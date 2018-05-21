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«Бункер S» Эфир передачи от 15 мая 2018г 
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Материалы по теме:

Уфолог нашел инопланетную антенну на Антарктиде

Уфолог нашел инопланетную антенну на Антарктиде

В сети активно обсуждается ролик, который сделал энтузиаст-уфолог. Он изучил спутниковые снимки снимки Антарктиды и предположил, что под слоями снега там спрятана инопланетная антенна. К таким выводам он пришел из-за того, что на фото видны идеально ровные возвышенности, идущие параллельно 
10 апреля 2018, 10:37
Большинство россиян готово сражаться с инопланетными агрессорами

Большинство россиян готово сражаться с инопланетными агрессорами

Большинство жителей России заявили о готовности отразить инопланетное вторжение, если таковое состоится. Об этом свидетельствуют данные одного из онлайн-опросов.

Встать на защиту Родины от агрессивных гуманоидов заявили 66% респондентов. Они заявили, что будут бороться с пришельцами всеми возможными способами. 
24 января 2018, 12:12
Уфологи: Инопланетяне прислали на Землю диск с генетическим кодом

Уфологи: Инопланетяне прислали на Землю диск с генетическим кодом

Специалисты-уфологи полагают, что таинственный диск с генетическим кодом, найденный в Колумбии, могли прислать представители других миров. Артефакт инопланетян, по оценкам археологов, имеет возраст 6 тысяч лет и представляет собой металлический круг с гравировкой из всевозможных символов.
Загадочный предмет ученые нашли 

27 декабря 2017, 12:27
В США нашли подземную базу инопланетян для опытов над людьми и животными

В США нашли подземную базу инопланетян для опытов над людьми и животными

Американские агентства распространили информацию о подземной базе представителей иных цивилизаций, которая якобы располагается в Нью-Мексико. Как утверждается, на ней инопланетяне проводят эксперименты над людьми и животными.
Местные жители на протяжении долгого времени ведут дискуссии о гуманоидах, которые нередко посещают нашу 

25 декабря 2017, 01:48
Фермер из Айдахо снял наблюдавшее за животными сигароподобное НЛО

Фермер из Айдахо снял наблюдавшее за животными сигароподобное НЛО

Американский фермер из Айдахо разместил в интернете снимки сигарообразного НЛО, пролетевшего над загоном с домашним скотом. Мужчина собирается передать все материалы экспертам для дальнейших исследований.
Как рассказывают зарубежные СМИ, стада этого животновода располагаются в дальнем уголке его владений. Объезжая окрестности, 

22 декабря 2017, 01:40
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