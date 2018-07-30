|
В выходные самарцев ждет жара до +33
|
26 июля 2018, 04:40
|
Жару до +33 градусов прогнозируют в Самаре
До конца рабочей недели погоду в регионе будет формировать периферия антициклона. Под влиянием области повышенного атмосферного давления начнут растекаться облачные поля, осадки прекратятся, продолжительность солнечного прогрева увеличится. В дневные часы температура воздуха достигнет 30 градусов по Цельсию.
|
25 июля 2018, 10:14
|
Ливень «смыл» новый асфальт в Сызрани
|
23 июля 2018, 03:48
|
Во вторник и среду в Самарской области будет сухо и прохладно
|
23 июля 2018, 11:57
|
Синоптики рассказали, какая погода будет на выходных в Самаре
В конце рабочей недели территория Самарской области окажется под влиянием холодного атмосферного фронта. Он принесет с собой кратковременные дожди и грозы, температура воздуха снизится и станет более комфортной. Как сообщили в Приволжском УГМС, неустойчивая погода «оккупирует» область до конца …
|
5 июля 2018, 03:08
|
Синоптики рассказали, каким будет июль в Самарской области
Специалисты Приволжского УГМС озвучили прогноз погоды на второй летний месяц. Среднесуточная температура в июле ожидается в пределах 20,7…23,6 градусов Цельсия. Это на 1,2-1,5 градуса выше средних многолетних значений. Количество осадков ожидается в пределах нормы.
|
29 июня 2018, 11:00
|
Штормовое предупреждение: столбики термометров в Самарской области опустятся ниже нуля
Прошла уже половина июня, а по-настоящему летней погоды самарцы практически не видели. К сожалению, судя по прогнозу синоптиков, в ближайшие выходные жары ожидать снова не приходится. Даже наоборот. Как сообщает Приволжское УГМС, в ночь на 16 июня на территории …
|
15 июня 2018, 03:18