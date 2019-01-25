В понедельник, 28 января, в эфире телеканала «ТЕРРА-РЕН ТВ» выйдет премьера программы «НИИ РЕН ТВ» (16+), в которой популярный travel-блогер Сергей Доля отправится на поиски истины. В каждом выпуске он будет посещать самые загадочные места на Земле, чтобы переворачивать представление зрителей о происходящем в мире.
Во время съемок ведущий успел рискнуть жизнью десятки раз. Сам он признаётся, что ему постоянно страшно во время его опасных странствий.
«НИИ РЕН ТВ» предложит истории не только из разных уголков нашей планеты, но и на любой вкус. Любителям фауны предстоит узнать о порочном и безнравственном образе жизни пингвинов. Фанатам истории Сергей Доля объяснит, откуда на древних мегалитах Стоунхенджа взялись следы бетонного раствора, и почему власти Китая запрещают мировым ученым проверить подлинность легендарной терракотовой армии. Интересующиеся оружием узнают, какую из пустынь собираются превратить в мощный военный полигон. Любители загадок получат доступ к рассекреченному досье ФБР, которое проливает свет на истинную причину смерти гениального Николы Теслы. Но всё это – лишь малая часть «невероятно интересных историй».
Смотрите премьеру программы «НИИ РЕН ТВ» с Сергеем Долей – с 28 января, с понедельника по четверг, в 14:00 на телеканале «ТЕРРА-РЕН ТВ» .
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