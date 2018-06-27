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Материалы по теме:

Рекорд посещаемости установил фестиваль болельщиков в Самаре

Рекорд посещаемости установил фестиваль болельщиков в Самаре

Фестиваль болельщиков FIFA в Самаре ставит рекорды. 19 июня для того, чтобы поддержать сборную России в игре против Египта на площади Куйбышева собрались 20 тысяч человек. Как сообщает горадминистрация, эта цифра стала рекордной для самарского фан-феста.

Напомним, во втором матче ЧМ 

20 июня 2018, 03:16
Пришла летняя погода: жара за +30 ожидается в Самаре

Пришла летняя погода: жара за +30 ожидается в Самаре

В Самаре после аномально холодных для середины июня ночей наступила летняя погода. Рекордсменами по холоду 16 июня стали Челно-Вершины, где зарегистрировали 0,8 градуса, а 17 июня - поселок Авангард, там было +2,1. Но в ближайшие дни столбики термометров будут повышаться: 
18 июня 2018, 12:26
Самый большой бумажный самолет в мире запустили в США

Самый большой бумажный самолет в мире запустили в США

Работники Массачусетского музея в США установили рекорд. Они запустили самый большой бумажный самолет в мире. Его длина составляет 19 с половиной метров, а вес — около 680 килограммов. Из-за большой массы самолет пришлось запускать с помощью подъемного крана.

Руководитель проекта, 
14 июня 2018, 09:59
Морозное лето 2018-го: рекорд холода 55-летней давности побит в Самарской области

Морозное лето 2018-го: рекорд холода 55-летней давности побит в Самарской области

Лето в Самарской области отмечается температурными антирекордами. В ночь на 10 июня синоптики зафиксировали абсолютный температурный минимум для лета на метеостанции Авангард в Алексеевсуом районе. Столбик термометра там показывал всего 0,2 градуса. Предыдущий рекорд холода в Авангарде отмечался в 1963 
11 июня 2018, 09:12
Рекорд холода для первого дня лета зафиксировали в Самарской области

Рекорд холода для первого дня лета зафиксировали в Самарской области

В Самарской области в первый день лета, в пятницу, 1 июня, зарегистрировали экстремально низкую температуру воздуха – перекрыт абсолютный минимум. Холоднее всего было в Безенчуке – там столбик термометра опустился ниже 0. Предыдущее рекордное похолодание на 1 июня там регистрировали 
1 июня 2018, 12:15
Рекорд по морозу зафиксировали в мае в Самарской области

Рекорд по морозу зафиксировали в мае в Самарской области

В Самарской области 27 мая был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха. В поселке Авангард синоптики зафиксировали -3,5 градуса по Цельсию. Предыдущий температурный рекорд дня там фиксировали 46 лет назад – в 1971-м температура понижалась до минус 2,9 градуса, следует из 
28 мая 2018, 12:59
Уфолог нашел инопланетную антенну на Антарктиде

Уфолог нашел инопланетную антенну на Антарктиде

В сети активно обсуждается ролик, который сделал энтузиаст-уфолог. Он изучил спутниковые снимки снимки Антарктиды и предположил, что под слоями снега там спрятана инопланетная антенна. К таким выводам он пришел из-за того, что на фото видны идеально ровные возвышенности, идущие параллельно 
10 апреля 2018, 10:37
Российский исследователь из Тагила обнаружил в Антарктиде «чужой звездолет»

Российский исследователь из Тагила обнаружил в Антарктиде «чужой звездолет»

Ученый-уфолог из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев обнаружил под ледяной толщей Антарктиды корабль, аналогичный показанному в известной картине "Чужой". О своем открытии специалист заявил после изучения снимков интернет-сервиса Google Earth.
Как поясняет россиянин, таинственный объект располагается в горном массиве Бельжика на 

30 ноября 2017, 02:06
Уфологи рассказали о секретной базе по изучению НЛО в Антарктиде

Уфологи рассказали о секретной базе по изучению НЛО в Антарктиде

Американские уфологи распространили информацию о таинственной базе, которая располагается под ледяной толщей в Антарктиде. Как утверждается, на ней могли вестись эксперименты, связанные с НЛО.
Некоторое время назад сотрудники NASA обнаружили под слоем льда Антарктиды некую аномалию, которая якобы возникла после 

10 ноября 2017, 10:54
Ниже ноля: российские ученые разработали продукты для сохранения здоровья в холод

Ниже ноля: российские ученые разработали продукты для сохранения здоровья в холод

Продукты питания, предназначенные для сохранения здоровья в холодное время года, создали отечественные специалисты из школы биомедицины Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Об этом рассказывает ТАСС со ссылкой на представителей вуза.
Как комментируют эксперты, основным составляющим продуктов стали белки. В качестве добавок 

9 октября 2017, 03:15
НЛО размером с 12-этажный дом нашел исследователь в Антарктиде

НЛО размером с 12-этажный дом нашел исследователь в Антарктиде

Российский уфолог нашел в Антарктиде НЛО величиной с 12-этажный дом. Как утверждает исследователь, части летального аппарата находились во льду на протяжении нескольких тысяч лет. Об этом сегодня рассказал ряд информагентств.
Данный объект имеет ромбовидную форму. По словам ученого, он выполнен 

21 августа 2017, 10:02
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