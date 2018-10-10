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В Самаре из-за коммунальной аварии перекрыли отрезок Московского шоссе
В среду, 10 октября, в областной столице частично перекрыли движение транспорта (две полосы по направлению в город) на перекрестке Московского шоссе и улицы Ново-Вокзальной. Причиной стала коммунальная авария — порыв на теплотрассе. Об этом сообщило в Твиттере министерство транспорта …
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10 октября 2018, 05:06
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Стало известно, где построят новое здание для театра «Грань» из Новокуйбышевска
На портале для онлайн-референдумов «Вместе» подошло к концу голосование, во время которого жители Самарской области оценивали место для возведения нового здания для театра-студии «Грань» из Новокуйбышевска. Объект планируется расположить в сквере «Слава труду». Под застройку пустят участок размером 100 на …
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10 октября 2018, 04:28
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Жителям Самарской области хотят запретить держать экзотических животных
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10 октября 2018, 04:25
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В Сызрани полицейские задержали насильника из Красноярска
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10 октября 2018, 03:09
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Начало новой недели обойдется без сильного похолодания
Начало новой рабочей недели в Самарской области обойдется без серьезного похолодания. Во всяком случае, об этом свидетельствуют данные Приволжского УГМС.
В понедельник будет по-летнему тепло. Воздух прогреется до 15-20 градусов выше нуля. Ветер будет дуть с юго-запада со …
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8 октября 2018, 11:06
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Бабье лето 2.0: Самару «накроет» теплый воздух из Атлантики
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7 октября 2018, 10:17
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В Самарской области обещают до +18 градусов в выходные
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4 октября 2018, 05:46
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В Самарской области со среды «зарядят» дожди
С экватора рабочей недели Самарская область попадет под влияние фронтальных разделов атлантического циклона. Ожидается умеренно теплая погода с небольшими и умеренными дождями в большинстве районов. Как сообщили в Приволжском УГМС, в пятницу за холодным фронтом вновь станет холоднее.
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3 октября 2018, 09:19
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В выходные в Самарской области обещают до + 25 без осадков
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21 сентября 2018, 12:02
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Со среды Самарскую область оккупируют дожди
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18 сентября 2018, 04:19
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В Самарской области новая неделя стартует с дождей
В начале новой рабочей недели регион «накрыли» дожди: под влиянием активных фронтальных разделов южного циклонического образования в большинстве районов прошли осадки различной интенсивности, а температура воздуха заметно понизилась.
В ночь на вторник, 18 сентября, облачно с пояснениями, местами небольшой …
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17 сентября 2018, 09:25
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К концу недели Самару накроют дожди и грозы
Осень на подходе: к концу недели в Самарской области прогнозируют дожди и грозы. По данным Приволжского УГМС, в середине недели с Норвежского моря вглубь Европейского материка переместится циклонический вихрь. В Среднем Поволжье станет облачно, в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, …
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12 сентября 2018, 12:56