предложения по реформированию Федерального космического агентства. Члены сразу двух Экспертных советов - по развитию предприятий оборонно-промышленного комплекса и по авиационно-космическому комплексу - поддержали предложение первого заместителя председателя думского Комитета …
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4 октября 2013, 02:24