|
За ворошение снега на тротуар собираются штрафовать в Самаре
|
8 апреля 2018, 02:44
|
Погода в Самарской области: новая рабочая неделя начнется с потепления
|
8 апреля 2018, 12:33
|
В Самаре затапливает дворы, из которых УК не вывозили вовремя снег
5 апреля глава Самары Елена Лапушкина провела оперативное совещание, посвященное работам в рамках месячника по благоустройству города. Одним из вопросов мероприятия стала очистка внутриквартальных территорий города от снега. Все чаще в областном центре затапливает дворы, из которых несвоевременно вывозилась снежно-ледяная …
|
6 апреля 2018, 08:43
|
Появился прогноз о потеплении в Самарской области
В Самарской области синоптики прогнозируют потепление почти до +10 в ближайшие дни. Информация появилась на сайте ФГБУ «Приволжское УГМС». Уже в пятницу, 6 апреля, в Самарской области ожидается до +8 градусов по Цельсию, а в субботу, 7 апреля, до …
|
5 апреля 2018, 04:18
|
Нигматуллин оценил шансы «Крыльев Советов» против «Спартака» и погоду в Самаре
|
4 апреля 2018, 03:43
|
Крыша жилого дома не выдержала веса снега и рухнула в Новокуйбышевске
3 апреля в Новокуйбышевске произошло ЧП. В одном из жилых домов рухнула кровля. Скорее всего, она не выдержала веса выпавшего снега, который не успели вовремя очистить. Ситуацию прокомментировал глава города Сергей Марков.
«Кровля по данному дому взята в работу по восстановлению управляющей компанией "ЖУК". …
|
4 апреля 2018, 11:45
|
Очередной циклон принесет дожди в Самарскую область
В Самарской области ожидаются дожди. Их принесет атлантический циклон. Прогноз на ближайшие дни опубликовало ФГБУ «Приволжское УГМС».
«Погода текущей рабочей недели в Самарской области ожидается без резких колебаний. Во вторник, под влиянием гребня антициклона, будет малооблачно и без …
|
3 апреля 2018, 04:48
|
Когда начнет таять снег в Самарской области?
Накануне на регион обрушился мощнейший снегопад. За день выпало около 20 миллиметров осадков. На дорогах образовался гололед и пробки. Под Сызранью в течение нескольких часов буксовали фуры, там была 15-километровая пробка. На трассах дежурили сотрудники ГИБДД. С водителями большегрузных автомобилей …
|
2 апреля 2018, 11:42
|
Япония упростила систему выдачи виз для российских туристов
Япония упростила выдачу виз для российских туристов. С 1 июня будет отменена практика оформления въездных документов, при которой гарантом выступает японская турфирма. Выдача виз будет осуществляться по схеме "поездка, финансируемая за свой счёт, без наличия гаранта", сообщает консульство Японии в Хабаровске. Она …
|
29 марта 2018, 09:37
|
В Японии создали самовосстанавливающееся стекло
Ученые из Японии смогли создать уникальное стекло из синтетических полимеров. Оно способно самостоятельно восстановиться, если его разбить.
|
20 декабря 2017, 11:10
|
В Японии выбрали иероглиф уходящего года
В Японии традиционно под занавес уходящего года выбрали главный его иероглиф. В 2017-м лидером оказался символ, означающий «север».
|
12 декабря 2017, 04:56
|
На необитаемом острове в Японии нашли деревянную лодку и семь человек
Небольшая деревянная лодка непонятной принадлежности и семь человек найдены японскими спецслужбами на необитаемом острове близ Хоккайдо, информирует NHK. Плавсредство увидели с вертолета в процессе патрулирования района.
|
29 ноября 2017, 03:08