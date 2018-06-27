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Рекорд посещаемости установил фестиваль болельщиков в Самаре
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20 июня 2018, 03:16
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Пришла летняя погода: жара за +30 ожидается в Самаре
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18 июня 2018, 12:26
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Самый большой бумажный самолет в мире запустили в США
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14 июня 2018, 09:59
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Морозное лето 2018-го: рекорд холода 55-летней давности побит в Самарской области
Лето в Самарской области отмечается температурными антирекордами. В ночь на 10 июня синоптики зафиксировали абсолютный температурный минимум для лета на метеостанции Авангард в Алексеевсуом районе. Столбик термометра там показывал всего 0,2 градуса. Предыдущий рекорд холода в Авангарде отмечался в 1963 …
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11 июня 2018, 09:12
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Рекорд холода для первого дня лета зафиксировали в Самарской области
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1 июня 2018, 12:15
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Рекорд по морозу зафиксировали в мае в Самарской области
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28 мая 2018, 12:59
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Уфолог нашел инопланетную антенну на Антарктиде
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10 апреля 2018, 10:37
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Российский исследователь из Тагила обнаружил в Антарктиде «чужой звездолет»
Ученый-уфолог из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев обнаружил под ледяной толщей Антарктиды корабль, аналогичный показанному в известной картине "Чужой". О своем открытии специалист заявил после изучения снимков интернет-сервиса Google Earth.
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30 ноября 2017, 02:06
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Уфологи рассказали о секретной базе по изучению НЛО в Антарктиде
Американские уфологи распространили информацию о таинственной базе, которая располагается под ледяной толщей в Антарктиде. Как утверждается, на ней могли вестись эксперименты, связанные с НЛО.
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10 ноября 2017, 10:54
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Ниже ноля: российские ученые разработали продукты для сохранения здоровья в холод
Продукты питания, предназначенные для сохранения здоровья в холодное время года, создали отечественные специалисты из школы биомедицины Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Об этом рассказывает ТАСС со ссылкой на представителей вуза.
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9 октября 2017, 03:15
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НЛО размером с 12-этажный дом нашел исследователь в Антарктиде
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21 августа 2017, 10:02