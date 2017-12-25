Жители Санкт-Петербурга на этой неделе рассмотрели в ночном небе сразу несколько НЛО. Как информируют отечественные агентства со ссылкой на очевидцев, объекты напоминали метеоры.

В соцсетях тут же появились сообщения о том, что в Северной столице наблюдается нашествие гуманоидов. Впрочем, многие …