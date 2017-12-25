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Китайские инженеры разработали аккумулятор, заряжающийся за секунду

Китайские инженеры разработали аккумулятор, заряжающийся за секунду

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Анодом в этом случае является графеновая пленка, а катодом - алюминий. Аккумулятор рассчитан на 

25 декабря 2017, 03:17
Ученые создали нейросеть, способную предсказывать слова людей

Ученые создали нейросеть, способную предсказывать слова людей

О самой последней разработке рассказали представители Мичиганского университета. Нейронная сеть наделена способностью предугадывать слова человека до того, как их произнесут вслух.
Как поясняют авторы идеи, инновационное устройство базируется на резистивных объектах, именуемых мемристорами, которые могут осуществлять специальные логические операции и 

25 декабря 2017, 12:04
Ученые раскрыли секрет женской стройности

Ученые раскрыли секрет женской стройности

Американские специалисты в процессе недавних исследований проанализировали состояние здоровья представительниц прекрасного пола из разных слоев населения. Как оказалось, лишь у каждой третьей женщины с высшим образованием были проблемы с избыточным весом.
По словам ученых, люди с высшим образованием и высоким 

25 декабря 2017, 10:36
Российские ученые нашли способ спасения от плохих дорог

Российские ученые нашли способ спасения от плохих дорог

Ученые определили, каким образом сделать отечественные трассы качественными и ровными. По утверждению специалистов РАН, при формировании дорожного покрытия нужно применять диатомит.
Речь идет о материале, получаемом из осадочной горной породы. Он сравнительно дешев и не причиняет вреда окружающей среде. При 

22 декабря 2017, 05:04
Фермер из Айдахо снял наблюдавшее за животными сигароподобное НЛО

Фермер из Айдахо снял наблюдавшее за животными сигароподобное НЛО

Американский фермер из Айдахо разместил в интернете снимки сигарообразного НЛО, пролетевшего над загоном с домашним скотом. Мужчина собирается передать все материалы экспертам для дальнейших исследований.
Как рассказывают зарубежные СМИ, стада этого животновода располагаются в дальнем уголке его владений. Объезжая окрестности, 

22 декабря 2017, 01:40
Уфолог обнаружил гуляющего по Луне пришельца

Уфолог обнаружил гуляющего по Луне пришельца

Уфологи из разных стран не устают представлять свидетельства существования гуманоидов. На сей раз специалист рассмотрел представителя инопланетного разума на лунной поверхности.
Известный исследователь Скотт Уорринг опубликовал в Сети кадры, на которых, как он считает, на ночном светиле различим инопланетянин. Как 

18 декабря 2017, 02:05
Жителей Санкт-Петербурга шокировали три гигантских НЛО в небе над городом

Жителей Санкт-Петербурга шокировали три гигантских НЛО в небе над городом

Жители Санкт-Петербурга на этой неделе рассмотрели в ночном небе сразу несколько НЛО. Как информируют отечественные агентства со ссылкой на очевидцев, объекты напоминали метеоры.
В соцсетях тут же появились сообщения о том, что в Северной столице наблюдается нашествие гуманоидов. Впрочем, многие 

15 декабря 2017, 12:12
Уфологи на Луне обнаружили живого пришельца с рюкзаком

Уфологи на Луне обнаружили живого пришельца с рюкзаком

Специалисты-уфологи рассмотрели представителя иной цивилизации с рюкзаком за спиной на Луне. Как утверждается, на изображении, полученном космическим кораблем КНР, можно различить похожую на инопланетянина фигуру. По мнению ряда уфологов, на спутнике Земли уже много лет существуют базы НЛО. Сейчас пользователи 

13 декабря 2017, 12:09
Уфолог увидел шестиугольное НЛО в небе над Южной Дакотой

Уфолог увидел шестиугольное НЛО в небе над Южной Дакотой

Известный американский уфолог Скотт Уорринг опубликовал фотографию увиденного им таинственного летательного аппарата шестиугольной формы. По утверждению специалиста, все случилось близ так называемого памятника Неистового коня, что в Южной Дакоте.
Как говорит исследователь, он давно ведет наблюдения в этом регионе и 

12 декабря 2017, 12:07
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