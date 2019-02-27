Ученые рассказали, что ждет человека при попадании в черную дыру Если живое существо, к примеру человек, попадет в поле гравитации черной дыры, оно будет клонировано. При этом раньше ученые предполагали, что человек погибнет от того, что черная дыра разорвет его на части.



После «снятия точной копии» живое существо окажется …