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Штормовое предупреждение: столбики термометров в Самарской области опустятся ниже нуля
Прошла уже половина июня, а по-настоящему летней погоды самарцы практически не видели. К сожалению, судя по прогнозу синоптиков, в ближайшие выходные жары ожидать снова не приходится. Даже наоборот. Как сообщает Приволжское УГМС, в ночь на 16 июня на территории …
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15 июня 2018, 03:18
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Погода и ЧМ-2018: какое место получила Самара в рейтинге синоптиков
Росгидромет опубликовал рейтинг городов-организаторов ЧМ-2018: синоптики определили, где погода будет самой комфортной для игры в футбол, а где самой сложной. В топе рейтинга города, где «футболистам будет комфортно в первые дни чемпионата», в конце – где играть будет тяжело. …
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15 июня 2018, 12:04
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Появились данные о новых погодных аномалиях в Самарской области
В Самарской области во второй декаде июня ожидается отклонение температуры воздуха от среднего многолетнего значения. ФГБУ «Приволжское УГМС» опубликовало прогноз аномалии средней температуры воздуха на период с 11 до 20 июня 2018 года. Ожидается, что в регионе в эти …
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14 июня 2018, 02:38
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Что принес очередной циклонический вихрь в Самарскую область
В Самаре синоптики опубликовали прогноз погоды на территории региона в ближайшие дни. Пришло похолодание. Пасмурную погоду в регион принес очередной циклоничеспкий вихрь, перемещающийся по северным широтам европейского материка. Во вторник, 12 июня, в Самаре был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха …
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13 июня 2018, 04:29
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Гроза и сильный ветер ожидаются 13 июня в Самарской области
В Самарской области 13 июня ожидаются неблагоприятные погодные явления, передает ГУ МЧС России по Самарской области. Синоптики прогнозируют днем местами небольшой и умеренный дождь и юго-западный ветер с порывами до 18 метров в секунду, возможна гроза, указано на сайте …
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13 июня 2018, 10:23
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Морозное лето 2018-го: рекорд холода 55-летней давности побит в Самарской области
Лето в Самарской области отмечается температурными антирекордами. В ночь на 10 июня синоптики зафиксировали абсолютный температурный минимум для лета на метеостанции Авангард в Алексеевсуом районе. Столбик термометра там показывал всего 0,2 градуса. Предыдущий рекорд холода в Авангарде отмечался в 1963 …
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11 июня 2018, 09:12
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Дождь в выходные прогнозируют в Самарской области
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7 июня 2018, 04:55
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Гроза и шквалистый ветер идут к Самарской области
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4 июня 2018, 11:59
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Жара до +30 с грозой и порывистым ветром ожидается в Самарской области
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4 июня 2018, 11:19
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Рекорд холода для первого дня лета зафиксировали в Самарской области
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1 июня 2018, 12:15
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Лето 2018 года в России будет жарким
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23 мая 2018, 11:34
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Заморозки после рекордной жары ожидаются в Самарской области
В Самарской области в выходные жара побила температурный рекорд. Абсолютный максимум температуры воздуха был перекрыт 19 мая. Максимальное значение в этот день было зафиксировано в селе Кинель-Черкассы – 31,8 градуса по Цельсию. Побит рекорд 1979 года – 39 лет …
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21 мая 2018, 11:47
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Жара до +32 градусов и гроза с сильным ветром ожидаются в Самаре
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17 мая 2018, 12:46
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Ниже ноля: российские ученые разработали продукты для сохранения здоровья в холод
Продукты питания, предназначенные для сохранения здоровья в холодное время года, создали отечественные специалисты из школы биомедицины Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Об этом рассказывает ТАСС со ссылкой на представителей вуза.
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9 октября 2017, 03:15
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NASA летом создаст на МКС самое холодное место во Вселенной
В 2017 году ученые NASA собираются создать на Международной космической станции самое холодное место во Вселенной. Для этого они используют специальную Лабораторию холодного атома.
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7 марта 2017, 05:16