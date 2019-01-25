«РЕН ТВ» установил исторический рекорд В 2018 году телеканал «РЕН ТВ», партнером которого в Самаре с 2006 года является ТРК «ТЕРРА», показал лучшую долю июня за 21 год вещания. По данным Mediascope, в июне 2018 года … В 2018 году телеканал «РЕН ТВ», партнером которого в Самаре с 2006 года является ТРК «ТЕРРА», показал лучшую долю июня за 21 год вещания. По данным Mediascope, в июне 2018 года