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«Бункер S» Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Материалы по теме:

В дождь внедорожники столкнулись под Новокуйбышевском: погиб водитель

В дождь внедорожники столкнулись под Новокуйбышевском: погиб водитель

В среду, 18 июля, под Новокуйбышевском в районе поселка Гранный произошла авария со смертельным исходом. По предварительной информации, девушка, которая находилась за рулем иномарки Mercedes ехала из Новокуйбышевска в Самару. Шел дождь, и в какой-то момент она не сумела справиться 
19 июля 2018, 11:59
Из-за жары обитателей Ленинградского зоопарка кормят ледяными тортами

Из-за жары обитателей Ленинградского зоопарка кормят ледяными тортами

Сильную жару в последние дни ощущали на себе не только жители Самарской области. Зной добрался и до северной столицы. Особенно от капризов погоды досталось обитателям знаменитого Ленинградского зоопарка. Руководству учреждения пришлось переводить животных на специальную диету. Им дают большое количество 
18 июля 2018, 10:23
Изнуряющая жара уйдет: синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни в Самарской области

Изнуряющая жара уйдет: синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни в Самарской области

На ближайшие несколько дней самарцы получат передышку от изнуряющей жары, которая установилась в регионе в последние несколько дней. Как сообщают синоптики, столбики термометров пока не будут подниматься выше отметки в 30 градусов.

В понедельник, 9 июля воздух прогреется до 
9 июля 2018, 11:32
В блогах: Что творят в Самаре местные

В блогах: Что творят в Самаре местные "царьки" на улице Маяковского

Самарец Олег Александров через "Твиттер" обратился к мэру города, чтобы она посмотрела, что творят местные "царьки" на Маяковского, 78. "Этот дом не имеет центрального водоснабжения. В 30-градусную жару коммунальщики вдруг повесили на водопроводные колонки замки. Жителей оставили без воды", 
6 июля 2018, 07:49
Как пережить жару

Как пережить жару

Последние несколько недель в Самаре установилась аномальная жара. 3 июля Приволжский гидрометцентр зафиксировал температурный рекорд: в Самаре максимум составил +36,5, ранее столбик термометра поднимался до 33,4 градуса в 1954 году. Если же говорить в целом по области, то самая жаркая 

4 июля 2018, 12:46
В Крутых Ключах прогремел взрыв, погиб один человек

В Крутых Ключах прогремел взрыв, погиб один человек

Утром 24 мая ЧП произошло в микрорайоне Крутые Ключи. В 7:58 на третьем этаже доме на бульваре Финютина прогремел взрыв, а после этого начался пожар. На место прибыли 22 сотрудника МЧС на 7 машинах. Они эвакуировали жильцов здания и приступили 
24 мая 2018, 11:58
Снег в апреле впервые за 17 лет выпал на побережье Японского моря

Снег в апреле впервые за 17 лет выпал на побережье Японского моря

Капризы погоды продолжают удивлять. На днях сюрприз ожидал жителей побережья Японского моря. В апреле в префектуре Фуки выпал снег. Такого там не бывало последние 17 лет. Температура воздуха составляла всего 5 градусов Цельсия, что в тех местах характерно для февраля, 
8 апреля 2018, 09:49
Япония упростила систему выдачи виз для российских туристов

Япония упростила систему выдачи виз для российских туристов

Япония упростила выдачу виз для российских туристов. С 1 июня будет отменена практика оформления въездных документов, при которой гарантом выступает японская турфирма. Выдача виз будет осуществляться по схеме "поездка, финансируемая за свой счёт, без наличия гаранта", сообщает консульство Японии в Хабаровске. Она 
29 марта 2018, 09:37
В Японии создали самовосстанавливающееся стекло

В Японии создали самовосстанавливающееся стекло

Ученые из Японии смогли создать уникальное стекло из синтетических полимеров. Оно способно самостоятельно восстановиться, если его разбить.
Как рассказывают информагентства, в ходе опытов специалисты разделили инновационный материал на две части, а затем сложили половинки. Структура восстановилась за несколько минут. Все 

20 декабря 2017, 11:10
В Японии выбрали иероглиф уходящего года

В Японии выбрали иероглиф уходящего года

В Японии традиционно под занавес уходящего года выбрали главный его иероглиф. В 2017-м лидером оказался символ, означающий «север».
Как и в предыдущие годы, согласно сложившемуся ритуалу, большой иероглиф тушью написал настоятель буддийского храма «Киёмидзу-дэра». Действие транслировалось по местным телеканалам.
Как 

12 декабря 2017, 04:56
И смех, и грех: В Самара налетчик и его жертвы обратились после драки в одну и ту же больницу

И смех, и грех: В Самара налетчик и его жертвы обратились после драки в одну и ту же больницу

Нападавший и двое потерпевших «честно» рассказали в медучреждении обстоятельства получения повреждений. Полицейским только осталось сопоставить показания.

Как информирует ГУ МВД по Самарской области, сегодня 29 октября, днем возле одного из домов в Костромском переулке Самары произошла драка. В ходе 
29 октября 2017, 07:46
В Абхазии разбился автобус с российскими туристами: есть жертвы

В Абхазии разбился автобус с российскими туристами: есть жертвы

Турист из России погиб в результате дорожно-транспортного происшествия с туристическим автобусом в Республике Абхазия. Еще около 30 человек получили различные ранения. ДТП произошло сегодня, 3 августа, утром примерно в 7 километрах от российско-абхазской границы.

Как пишет РЕН ТВ, погиб 
3 августа 2016, 04:08
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