В Самаре ученые разработали то, что «может изменить мир». Список таких изобретений (всего их десять) составило агентство «РИА Новости». В него включена разработка ученых Самарского университета – сверхлегкий дифракционный объектив. В ноябре 2017 года вуз представил эту разработку в Лиссабоне (Португалия) на крупнейшей технологической конференции Европы WebSummit 2017.
По задумке ученых, один оптический элемент весом всего пять граммов, стоимость которого будет сопоставима с ценой компакт-диска, сможет заменить дорогостоящие 12-линзовые телескопические объективы, которые продаются по цене в несколько десятков тысяч рублей.
«Во-первых, это все, что связано с космическим дистанционным зондированием Земли: это и наноспутники, и атмосферные спутники. Гораздо более интересный рынок (это 70 миллиардов долларов) – это рынок систем видеонаблюдения: в экстремальной журналистике, в системах безопасности», - сообщил профессор кафедры суперкомпьютеров и общей информатики Самарского университета Артем Никоноров.
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