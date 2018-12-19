Число россиян, сожалеющих о распаде Советского Союза, достигло максимума за последнее десятилетие, следует из опроса компании «Левада-центр». Сейчас об этом говорят 66 процентов респондентов. 60 процентов считают, что распада можно было избежать. Большинство тоскующих по СССР - люди от 55 лет, при этом в последние годы такие настроения растут и среди молодежи от 18 до 24 лет, которые родились уже не в Союзе. Основные причины, по которым россиянам не хватает СССР, - это разрушение единой экономической системы, потеря чувства принадлежности к великой державе, рост взаимного недоверия и ожесточенности. Главным импульсом для просоветских настроений стала пенсионная реформа, поясняет эксперты. Население свою ностальгию объясняет преимущественно иррациональными представлениями о сильной экономике и благосостоянии тех времен, забывая о дефиците и карточках.
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80% россиян не поддерживают идею повышения пенсионного возраста
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29 июня 2018, 10:38
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12% россиян тратят на отпуск больше 500 тысяч рублей
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3 апреля 2018, 01:21
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Эксперты оценили возможности россиян по покупке нового авто
76 процентов российских автолюбителей не собираются в этом году менять машину. При этом чаще всего они в будущем рассчитывают купить подержанное авто, выяснили эксперты «Автостата». В ближайшее время сменить транспортное средство планируют только 18 процентов сограждан. 6 процентов хотят приобрести …
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14 марта 2018, 04:49
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Секс и работа оказались рядом в «рейтинге удовольствий» самарцев
Жители Самары рассказали, от чего они получают удовольствие. По результатам опроса, проведенного специалистами портала «Зарплата.ру», составлен рейтинг удовольствий самарцев. В топ-3 попали: путешествия (65%), любовь и семья (58%), деньги (52%). Также горожане получают удовольствие от музыки, книг и фильмов (48%). …
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2 февраля 2018, 10:14
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80% россиян выступают за возвращение вытрезвителей
Согласно результатам последнего опроса «Левада-центра», порядка 80% россиян хотели бы возвращения советских вытрезвителей. Кроме того, подавляющее большинство - 75% - выступили за возврат практики принудительной госпитализации лиц с психическими заболеваниями.
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14 сентября 2015, 02:35
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Политика Путина на посту президента устраивает 87% россиян
Деятельность Владимира Путина на посту президента Российской Федерации устраивает 87% граждан. Таковы данные опроса, проведенного специалистами «Левада-центра» в июле текущего года.
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23 июля 2015, 01:46
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"Левада-центр" на грани
Признание "Левада-центра" иностранным агентом может привести к закрытию организации, сообщают "Ведомости".
"Левада-центр" получил предостережение от Савеловской межрайонной прокуратуры Москвы. Общий смысл предостережения, пишет "Левада", сводится к тому, что публикация результатов социологических исследований организации влияет на общественное мнение и поэтому является не …
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21 мая 2013, 03:25