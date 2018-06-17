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«Он сделал мой день!»: Самарский борщ покорил журналиста из Аргентины
Луис Андрес Хенао, корреспондент информагентства Associated Press из Аргентины, опубликовал в Инстаграме свои первые впечатления от приезда в Самару. По его словам, он рад быть в наш город, несмотря на долгий перелет из Буэнос-Айреса, который занял в сумме более …
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16 июня 2018, 03:03
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Первый бесплатный поезд с фанатами ЧМ-2018 прибыл в Самару из Москвы
Сегодня, 16 июня, на самарский ЖД-вокзал прибыл из Москвы первый бесплатный поезд с болельщиками Чемпионата мира по футболу FIFA-2018, передает «Волга Ньюс».
На игру Коста-Рика - Сербия, которая состоится 17 июня на «Самара-Арена», приехали более 700 футбольных фанатов.
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16 июня 2018, 02:10
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Известный YouTube-блогер Юрий Дудь похвалил самарские граффити
На самарские граффити, которые отражают самые яркие события за всю историю чемпионатов мира по футболу, отреагировал известный YouTube-блогер Юрий Дудь. Журналист выложил в своем "инстаграме" фотоснимки наиболее понравившихся ему рисунков.
«Как будто все города сейчас рисуют футбольные граффити …
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7 июня 2018, 09:41
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В Самаре до середины июня приостановили движение трамваев по Фрунзе
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5 июня 2018, 09:42
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Над штатом Висконсин очевидцы засняли «застывший» НЛО
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21 мая 2018, 11:09
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Большинство россиян готово сражаться с инопланетными агрессорами
Большинство жителей России заявили о готовности отразить инопланетное вторжение, если таковое состоится. Об этом свидетельствуют данные одного из онлайн-опросов.
Встать на защиту Родины от агрессивных гуманоидов заявили 66% респондентов. Они заявили, что будут бороться с пришельцами всеми возможными способами. …
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24 января 2018, 12:12
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Уфологи: Инопланетяне прислали на Землю диск с генетическим кодом
Специалисты-уфологи полагают, что таинственный диск с генетическим кодом, найденный в Колумбии, могли прислать представители других миров. Артефакт инопланетян, по оценкам археологов, имеет возраст 6 тысяч лет и представляет собой металлический круг с гравировкой из всевозможных символов.
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27 декабря 2017, 12:27
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В США нашли подземную базу инопланетян для опытов над людьми и животными
Американские агентства распространили информацию о подземной базе представителей иных цивилизаций, которая якобы располагается в Нью-Мексико. Как утверждается, на ней инопланетяне проводят эксперименты над людьми и животными.
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25 декабря 2017, 01:48
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Фермер из Айдахо снял наблюдавшее за животными сигароподобное НЛО
Американский фермер из Айдахо разместил в интернете снимки сигарообразного НЛО, пролетевшего над загоном с домашним скотом. Мужчина собирается передать все материалы экспертам для дальнейших исследований.
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22 декабря 2017, 01:40