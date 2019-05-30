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На канале ТЕРРА-РЕН ТВ запустят собственный НИИ
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25 января 2019, 01:07
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«РЕН ТВ» установил исторический рекорд
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3 июля 2018, 12:58
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«ТЕРРА - РЕН ТВ» покажет спецпроект с Тимофеем Баженовым (12+)
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25 мая 2018, 08:01
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Телеканал «ТЕРРА - РЕН ТВ» посвятит спецпроект Алексею Балабанову (16+)
В память о культовом режиссёре телеканал покажет премьеру документального фильма «Алексей Балабанов. Роковой сценарий» (16+). Спустя 5 лет после смерти Алексея о таинственной и трагической стороне его судьбы расскажут актёры Сергей Маковецкий, Алексей Панин, Ирина Ракшина и музыкант Олег Гаркуша.
К …
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18 мая 2018, 07:00
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