Эксперты назвали самое бесполезное изобретение уходящего года Соковыжималка Juicero, сконструированная для извлечения жидкости из пакетов с фруктовым пюре от этого же бренда, признана экспертами наиболее бесполезным изобретением уходящего года. Об этом рассказывается на страницах Gizmodo со ссылкой на составленный специалистами рейтинг самых ненужных технических новинок.

По словам …