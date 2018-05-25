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27 мая в Струкачах состоится фестиваль «Пресса-2018»!
В Самаре в Струковском саду в воскресенье, 27 мая, состоится фестиваль журналистики «Пресса-2018», в котором примут участие большинство самарских телеканалов и изданий. Центральной площадкой фестиваля станет сцена телерадиокомпании «ТЕРРА» у памятника Максиму Горькому. На ней пройдут выступления артистов и конкурсы …
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25 мая 2018, 03:01
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Телеканал «ТЕРРА - РЕН ТВ» посвятит спецпроект Алексею Балабанову (16+)
В память о культовом режиссёре телеканал покажет премьеру документального фильма «Алексей Балабанов. Роковой сценарий» (16+). Спустя 5 лет после смерти Алексея о таинственной и трагической стороне его судьбы расскажут актёры Сергей Маковецкий, Алексей Панин, Ирина Ракшина и музыкант Олег Гаркуша.
К …
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18 мая 2018, 07:00
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В День прессы самарцы увидят отремонтированный Струковский парк
В Самаре, 27 мая, горожане смогут увидеть отремонтированный Струковский сад. В этот день там состоится юбилейный 25-й фестиваль журналистики «Пресса-2018» 0+. Открытие состоится в 12:00 на главной сцене, где традиционно будет находиться площадка телерадиокомпании «ТЕРРА». Сохранив свой первоначальный облик, Струковский …
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16 мая 2018, 04:35
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Дмитрий Азаров поздравил связистов с Днем радио
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7 мая 2018, 03:23
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Весенние каникулы на канале «ТЕРРА - РЕН ТВ»!
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28 апреля 2018, 08:00
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Концерт группы Louna на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»!
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14 апреля 2018, 12:37
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Рекордная неделя!
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30 марта 2018, 02:31