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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18.12.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 18.12.2018  
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Материалы по теме:

80% россиян не поддерживают идею повышения пенсионного возраста

80% россиян не поддерживают идею повышения пенсионного возраста

80% россиян не поддерживают идею повышения пенсионного возраста в стране. При этом, 60% наших соотечественников уверены, что законопроект будет принят. Об этом гласят данные опроса, который провел Фонд «Общественное мнение». В исследовании приняли участие 1500 респондентов в возрасте от 18 
29 июня 2018, 10:38
12% россиян тратят на отпуск больше 500 тысяч рублей

12% россиян тратят на отпуск больше 500 тысяч рублей

Специалисты сервиса бронирования билетов «Туту.ру» провели опрос среди своих клиентов для того, чтобы выяснить, сколько денег они готовы потратить на отпуск. В нем приняли участие 6,2 тысячи человек.

Оказалось, что 12% россиян тратят на отдых более 500 тысяч рублей. 
3 апреля 2018, 01:21
Эксперты оценили возможности россиян по покупке нового авто

Эксперты оценили возможности россиян по покупке нового авто

76 процентов российских автолюбителей не собираются в этом году менять машину. При этом чаще всего они в будущем рассчитывают купить подержанное авто, выяснили эксперты «Автостата». В ближайшее время сменить транспортное средство планируют только 18 процентов сограждан. 6 процентов хотят приобрести 

14 марта 2018, 04:49
Секс и работа оказались рядом в «рейтинге удовольствий» самарцев

Секс и работа оказались рядом в «рейтинге удовольствий» самарцев

Жители Самары рассказали, от чего они получают удовольствие. По результатам опроса, проведенного специалистами портала «Зарплата.ру», составлен рейтинг удовольствий самарцев. В топ-3 попали: путешествия (65%), любовь и семья (58%), деньги  (52%). Также горожане получают удовольствие от музыки, книг и фильмов (48%). 

2 февраля 2018, 10:14
80% россиян выступают за возвращение вытрезвителей

80% россиян выступают за возвращение вытрезвителей

Согласно результатам последнего опроса «Левада-центра», порядка 80% россиян хотели бы возвращения советских вытрезвителей. Кроме того, подавляющее большинство - 75% - выступили за возврат практики принудительной госпитализации лиц с психическими заболеваниями.
 
Исследование проводилось в конце августа в 134 населенных пунктах России. 
14 сентября 2015, 02:35
Политика Путина на посту президента устраивает 87% россиян

Политика Путина на посту президента устраивает 87% россиян

Деятельность Владимира Путина на посту президента Российской Федерации устраивает 87% граждан. Таковы данные опроса, проведенного специалистами «Левада-центра» в июле текущего года.
 
Работой премьер-министра страны Дмитрия Медведева довольны 65% россиян. Отношение же респондентов к Государственной думе разделилось почти пополам: парламентом довольны 50% 
23 июля 2015, 01:46

"Левада-центр" на грани

Признание "Левада-центра" иностранным агентом может привести к закрытию организации, сообщают "Ведомости".

"Левада-центр" получил предостережение от Савеловской межрайонной прокуратуры Москвы. Общий смысл предостережения, пишет "Левада", сводится к тому, что публикация результатов социологических исследований организации влияет на общественное мнение и поэтому является не 

21 мая 2013, 03:25
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