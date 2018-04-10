Уфологи рассказали о секретной базе по изучению НЛО в Антарктиде Американские уфологи распространили информацию о таинственной базе, которая располагается под ледяной толщей в Антарктиде. Как утверждается, на ней могли вестись эксперименты, связанные с НЛО.

Некоторое время назад сотрудники NASA обнаружили под слоем льда Антарктиды некую аномалию, которая якобы возникла после …