В России создадут для военных мини-беспилотник размером со стрекозу Российской Объединенной приборостроительной корпорацией начата разработка мини-беспилотника, размеры которого сопоставимы со стрекозой. При небольшом радиусе действия умещающиеся в ладони БПЛА смогут участвовать в разведке, антитеррористических операциях и даже в ближних боях.

В ОПК отмечают, что подбор мини-беспилотника или их группы …