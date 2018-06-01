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Появилось видео с первым летним снегом в Тольятти
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1 июня 2018, 01:28
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Жуткий смерч сняли на видео в Самарской области
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1 июня 2018, 01:02
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Заморозки с градом и последующим потеплением ждут в Самарской области
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31 мая 2018, 04:04
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Сильный ветер повредил крышу терминала аэропорта «Курумоч»
Непогода стала причиной происшествия в аэропорту «Курумоч». Сильные порыва ветра повредили крышу пассажирского терминала. К счастью, упавшие части кровли не нанесли вреда ни людям, ни авиатехнике.В настоящее время выходы на посадку 10-11 и соответствующий сдвоенный телетрап выведены из работы.
Отмечается, что происшествие не …
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30 мая 2018, 10:38
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Рекорд по морозу зафиксировали в мае в Самарской области
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28 мая 2018, 12:59
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Заморозки после рекордной жары ожидаются в Самарской области
В Самарской области в выходные жара побила температурный рекорд. Абсолютный максимум температуры воздуха был перекрыт 19 мая. Максимальное значение в этот день было зафиксировано в селе Кинель-Черкассы – 31,8 градуса по Цельсию. Побит рекорд 1979 года – 39 лет …
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21 мая 2018, 11:47
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Матч «Крылья Советов» - «Кубань» стал самым посещаемым для самарского клуба в XXI веке
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7 мая 2018, 09:45
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Экстремальная для начала мая жара наступила в Самарской области
В Самарской области в четверг, 3 мая, зарегистрированы экстремально-высокие температуры воздуха. Абсолютный максимум перекрыт в Серноводске и Кинель-Черкассах, где столбики термометров вплотную приблизились к отметке +30 градусов, побив температурные рекорды 1977 года. 41 год назад в Серноводске зарегистрировали +28,6 градусов …
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4 мая 2018, 12:00
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Ниже ноля: российские ученые разработали продукты для сохранения здоровья в холод
Продукты питания, предназначенные для сохранения здоровья в холодное время года, создали отечественные специалисты из школы биомедицины Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Об этом рассказывает ТАСС со ссылкой на представителей вуза.
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9 октября 2017, 03:15
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NASA летом создаст на МКС самое холодное место во Вселенной
В 2017 году ученые NASA собираются создать на Международной космической станции самое холодное место во Вселенной. Для этого они используют специальную Лабораторию холодного атома.
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7 марта 2017, 05:16
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В Самарской области побит очередной температурный рекорд
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22 декабря 2016, 04:57
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Ученые: В 1430 годах в Европе наступил малый «ледниковый период»
Палеоклиматологи из Швейцарии сообщили о странном климате, царившем в Европе в 1430-х годах. В ходе климатической реконструкции ученые обнаружили загадочный «ледниковый период», когда лето было нормальным, а зимы - аномально холодными и длинными. Зимние показания температур были снижены на несколько градусов …
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2 декабря 2016, 09:33