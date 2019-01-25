5
37
50
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 22.01.2019 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 22.01.2019  
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram

Материалы по теме:

Вечерние «Новости Самара»: главные темы

Вечерние «Новости Самара»: главные темы

Совсем немного времени остается до вечернего выпуска программы «Новости Самара» на «ТЕРРЕ». Обзор событий уходящего дня для вас представят ведущий Сергей Сергеев и наши журналисты. Представляем основные темы программы:

Перестраивайте ваши маршруты. Во вторник начнется капремонт части Заводского шоссе.
20 августа 2018, 06:07
Вечерний выпуск программы «Новости Самара»: основные темы

Вечерний выпуск программы «Новости Самара»: основные темы

В 18:45 на «ТЕРРЕ» выйдет вечерний выпуск программы «Новости Самара». С информационной картиной четверга зрителей будут знакомить ведущая Инна Румянцева и наши корреспонденты. Основные темы выпуска:

- Берут больше. Средний размер потребительского кредита россиян достиг рекордного уровня
16 августа 2018, 06:30
Вечерняя программа «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы

Вечерняя программа «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы

Завершается подготовка вечернего выпуска программы «Новости Самара» на «ТЕРРЕ». Об основных событиях уходящего дня зрителям расскажут ведущая Евгения Гуляева и наши корреспонденты. Пока есть немного времени, предлагаем ознакомиться с главными темами:

- Валютные качели. Стоит ли ждать дальнейшего ослабления 
15 августа 2018, 06:03
Программа «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы вечернего выпуска

Программа «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы вечернего выпуска

Полным ходом идет подготовка вечернего выпуска программы «Новости Самара» на телеканале «ТЕРРА РЕН-ТВ». Обо всех событиях уходящего вторника зрителям расскажут корреспонденты и ведущая Инна Румянцева. Как всегда, предлагаем ознакомиться с основными темами выпуска:

- Гуманитарии в почете. В Самарской 
14 августа 2018, 05:57
«РЕН ТВ» установил исторический рекорд

«РЕН ТВ» установил исторический рекорд

В 2018 году телеканал «РЕН ТВ», партнером которого в Самаре с 2006 года является ТРК «ТЕРРА», показал лучшую долю июня за 21 год вещания. По данным Mediascope, в июне 2018 года 
3 июля 2018, 12:58
«ТЕРРА - РЕН ТВ» покажет спецпроект с Тимофеем Баженовым (12+)

«ТЕРРА - РЕН ТВ» покажет спецпроект с Тимофеем Баженовым (12+)

 26 мая телеканал покажет «Жить в доме и другие полезные вещи» (12+) – современную энциклопедию ведения хозяйства. Знаменитый «специалист по выживанию», журналист и зоолог Тимофей Баженов поделится полезными секретами, которые помогут 
25 мая 2018, 08:01
Телеканал «ТЕРРА - РЕН ТВ» посвятит спецпроект Алексею Балабанову (16+)

Телеканал «ТЕРРА - РЕН ТВ» посвятит спецпроект Алексею Балабанову (16+)

В память о культовом режиссёре телеканал покажет премьеру документального фильма «Алексей Балабанов. Роковой сценарий» (16+). Спустя 5 лет после смерти Алексея о таинственной и трагической стороне его судьбы расскажут актёры Сергей Маковецкий, Алексей Панин, Ирина Ракшина и музыкант Олег Гаркуша.

К 

18 мая 2018, 07:00
Весенние каникулы на канале «ТЕРРА - РЕН ТВ»!

Весенние каникулы на канале «ТЕРРА - РЕН ТВ»!

Телеканал подготовил особую программу на майские праздники. Зрители смогут провести их за просмотром лучших российских мультфильмов, документальных проектов и брутальных фильмов.

28 апреля – зрители увидят лучшие документальные проекты. А 
28 апреля 2018, 08:00
Ученые рассказали, как человек принимает рискованные решения

Ученые рассказали, как человек принимает рискованные решения

Ученые Соединенных Штатов и Англии установили механизмы, действующие на молекулярном уровне и отвечающие за рискованные решения людей. Информация может идти не только от рецепторов к головному мозгу, но и наоборот. О результатах экспериментов рассказывается в журнале Neuron.
Проводя опыты на 

21 ноября 2016, 10:27
Ученые выяснили, почему подростки часто идут на риск

Ученые выяснили, почему подростки часто идут на риск

Ученые установили, что рискованные действия, осуществляемые подростками, с одинаковой вероятностью могут привести как к положительным, так и к отрицательным результатам. О своей работе рассказали специалисты из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.
Подростковый период, поясняют эксперты, это особый период для людей, когда 

22 августа 2016, 10:07
РТПЦ: самарские руферы подвергают себя большой опасности

РТПЦ: самарские руферы подвергают себя большой опасности

Самарский областной радиотелевизионный передающий центр обратился к руферам, бейсджамперам и любителям экстремальных селфи с просьбой отказаться от проникновения на региональные объекты ТВ и радиовещания. Подобные действия опасны для здоровья и жизни нарушителей, предупреждают специалисты. Экстремалы забираются на телевышки, не подозревая 

12 июля 2016, 04:43
Ученые: найдены нервные клетки, отвечающие за осторожность

Ученые: найдены нервные клетки, отвечающие за осторожность

Исследователи из Соединенных Штатов установили клетки, обуславливающие поведение человека в опасные моменты. Своими изысканиями поделились специалисты Стэнфордского университета. Эксперименты осуществлялись на грызунах. В итоге был сделан вывод: D2R-клетки, находящиеся в прилежащем ядре головного мозга, поддерживают состояние азарта и стремление к 
24 марта 2016, 02:00
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04

Мы Вам перезвоним!

Наверх