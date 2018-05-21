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Уфолог нашел инопланетную антенну на Антарктиде
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10 апреля 2018, 10:37
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Большинство россиян готово сражаться с инопланетными агрессорами
Большинство жителей России заявили о готовности отразить инопланетное вторжение, если таковое состоится. Об этом свидетельствуют данные одного из онлайн-опросов.
Встать на защиту Родины от агрессивных гуманоидов заявили 66% респондентов. Они заявили, что будут бороться с пришельцами всеми возможными способами. …
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24 января 2018, 12:12
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Уфологи: Инопланетяне прислали на Землю диск с генетическим кодом
Специалисты-уфологи полагают, что таинственный диск с генетическим кодом, найденный в Колумбии, могли прислать представители других миров. Артефакт инопланетян, по оценкам археологов, имеет возраст 6 тысяч лет и представляет собой металлический круг с гравировкой из всевозможных символов.
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27 декабря 2017, 12:27
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В США нашли подземную базу инопланетян для опытов над людьми и животными
Американские агентства распространили информацию о подземной базе представителей иных цивилизаций, которая якобы располагается в Нью-Мексико. Как утверждается, на ней инопланетяне проводят эксперименты над людьми и животными.
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25 декабря 2017, 01:48
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Фермер из Айдахо снял наблюдавшее за животными сигароподобное НЛО
Американский фермер из Айдахо разместил в интернете снимки сигарообразного НЛО, пролетевшего над загоном с домашним скотом. Мужчина собирается передать все материалы экспертам для дальнейших исследований.
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22 декабря 2017, 01:40