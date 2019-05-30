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Бункер S

Илья Табуев (Ilya Tabuev), Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе: космонавты пожаловались на запах спирта на борту МКС в то 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27.05.2019 
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Материалы по теме:

На канале ТЕРРА-РЕН ТВ запустят собственный НИИ

На канале ТЕРРА-РЕН ТВ запустят собственный НИИ

В понедельник, 28 января, в эфире телеканала «ТЕРРА-РЕН ТВ» выйдет премьера программы «НИИ РЕН ТВ» (16+), в которой популярный travel-блогер Сергей Доля отправится на поиски истины. В каждом выпуске он будет посещать самые загадочные места на Земле, чтобы переворачивать представление 

25 января 2019, 01:07
«РЕН ТВ» установил исторический рекорд

«РЕН ТВ» установил исторический рекорд

В 2018 году телеканал «РЕН ТВ», партнером которого в Самаре с 2006 года является ТРК «ТЕРРА», показал лучшую долю июня за 21 год вещания. По данным Mediascope, в июне 2018 года 
3 июля 2018, 12:58
«ТЕРРА - РЕН ТВ» покажет спецпроект с Тимофеем Баженовым (12+)

«ТЕРРА - РЕН ТВ» покажет спецпроект с Тимофеем Баженовым (12+)

 26 мая телеканал покажет «Жить в доме и другие полезные вещи» (12+) – современную энциклопедию ведения хозяйства. Знаменитый «специалист по выживанию», журналист и зоолог Тимофей Баженов поделится полезными секретами, которые помогут 
25 мая 2018, 08:01
Телеканал «ТЕРРА - РЕН ТВ» посвятит спецпроект Алексею Балабанову (16+)

Телеканал «ТЕРРА - РЕН ТВ» посвятит спецпроект Алексею Балабанову (16+)

В память о культовом режиссёре телеканал покажет премьеру документального фильма «Алексей Балабанов. Роковой сценарий» (16+). Спустя 5 лет после смерти Алексея о таинственной и трагической стороне его судьбы расскажут актёры Сергей Маковецкий, Алексей Панин, Ирина Ракшина и музыкант Олег Гаркуша.

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18 мая 2018, 07:00
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