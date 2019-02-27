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Двигатель для второй ступени самарской ракеты "Союз-2" прошел испытания на новом топливе нафтил
В России успешно завершились испытания первого серийного двигателя РД-108А для второй ступени самарской ракеты "Союз-2", информирует Объединенная двигателестроительная корпорация. Агрегат работает на новом ракетном топливе нафтил. Его впервые использовали вместо керосина в ноябре 2017 года при старте "Союза-2" с Восточного, …
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20 февраля 2019, 09:47
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В блогах: 60 лет со дня первого пуска ракеты Р-7 куйбышевского производства
Блогер Нина Дюкова напомнила, что в прошедшее воскресенье исполнилось 60 лет со дня первого пуска самарской ракеты. 17 февраля 1959 года с полигона Тюра-Там (так тогда называлось место будущего космодрома Байконур) был осуществлён успешный пуск первой межконтинентальной баллистической ракеты …
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19 февраля 2019, 05:23
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Сегодня Самара увидит суперлуние
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19 февраля 2019, 10:02
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"Роскосмос" утвердил облик ракеты-носителя для полетов к Луне
"Роскосмос" утвердил, как "наиболее предпочтительный", облик ракеты-носителя сверхтяжелого класса "Енисей" для полетов к Луне, предложенный самарским РКЦ "Прогресс". На ракете будут использоваться шесть боковых блоков с двигателями РД-171МВ и центральным блоком с двигателем РД-180. Другие проекты больше не рассматриваются, отмечают …
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6 февраля 2019, 11:03
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Ученые из Самары разработали смеси, которые сделают почву более плодородной
Ученые из Самары создали высокоэффективный биотехнологический комплекс «ЖИП» («Живой источник плодородия»). Он запускает процесс образования гумуса и активизации почвенной микрофлоры без применения химикатов, рассказали в самарском политехе.
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21 января 2019, 01:42
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«Конкуренция огромная»: Самарская область претендует на создание научно-образовательного центра
В Самарской области могут создать научно-образовательный центр. Об этом в пятницу, 18 января, сообщил во время пресс-конференции губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он рассказал, что идея Самарской области была высоко оценена федеральным министром науки и образования Михаилом Котюковым.
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18 января 2019, 04:25
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Золотая ракета "Енисей"
Расходы на создание и производство сверхтяжёлой ракеты-носителя "Енисей" составят 1 триллион рублей, заявили в Роскосмосе. Разработкой аппарата займутся три крупнейших ракетно-космических предприятия: самарский РКЦ "Прогресс", РКК "Энергия" из подмосковного Королёва и московский Центр имени Хруничева. Согласно детальному графику, носитель планируют …
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11 января 2019, 11:06
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Эксперты назвали единственную безопасную семгу в России
В преддверии Нового года эксперты Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» исследовали один из любимейших праздничных продуктов на столах россиян — слабосоленую семгу. В анализе рыбы приняли участие сотрудники Национального центра безопасности продукции водного промысла и аквакультуры НЦБРП. Специалисты проверили семгу шести …
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25 декабря 2018, 01:57
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На поверхности Марса нашли изображение героя американского телешоу
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20 августа 2018, 11:16
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Кто в Самаре "средний класс"
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19 июня 2018, 07:02
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«Может, это летающая тарелка?»: самарцев разбудил яркий свет в небе
В ночь с субботы на воскресенье, с 16 на 17 июня, многих жителей Самары разбудил странный свет в небе, передает 63.ru
«Началось все в два часа ночи. Я вышел на улицу и заснял это странное явление. Похоже было …
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17 июня 2018, 12:40
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Эксперты оценили возможности россиян по покупке нового авто
76 процентов российских автолюбителей не собираются в этом году менять машину. При этом чаще всего они в будущем рассчитывают купить подержанное авто, выяснили эксперты «Автостата». В ближайшее время сменить транспортное средство планируют только 18 процентов сограждан. 6 процентов хотят приобрести …
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14 марта 2018, 04:49
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Специалисты назвали самые востребованные размеры у женщин и мужчин из Самары
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7 марта 2018, 02:01
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Большинство россиян готово сражаться с инопланетными агрессорами
Большинство жителей России заявили о готовности отразить инопланетное вторжение, если таковое состоится. Об этом свидетельствуют данные одного из онлайн-опросов.
Встать на защиту Родины от агрессивных гуманоидов заявили 66% респондентов. Они заявили, что будут бороться с пришельцами всеми возможными способами. …
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24 января 2018, 12:12
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Уфологи: Инопланетяне прислали на Землю диск с генетическим кодом
Специалисты-уфологи полагают, что таинственный диск с генетическим кодом, найденный в Колумбии, могли прислать представители других миров. Артефакт инопланетян, по оценкам археологов, имеет возраст 6 тысяч лет и представляет собой металлический круг с гравировкой из всевозможных символов.
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27 декабря 2017, 12:27
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На орбите далекой звезды открыта гигантская экзопланета K2-39b
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24 июня 2016, 05:01
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В Нижегородской области запустят самый мощный в мире лазер
В городе Сарове Нижегородской области строят самую мощную в мире лазерную установку УФЛ-2М. Запуск первой очереди проекта запланирован на конец следующего года.
Об этом на форуме «Атомэкспо» представителям средств массовой информации рассказал руководитель Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института …
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30 мая 2016, 03:59
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Скандал на выборах президента юридического факультета СНИУ
На юридическом факультете Самарского национально-исследовательского университета выбирают своего президента.
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20 мая 2016, 03:53
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Superjob посчитал зарплаты выпускников Самарского университета
Самарский аэрокосмический университет вошел в ТОП-20 вузов России по уровню заработной платы выпускников, работающих в IT-сфере, следует из отчета портала Superjob. По данным ресурса, сейчас доход молодого специалиста, получившего диплом СГАУ, в среднем составляет 69 тысяч рублей, причем 64 процента …
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17 мая 2016, 03:40
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Четыре проекта СГАУ вошли в доклад о важнейших научных достижениях
Сразу 4 проекта Самарского государственного аэрокосмического университета попали в доклад Российской Академии Наук о важнейших достижениях отечественные ученых в 2015 году, сообщает областное правительство. По количеству отмеченных академиками тем СГАУ вместе с четырьмя другими вузами занял почетное третье место, вслед за …
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18 апреля 2016, 03:56
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В Самаре в объединенном университете созданы два новых института
Два новых подразделения появилось в структуре объединенного самарского университета, созданного на базе СГАУ и СамГУ: институт экономики и управления и социально-гуманитарный, сообщается на сайте вуза. Первый создан на базе двух факультетов - экономики и управления и факультета государственного управления, которые …
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8 апреля 2016, 11:05
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Исследование: Солнце «одолжило» экзопланету у другой звездной системы
Шведские и французские специалисты осуществили исследование, по результатам которого сделали вывод: наше небесное светило «одолжило» экзопланету у другой звездной системы. Данный труд опубликован на страницах Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Letters.
Как сообщается, эксперты проанализировали сценарий, по которому …
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29 марта 2016, 09:35
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Вблизи Земли обнаружена потенциально обитаемая экзопланета
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17 декабря 2015, 02:31
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Ученые объяснили необитаемость наиболее похожей на Землю экзопланеты
В СМИ появились комментарии английских ученых относительно необитаемости экзопланеты, которая, как считается, максимально походит на Землю. Эксперты говорят: на планете Kepler-438b атмосфера практически выжжена по причине излучения расположенных поблизости звезд. На этом небесном теле наблюдается очень высокий уровень радиации.
Специалистами …
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18 ноября 2015, 11:14
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Ученый-астрофизик сообщил, что из черной дыры можно выбраться
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26 августа 2015, 03:12
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Ученые: создана компьютерная модель путешествия во времени
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25 июля 2015, 02:37
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Ученые рассказали, что ждет человека при попадании в черную дыру
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8 июля 2015, 01:11
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Сколько ученых-физиков уехало из Самарской губернии?
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19 июня 2013, 12:48
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