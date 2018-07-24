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В дождь внедорожники столкнулись под Новокуйбышевском: погиб водитель
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19 июля 2018, 11:59
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Из-за жары обитателей Ленинградского зоопарка кормят ледяными тортами
Сильную жару в последние дни ощущали на себе не только жители Самарской области. Зной добрался и до северной столицы. Особенно от капризов погоды досталось обитателям знаменитого Ленинградского зоопарка. Руководству учреждения пришлось переводить животных на специальную диету. Им дают большое количество …
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18 июля 2018, 10:23
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Изнуряющая жара уйдет: синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни в Самарской области
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9 июля 2018, 11:32
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В блогах: Что творят в Самаре местные "царьки" на улице Маяковского
Самарец Олег Александров через "Твиттер" обратился к мэру города, чтобы она посмотрела, что творят местные "царьки" на Маяковского, 78. "Этот дом не имеет центрального водоснабжения. В 30-градусную жару коммунальщики вдруг повесили на водопроводные колонки замки. Жителей оставили без воды", …
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6 июля 2018, 07:49
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Как пережить жару
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4 июля 2018, 12:46
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В Крутых Ключах прогремел взрыв, погиб один человек
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24 мая 2018, 11:58
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Снег в апреле впервые за 17 лет выпал на побережье Японского моря
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8 апреля 2018, 09:49
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Япония упростила систему выдачи виз для российских туристов
Япония упростила выдачу виз для российских туристов. С 1 июня будет отменена практика оформления въездных документов, при которой гарантом выступает японская турфирма. Выдача виз будет осуществляться по схеме "поездка, финансируемая за свой счёт, без наличия гаранта", сообщает консульство Японии в Хабаровске. Она …
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29 марта 2018, 09:37
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В Японии создали самовосстанавливающееся стекло
Ученые из Японии смогли создать уникальное стекло из синтетических полимеров. Оно способно самостоятельно восстановиться, если его разбить.
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20 декабря 2017, 11:10
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В Японии выбрали иероглиф уходящего года
В Японии традиционно под занавес уходящего года выбрали главный его иероглиф. В 2017-м лидером оказался символ, означающий «север».
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12 декабря 2017, 04:56
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И смех, и грех: В Самара налетчик и его жертвы обратились после драки в одну и ту же больницу
Нападавший и двое потерпевших «честно» рассказали в медучреждении обстоятельства получения повреждений. Полицейским только осталось сопоставить показания.
Как информирует ГУ МВД по Самарской области, сегодня 29 октября, днем возле одного из домов в Костромском переулке Самары произошла драка. В ходе …
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29 октября 2017, 07:46
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В Абхазии разбился автобус с российскими туристами: есть жертвы
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3 августа 2016, 04:08