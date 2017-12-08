Подкорректировать законодательство и перечислять каждому изобретателю или автору 10 процентов от стоимости патента – с таким предложением выступил глава Роспатента Григорий Ивлиев. Он напомнил, что «это мировая практика», отмечает RT.
Как отметил руководитель ведомства, действующая в настоящее время схема с чисто теоретической возможностью дохода от своей интеллектуальной собственности оказалась неэффективной. Она плохо мотивирует специалистов к изобретению новшеств, подходящих для коммерциализации.
Исходя из сложившихся обстоятельств, глава Роспатента ратует за то, чтобы в Российской Федерации появились более современные механизмы. В частности, нужно закрепить формальное право на обязательные выплаты. При этом г-н Ивлиев считает необходимым обсуждение данных предложений со всеми компетентным инстанциями.
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