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В июне сайт trkterra.ru обновил рекорд посещаемости
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2 июля 2018, 04:45
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Рекорд жары 1 июля поставлен в Тольятти и Самаре
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2 июля 2018, 09:43
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«Русскому Радио в Самаре» 20 лет!
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1 июля 2018, 08:00
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Прайс-лист на размещение политической рекламы в эфире телеканала «ТЕРРА РЕН-ТВ»
АО «Телерадиокомпания «ТЕРРА» сообщает, что стоимость эфирного времени для размещения агитационных материалов при проведении дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Самарская область – Самарский одномандатный избирательный округ №158, досрочных выборов Губернатора …
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28 июня 2018, 01:37
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Рекорд посещаемости установил бункер Сталина в Самаре
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28 июня 2018, 12:47
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Ученые обнаружили самое холодное место на Земле
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27 июня 2018, 11:27
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Бизнес-бранч по теме кибербезопасности пройдет в Самаре
В Самаре в среду, 20 июня, состоится бизнес-бранч. Тема: «Кибербезопасность производственной сферы: законодательные инициативы и технологические решения». Инициатор встречи - ИД «Коммерсант Волга». Информационный партнер – телерадиокомпания «ТЕРРА». Из законодательных IT-новшеств 2018 года особо выделяется Федеральный закон «О безопасности критической …
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18 июня 2018, 05:42
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Поздравляем с Днем блогера!
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14 июня 2018, 12:42
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«ТЕРРА - РЕН ТВ» покажет спецпроект с Тимофеем Баженовым (12+)
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25 мая 2018, 08:01
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Телеканал «ТЕРРА - РЕН ТВ» посвятит спецпроект Алексею Балабанову (16+)
В память о культовом режиссёре телеканал покажет премьеру документального фильма «Алексей Балабанов. Роковой сценарий» (16+). Спустя 5 лет после смерти Алексея о таинственной и трагической стороне его судьбы расскажут актёры Сергей Маковецкий, Алексей Панин, Ирина Ракшина и музыкант Олег Гаркуша.
К …
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18 мая 2018, 07:00
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Весенние каникулы на канале «ТЕРРА - РЕН ТВ»!
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28 апреля 2018, 08:00
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Концерт группы Louna на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»!
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14 апреля 2018, 12:37