Американские агентства распространили информацию о подземной базе представителей иных цивилизаций, которая якобы располагается в Нью-Мексико. Как утверждается, на ней инопланетяне проводят эксперименты над людьми и животными.
Местные жители на протяжении долгого времени ведут дискуссии о гуманоидах, которые нередко посещают нашу планету. Согласно одной из версий, они лишь посредством наблюдений изучают общество и животный мир в различных регионах. По другой теории, над живыми существами проводятся жестокие эксперименты.
По сведениям независимых специалистов, уровень калия в организме некоторых животных в этой местности превышает допустимую величину примерно в 70 раз. Уфологи убеждены, что это является следствием опытов.
Более того, ученые говорят, что в этом штате инопланетяне соорудили подземную лабораторию, в которой эти эксперименты и осуществляются. Впрочем, относительно опытов над людьми серьезных доказательств на данный момент нет, напоминают американские издания.
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