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Материалы по теме:

Штормовое предупреждение: столбики термометров в Самарской области опустятся ниже нуля

Штормовое предупреждение: столбики термометров в Самарской области опустятся ниже нуля

Прошла уже половина июня, а по-настоящему летней погоды самарцы практически не видели. К сожалению, судя по прогнозу синоптиков, в ближайшие выходные жары ожидать снова не приходится. Даже наоборот. Как сообщает Приволжское УГМС, в ночь на 16 июня на территории 
15 июня 2018, 03:18
Погода и ЧМ-2018: какое место получила Самара в рейтинге синоптиков

Погода и ЧМ-2018: какое место получила Самара в рейтинге синоптиков

Росгидромет опубликовал рейтинг городов-организаторов ЧМ-2018: синоптики определили, где погода будет самой комфортной для игры в футбол, а где самой сложной. В топе рейтинга города, где «футболистам будет комфортно в первые дни чемпионата», в конце – где играть будет тяжело. 
15 июня 2018, 12:04
Появились данные о новых погодных аномалиях в Самарской области

Появились данные о новых погодных аномалиях в Самарской области

В Самарской области во второй декаде июня ожидается отклонение температуры воздуха от среднего многолетнего значения. ФГБУ «Приволжское УГМС» опубликовало прогноз аномалии средней температуры воздуха на  период с 11 до 20 июня 2018 года. Ожидается, что в регионе в эти 
14 июня 2018, 02:38
Что принес очередной циклонический вихрь в Самарскую область

Что принес очередной циклонический вихрь в Самарскую область

В Самаре синоптики опубликовали прогноз погоды на территории региона в ближайшие дни. Пришло похолодание. Пасмурную погоду в регион принес очередной циклоничеспкий вихрь, перемещающийся по северным широтам европейского материка. Во вторник, 12 июня, в Самаре был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха 
13 июня 2018, 04:29
Гроза и сильный ветер ожидаются 13 июня в Самарской области

Гроза и сильный ветер ожидаются 13 июня в Самарской области

В Самарской области 13 июня ожидаются неблагоприятные погодные явления, передает ГУ МЧС России по Самарской области. Синоптики прогнозируют днем местами небольшой и умеренный дождь и юго-западный ветер с порывами до 18 метров в секунду, возможна гроза, указано на сайте 
13 июня 2018, 10:23
Морозное лето 2018-го: рекорд холода 55-летней давности побит в Самарской области

Морозное лето 2018-го: рекорд холода 55-летней давности побит в Самарской области

Лето в Самарской области отмечается температурными антирекордами. В ночь на 10 июня синоптики зафиксировали абсолютный температурный минимум для лета на метеостанции Авангард в Алексеевсуом районе. Столбик термометра там показывал всего 0,2 градуса. Предыдущий рекорд холода в Авангарде отмечался в 1963 
11 июня 2018, 09:12
Дождь в выходные прогнозируют в Самарской области

Дождь в выходные прогнозируют в Самарской области

В Самаре синоптики опубликовали прогноз погоды на территории региона в ближайшие выходные. Ожидаются осадки, возможна гроза. Дождь начнется в ночь на субботу, 9 июня, днем продолжится в большинстве районов, но будет «небольшой, умеренный». Температура воздуха ночью от семи до 12 
7 июня 2018, 04:55
Гроза и шквалистый ветер идут к Самарской области

Гроза и шквалистый ветер идут к Самарской области

В Самарской области ожидается ухудшение погодных условий: на регион идет гроза со шквалистым ветром, передает ГУ МЧС России по Самарской области. Прогнозируемая скорость порывов ветра – до 20 метров в секунду. Погода может испортиться в ближайшее время. При ухудшении погодных 
4 июня 2018, 11:59
Жара до +30 с грозой и порывистым ветром ожидается в Самарской области

Жара до +30 с грозой и порывистым ветром ожидается в Самарской области

В Самарской области ожидается потепление и гроза. По прогнозу синоптиков, жара до +30 наступит на юго-востоке области в середине недели. При этом возможны кратковременные дожди, гроза и порывистый ветер. По данным Росгидрометцентра, в первой декаде июня средняя температура воздуха ожидается 
4 июня 2018, 11:19
Рекорд холода для первого дня лета зафиксировали в Самарской области

Рекорд холода для первого дня лета зафиксировали в Самарской области

В Самарской области в первый день лета, в пятницу, 1 июня, зарегистрировали экстремально низкую температуру воздуха – перекрыт абсолютный минимум. Холоднее всего было в Безенчуке – там столбик термометра опустился ниже 0. Предыдущее рекордное похолодание на 1 июня там регистрировали 
1 июня 2018, 12:15
Лето 2018 года в России будет жарким

Лето 2018 года в России будет жарким

Метеорологи рассказали, что лето в этом году ожидается жаркое, но погода будет неустойчивой. По словам директора Гидрометцентра Романа Вильфанда, нынешний май на восемь градусов теплее аналогичного месяца в 2017 году и синоптики предполагают, что такая же ситуация будет и в 
23 мая 2018, 11:34
Заморозки после рекордной жары ожидаются в Самарской области

Заморозки после рекордной жары ожидаются в Самарской области

В Самарской области в выходные жара побила температурный рекорд. Абсолютный максимум температуры воздуха был перекрыт 19 мая. Максимальное значение в этот день было зафиксировано в селе Кинель-Черкассы – 31,8 градуса по Цельсию. Побит рекорд 1979 года – 39 лет 
21 мая 2018, 11:47
Жара до +32 градусов и гроза с сильным ветром ожидаются в Самаре

Жара до +32 градусов и гроза с сильным ветром ожидаются в Самаре

В Самарской области в выходные ожидается жара. Температура воздуха к 19 мая повысится до +32 градусов по Цельсию, прогнозируют синоптики.  При этом возможны кратковременные дожди, гроза и  сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. До 18 мая в 
17 мая 2018, 12:46
Ниже ноля: российские ученые разработали продукты для сохранения здоровья в холод

Ниже ноля: российские ученые разработали продукты для сохранения здоровья в холод

Продукты питания, предназначенные для сохранения здоровья в холодное время года, создали отечественные специалисты из школы биомедицины Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Об этом рассказывает ТАСС со ссылкой на представителей вуза.
Как комментируют эксперты, основным составляющим продуктов стали белки. В качестве добавок 

9 октября 2017, 03:15
NASA летом создаст на МКС самое холодное место во Вселенной

NASA летом создаст на МКС самое холодное место во Вселенной

В 2017 году ученые NASA собираются создать на Международной космической станции самое холодное место во Вселенной. Для этого они используют специальную Лабораторию холодного атома.
Как поясняют специалисты, речь ведется об особом «холодильнике» для осуществления экспериментов при малых температурах. В данной 

7 марта 2017, 05:16
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