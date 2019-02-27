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Возмущение женщин-военнослужащих: 23 февраля их не поздравляют, а мужикам даже интимные танцы дарят! Возвращение медвытрезвителей и ограничение работы супермаркетов в выходные. Обо всем этом и не только – весело и со смыслом. 
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Материалы по теме:

Двигатель для второй ступени самарской ракеты

Двигатель для второй ступени самарской ракеты "Союз-2" прошел испытания на новом топливе нафтил

В России успешно завершились испытания первого серийного двигателя РД-108А для второй ступени самарской ракеты "Союз-2", информирует Объединенная двигателестроительная корпорация. Агрегат работает на новом ракетном топливе нафтил. Его впервые использовали вместо керосина в ноябре 2017 года при старте "Союза-2" с Восточного, 
20 февраля 2019, 09:47
В блогах: 60 лет со дня первого пуска ракеты Р-7 куйбышевского производства

В блогах: 60 лет со дня первого пуска ракеты Р-7 куйбышевского производства

Блогер Нина Дюкова напомнила, что в прошедшее воскресенье исполнилось 60 лет со дня первого пуска самарской ракеты. 17 февраля 1959 года с полигона Тюра-Там (так тогда называлось место будущего космодрома Байконур) был осуществлён успешный пуск первой межконтинентальной баллистической ракеты 
19 февраля 2019, 05:23
Сегодня Самара увидит суперлуние

Сегодня Самара увидит суперлуние

19 февраля произойдет интересное астрономическое явление – совпадут перигей спутника и фаза полнолуния. Луна совершает полный оборот вокруг Земли по эллиптической орбите за 29,5 суток и как раз 19 февраля окажется на наименьшем расстоянии от планеты в текущем году – 

19 февраля 2019, 10:02

"Роскосмос" утвердил облик ракеты-носителя для полетов к Луне

"Роскосмос" утвердил, как "наиболее предпочтительный", облик ракеты-носителя сверхтяжелого класса "Енисей" для полетов к Луне, предложенный самарским РКЦ "Прогресс". На ракете будут использоваться шесть боковых блоков с двигателями РД-171МВ и центральным блоком с двигателем РД-180. Другие проекты больше не рассматриваются, отмечают 
6 февраля 2019, 11:03
Ученые из Самары разработали смеси, которые сделают почву более плодородной

Ученые из Самары разработали смеси, которые сделают почву более плодородной

Ученые из Самары создали высокоэффективный биотехнологический комплекс «ЖИП» («Живой источник плодородия»). Он запускает процесс образования гумуса и активизации почвенной микрофлоры без применения химикатов, рассказали в самарском политехе. 
 
– Особое биологическое ведение сельского хозяйства, суть которого сводится к тому, чтобы «кормить» почву, 
21 января 2019, 01:42
«Конкуренция огромная»: Самарская область претендует на создание научно-образовательного центра

«Конкуренция огромная»: Самарская область претендует на создание научно-образовательного центра

В Самарской области могут создать научно-образовательный центр. Об этом в пятницу, 18 января, сообщил во время пресс-конференции губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он рассказал, что идея Самарской области была высоко оценена федеральным министром науки и образования Михаилом Котюковым. 

- Всего 
18 января 2019, 04:25
Золотая ракета

Золотая ракета "Енисей"

Расходы на создание и производство сверхтяжёлой ракеты-носителя "Енисей" составят 1 триллион рублей, заявили в Роскосмосе. Разработкой аппарата займутся три крупнейших ракетно-космических предприятия: самарский РКЦ "Прогресс", РКК "Энергия" из подмосковного Королёва и московский Центр имени Хруничева. Согласно детальному графику, носитель планируют 
11 января 2019, 11:06
Эксперты назвали единственную безопасную семгу в России

Эксперты назвали единственную безопасную семгу в России

В преддверии Нового года эксперты Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» исследовали один из любимейших праздничных продуктов на столах россиян — слабосоленую семгу. В анализе рыбы приняли участие сотрудники Национального центра безопасности продукции водного промысла и аквакультуры НЦБРП. Специалисты проверили семгу шести 
25 декабря 2018, 01:57
На поверхности Марса нашли изображение героя американского телешоу

На поверхности Марса нашли изображение героя американского телешоу

Очередной переполох вызывали спутниковые снимки с поверхности Марса. Камеры зафиксировали на Южном полюсе красной планеты изображение, которое похоже на лицо одного из героев американского телешоу «Маппеты» 80-х годов. Многие сразу начали говорить о том, что оно было сделано инопланетянами.
20 августа 2018, 11:16
Кто в Самаре

Кто в Самаре "средний класс"

Эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства в своем исследовании об основных макротрендах прикинули, сколько должны зарабатывать россияне, чтобы считаться средним классом. Так, например, для жителей Москвы - не менее 120 тысяч рублей в месяц, а в регионах, в том числе и 

19 июня 2018, 07:02
«Может, это летающая тарелка?»: самарцев разбудил яркий свет в небе

«Может, это летающая тарелка?»: самарцев разбудил яркий свет в небе

В ночь с субботы на воскресенье, с 16 на 17 июня, многих жителей Самары разбудил странный свет в небе, передает 63.ru

«Началось все в два часа ночи. Я вышел на улицу и заснял это странное явление. Похоже было 
17 июня 2018, 12:40
Эксперты оценили возможности россиян по покупке нового авто

Эксперты оценили возможности россиян по покупке нового авто

76 процентов российских автолюбителей не собираются в этом году менять машину. При этом чаще всего они в будущем рассчитывают купить подержанное авто, выяснили эксперты «Автостата». В ближайшее время сменить транспортное средство планируют только 18 процентов сограждан. 6 процентов хотят приобрести 

14 марта 2018, 04:49
Специалисты назвали самые востребованные размеры у женщин и мужчин из Самары

Специалисты назвали самые востребованные размеры у женщин и мужчин из Самары

Женщины предпочитают размер S, а мужчины - L, сообщили специалисты портала Avito. Они решили выяснить, одежду каких размеров носят самарцы. По данным исследователей, среди самарчанок на миниатюрные предметы гардероба приходится 30 процентов спроса. На втором месте – «эмки» (M): их 
7 марта 2018, 02:01
Большинство россиян готово сражаться с инопланетными агрессорами

Большинство россиян готово сражаться с инопланетными агрессорами

Большинство жителей России заявили о готовности отразить инопланетное вторжение, если таковое состоится. Об этом свидетельствуют данные одного из онлайн-опросов.

Встать на защиту Родины от агрессивных гуманоидов заявили 66% респондентов. Они заявили, что будут бороться с пришельцами всеми возможными способами. 
24 января 2018, 12:12
Уфологи: Инопланетяне прислали на Землю диск с генетическим кодом

Уфологи: Инопланетяне прислали на Землю диск с генетическим кодом

Специалисты-уфологи полагают, что таинственный диск с генетическим кодом, найденный в Колумбии, могли прислать представители других миров. Артефакт инопланетян, по оценкам археологов, имеет возраст 6 тысяч лет и представляет собой металлический круг с гравировкой из всевозможных символов.
Загадочный предмет ученые нашли 

27 декабря 2017, 12:27
На орбите далекой звезды открыта гигантская экзопланета K2-39b

На орбите далекой звезды открыта гигантская экзопланета K2-39b

Международная группа астрономов открыла крупную экзопланету K2-39b. Ее диаметр в 8 раз больше земного, а вес превышает вес Земли в 50 раз.
Ученые в один голос утверждают, что загадочное небесное тело существует вопреки всем главным законам физики.  Согласно основам науки, 

24 июня 2016, 05:01
В Нижегородской области запустят самый мощный в мире лазер

В Нижегородской области запустят самый мощный в мире лазер

В городе Сарове Нижегородской области строят самую мощную в мире лазерную установку УФЛ-2М. Запуск первой очереди проекта запланирован на конец следующего года.

Об этом на форуме «Атомэкспо» представителям средств массовой информации рассказал руководитель Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института 

30 мая 2016, 03:59
Скандал на выборах президента юридического факультета СНИУ

Скандал на выборах президента юридического факультета СНИУ

На юридическом факультете Самарского национально-исследовательского университета выбирают своего президента.
Здесь все по-настоящему. Нормативные документы на базе действующего российского законодательства, агитационная кампания и выдвижение кандидатов политическими партиями.  Случился даже предвыборный скандал - одного из семерых кандидатов в последний момент сняли с 

20 мая 2016, 03:53
Superjob посчитал зарплаты выпускников Самарского университета

Superjob посчитал зарплаты выпускников Самарского университета

Самарский аэрокосмический университет вошел в ТОП-20 вузов России по уровню заработной платы выпускников, работающих в IT-сфере, следует из отчета портала Superjob. По данным ресурса, сейчас доход молодого специалиста, получившего диплом СГАУ, в среднем составляет 69 тысяч рублей, причем 64 процента 

17 мая 2016, 03:40
Четыре проекта СГАУ вошли в доклад о важнейших научных достижениях

Четыре проекта СГАУ вошли в доклад о важнейших научных достижениях

Сразу 4 проекта Самарского государственного аэрокосмического университета попали в доклад Российской Академии Наук о важнейших достижениях отечественные ученых в 2015 году, сообщает областное правительство. По количеству отмеченных академиками тем СГАУ вместе с четырьмя другими вузами занял почетное третье место, вслед за 

18 апреля 2016, 03:56
В Самаре в объединенном университете созданы два новых института

В Самаре в объединенном университете созданы два новых института

Два новых подразделения появилось в структуре объединенного самарского университета, созданного на базе СГАУ и СамГУ: институт экономики и управления и социально-гуманитарный, сообщается на сайте вуза. Первый создан на базе двух факультетов - экономики и управления и факультета государственного управления, которые 
8 апреля 2016, 11:05
Исследование: Солнце «одолжило» экзопланету у другой звездной системы

Исследование: Солнце «одолжило» экзопланету у другой звездной системы

Шведские и французские специалисты осуществили исследование, по результатам которого сделали вывод: наше небесное светило «одолжило» экзопланету у другой звездной системы. Данный труд опубликован на страницах Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Letters.
Как сообщается, эксперты проанализировали сценарий, по которому 
29 марта 2016, 09:35
Вблизи Земли обнаружена потенциально обитаемая экзопланета

Вблизи Земли обнаружена потенциально обитаемая экзопланета

Исследователи с Зеленого континента обнаружили в космическом пространстве экзопланету, которая находится ближе всего к Земле. Более того, научные исследования говорят о том, что она вполне может оказаться пригодной для жизни.
Как поясняют специалисты, она располагается на расстоянии в 14 световых 
17 декабря 2015, 02:31
Ученые объяснили необитаемость наиболее похожей на Землю экзопланеты

Ученые объяснили необитаемость наиболее похожей на Землю экзопланеты

В СМИ появились комментарии английских ученых относительно необитаемости экзопланеты, которая, как считается, максимально походит на Землю. Эксперты говорят: на планете Kepler-438b атмосфера практически выжжена по причине излучения расположенных поблизости звезд. На этом небесном теле наблюдается очень высокий уровень радиации.
Специалистами 
18 ноября 2015, 11:14
Ученый-астрофизик сообщил, что из черной дыры можно выбраться

Ученый-астрофизик сообщил, что из черной дыры можно выбраться

На стокгольмской конференции физик-теоретик Стивен Хокинг рассказал о новой гипотезе в отношении черных дыр. Они, по его мнению, являются вратами в альтернативную Вселенную. Однако, предупреждает ученый, если вы попадете в другой мир таким способом, обратно вернуться не сможете.

Черные 
26 августа 2015, 03:12
Ученые: создана компьютерная модель путешествия во времени

Ученые: создана компьютерная модель путешествия во времени

Группа физиков из института Кливленда (Австралия) заявила о создании компьютерной модели, которая позволяет совершать путешествия во времени. Исследователи сумели отправить в прошлое пару фотонов, и даже несмотря на то, что одной из элементарных частиц удалось там «встретиться» с самой собой, 
25 июля 2015, 02:37
Ученые рассказали, что ждет человека при попадании в черную дыру

Ученые рассказали, что ждет человека при попадании в черную дыру

Если живое существо, к примеру человек, попадет в поле гравитации черной дыры, оно будет клонировано. При этом раньше ученые предполагали, что человек погибнет от того, что черная дыра разорвет его на части.

После «снятия точной копии» живое существо окажется 
8 июля 2015, 01:11
Сколько ученых-физиков уехало из Самарской губернии?

Сколько ученых-физиков уехало из Самарской губернии?

Что привлекает молодых людей в занятиях наукой? Об этом пойдет разговор в программе «Первые лица» 20 июня в 20.00. В программе примет участие заместитель руководителя Самарского филиала Физического института им П. Н. Лебедева Российской академии наук Владимир Казакевич.

Свои вопросы гостям 

19 июня 2013, 12:48
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