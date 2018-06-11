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От МЧС пришло важное сообщение о погоде в Самарской области
В Самарской области МЧС сообщило об ожидаемых неблагоприятных погодных явлениях на территории региона. Синоптики прогнозируют в субботу, 9 июня, умеренный дождь, местами возможна гроза. Ожидается усиление ветра, при грозе порывы до 18 метров в секунду. Спасатели опубликовали рекомендации (по …
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8 июня 2018, 03:00
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Дождь в выходные прогнозируют в Самарской области
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7 июня 2018, 04:55
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Срочно от МЧС: усиление ветра и град ожидаются в Самарской области
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5 июня 2018, 12:13
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Как ныряющий со Скандинавии циклон изменит погоду в Самаре
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5 июня 2018, 10:44
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Рекорд холода для первого дня лета зафиксировали в Самарской области
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1 июня 2018, 12:15
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Эксперты: большинство россиян этим летом решили отдыхать внутри страны
Специалисты билетного сервиса OZON.travel проанализировали предпочтения россиян по летнему отдыху. Оказалось, что большинство наших соотечественников решили не покидать пределов страны. 36% внутрироссийских туристов отправятся в Симферополь. По этому показателю крымское направление обходит другие места отдыха. Также, среди наиболее популярных мест …
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21 мая 2018, 10:51
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Появился предварительный прогноз погодных аномалий на лето
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23 марта 2018, 12:40
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Ниже ноля: российские ученые разработали продукты для сохранения здоровья в холод
Продукты питания, предназначенные для сохранения здоровья в холодное время года, создали отечественные специалисты из школы биомедицины Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Об этом рассказывает ТАСС со ссылкой на представителей вуза.
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9 октября 2017, 03:15
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Составлен рейтинг главных летних развлечений россиян
Эксперты сервиса «Яндекс-Деньги» составили рейтинг наиболее востребованных развлечений россиян летом 2017 года. Как выяснилось, больше всего наши соотечественники любят посещать заведения общественного питания.
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24 августа 2017, 03:33
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Лето 2017 года в Самаре оказалось рекордно коротким
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22 августа 2017, 11:01
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NASA летом создаст на МКС самое холодное место во Вселенной
В 2017 году ученые NASA собираются создать на Международной космической станции самое холодное место во Вселенной. Для этого они используют специальную Лабораторию холодного атома.
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7 марта 2017, 05:16
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В Самарской области побит очередной температурный рекорд
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22 декабря 2016, 04:57