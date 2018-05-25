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«Бункер S» Эфир передачи от 22 мая 2018г 
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Материалы по теме:

27 мая в Струкачах состоится фестиваль «Пресса-2018»!

27 мая в Струкачах состоится фестиваль «Пресса-2018»!

В Самаре в Струковском саду в воскресенье, 27 мая, состоится фестиваль журналистики «Пресса-2018», в котором примут участие большинство самарских телеканалов и изданий. Центральной площадкой фестиваля станет сцена телерадиокомпании «ТЕРРА» у памятника Максиму Горькому. На ней пройдут выступления артистов и конкурсы 

25 мая 2018, 03:01
Телеканал «ТЕРРА - РЕН ТВ» посвятит спецпроект Алексею Балабанову (16+)

Телеканал «ТЕРРА - РЕН ТВ» посвятит спецпроект Алексею Балабанову (16+)

В память о культовом режиссёре телеканал покажет премьеру документального фильма «Алексей Балабанов. Роковой сценарий» (16+). Спустя 5 лет после смерти Алексея о таинственной и трагической стороне его судьбы расскажут актёры Сергей Маковецкий, Алексей Панин, Ирина Ракшина и музыкант Олег Гаркуша.

К 

18 мая 2018, 07:00
В День прессы самарцы увидят отремонтированный Струковский парк

В День прессы самарцы увидят отремонтированный Струковский парк

В Самаре, 27 мая, горожане смогут увидеть отремонтированный Струковский сад. В этот день там состоится юбилейный 25-й фестиваль журналистики «Пресса-2018» 0+. Открытие состоится в 12:00 на главной сцене, где традиционно будет находиться площадка телерадиокомпании «ТЕРРА». Сохранив свой первоначальный облик, Струковский 

16 мая 2018, 04:35
Дмитрий Азаров поздравил связистов с Днем радио

Дмитрий Азаров поздравил связистов с Днем радио

7 мая свой профессиональный праздник отмечают люди, чья работа соединяет судьбы и континенты, без которых невозможно достичь результата ни в одном деле. Это сотрудники всех отраслей связи.
7 мая 2018, 03:23
Весенние каникулы на канале «ТЕРРА - РЕН ТВ»!

Весенние каникулы на канале «ТЕРРА - РЕН ТВ»!

Телеканал подготовил особую программу на майские праздники. Зрители смогут провести их за просмотром лучших российских мультфильмов, документальных проектов и брутальных фильмов.

28 апреля – зрители увидят лучшие документальные проекты. А 
28 апреля 2018, 08:00
Концерт группы Louna на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»!

Концерт группы Louna на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»!

В это воскресенье программа «СОЛЬ» примет новых гостей – музыкантов группы Louna. Рокеры сыграют живой концерт, а солистка Лусинэ Геворкян расскажет про прекращение американского турне ради концертов в России.

Louna по праву входит в число главных альтернативных рок-групп на отечественной сцене. 

14 апреля 2018, 12:37
Рекордная неделя!

Рекордная неделя!

На неделе с 19 по 25 марта общероссийская доля «РЕН ТВ» в аудитории «Все 25-54» составила 6,8%, обеспечив 4-е место среди федеральных телеканалов.

На минувшей неделе РЕН ТВ установил целый 
30 марта 2018, 02:31
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