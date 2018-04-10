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Российский исследователь из Тагила обнаружил в Антарктиде «чужой звездолет»
Ученый-уфолог из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев обнаружил под ледяной толщей Антарктиды корабль, аналогичный показанному в известной картине "Чужой". О своем открытии специалист заявил после изучения снимков интернет-сервиса Google Earth.
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30 ноября 2017, 02:06
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Уфологи рассказали о секретной базе по изучению НЛО в Антарктиде
Американские уфологи распространили информацию о таинственной базе, которая располагается под ледяной толщей в Антарктиде. Как утверждается, на ней могли вестись эксперименты, связанные с НЛО.
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10 ноября 2017, 10:54
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НЛО размером с 12-этажный дом нашел исследователь в Антарктиде
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21 августа 2017, 10:02
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Скрытая угроза: Ученые обнаружили подо льдами Антарктиды более 90 вулканов
Специалисты Эдинбургского университета обнаружили 91 вулкан, скрытый под ледниками в Антарктиде, сообщает The Guardian. Геологические образования располагаются в западной части материка, они скрыты от человеческих глаз под двухкилометровым слоем льда. Они имеют различную высоту - от 100 метров до трех …
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14 августа 2017, 10:04