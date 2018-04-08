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За ворошение снега на тротуар собираются штрафовать в Самаре

За ворошение снега на тротуар собираются штрафовать в Самаре

В Самаре на одном из совещаний в мэрии, посвящённом весеннему благоустройству, был поднят вопрос о ворошении снега. В 90% случаев его уборка с тротуаров осуществляется по элементарной технологии – посредством раскидывания последнего с газонов на тротуары и проезжую часть, для 
8 апреля 2018, 02:44
Погода в Самарской области: новая рабочая неделя начнется с потепления

Погода в Самарской области: новая рабочая неделя начнется с потепления

Понемногу зима отступает с территории Самарской области. Новая рабочая неделя ознаменуется очередным этапом потепления. В ночь на понедельник, 9 апреля, температура воздуха будет составлять -4...+1, а вот днем уже разогреет до 6-11 градусов со знаком «плюс». В ночь на 10 
8 апреля 2018, 12:33
В Самаре затапливает дворы, из которых УК не вывозили вовремя снег

В Самаре затапливает дворы, из которых УК не вывозили вовремя снег

5 апреля глава Самары Елена Лапушкина провела оперативное совещание, посвященное работам в рамках месячника по благоустройству города. Одним из вопросов мероприятия стала очистка внутриквартальных территорий города от снега. Все чаще в областном центре затапливает дворы, из которых несвоевременно вывозилась снежно-ледяная 

6 апреля 2018, 08:43
Появился прогноз о потеплении в Самарской области

Появился прогноз о потеплении в Самарской области

В Самарской области синоптики прогнозируют потепление почти до +10 в ближайшие дни. Информация появилась на сайте ФГБУ «Приволжское УГМС». Уже в пятницу, 6 апреля, в Самарской области ожидается до +8 градусов по Цельсию, а в субботу, 7 апреля, до 
5 апреля 2018, 04:18
Нигматуллин оценил шансы «Крыльев Советов» против «Спартака»‍ и погоду в Самаре

Нигматуллин оценил шансы «Крыльев Советов» против «Спартака»‍ и погоду в Самаре

Известный российский футболист, бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин перед матчем 1/4 финала 
4 апреля 2018, 03:43
Крыша жилого дома не выдержала веса снега и рухнула в Новокуйбышевске

Крыша жилого дома не выдержала веса снега и рухнула в Новокуйбышевске

3 апреля в Новокуйбышевске произошло ЧП. В одном из жилых домов рухнула кровля. Скорее всего, она не выдержала веса выпавшего снега, который не успели вовремя очистить. Ситуацию прокомментировал глава города Сергей Марков.

«Кровля по данному дому взята в работу по восстановлению управляющей компанией "ЖУК". 

4 апреля 2018, 11:45
Очередной циклон принесет дожди в Самарскую область

Очередной циклон принесет дожди в Самарскую область

В Самарской области ожидаются дожди. Их принесет атлантический циклон. Прогноз на ближайшие дни опубликовало ФГБУ «Приволжское УГМС».

«Погода текущей рабочей недели в Самарской области ожидается без резких колебаний. Во вторник, под влиянием гребня антициклона, будет малооблачно и без 
3 апреля 2018, 04:48
Когда начнет таять снег в Самарской области?

Когда начнет таять снег в Самарской области?

Накануне на регион обрушился мощнейший снегопад. За день выпало около 20 миллиметров осадков. На дорогах образовался гололед и пробки. Под Сызранью в течение нескольких часов буксовали фуры, там была 15-километровая пробка. На трассах дежурили сотрудники ГИБДД. С водителями большегрузных автомобилей 

2 апреля 2018, 11:42
Япония упростила систему выдачи виз для российских туристов

Япония упростила систему выдачи виз для российских туристов

Япония упростила выдачу виз для российских туристов. С 1 июня будет отменена практика оформления въездных документов, при которой гарантом выступает японская турфирма. Выдача виз будет осуществляться по схеме "поездка, финансируемая за свой счёт, без наличия гаранта", сообщает консульство Японии в Хабаровске. Она 
29 марта 2018, 09:37
В Японии создали самовосстанавливающееся стекло

В Японии создали самовосстанавливающееся стекло

Ученые из Японии смогли создать уникальное стекло из синтетических полимеров. Оно способно самостоятельно восстановиться, если его разбить.
Как рассказывают информагентства, в ходе опытов специалисты разделили инновационный материал на две части, а затем сложили половинки. Структура восстановилась за несколько минут. Все 

20 декабря 2017, 11:10
В Японии выбрали иероглиф уходящего года

В Японии выбрали иероглиф уходящего года

В Японии традиционно под занавес уходящего года выбрали главный его иероглиф. В 2017-м лидером оказался символ, означающий «север».
Как и в предыдущие годы, согласно сложившемуся ритуалу, большой иероглиф тушью написал настоятель буддийского храма «Киёмидзу-дэра». Действие транслировалось по местным телеканалам.
Как 

12 декабря 2017, 04:56
На необитаемом острове в Японии нашли деревянную лодку и семь человек

На необитаемом острове в Японии нашли деревянную лодку и семь человек

Небольшая деревянная лодка непонятной принадлежности и семь человек найдены японскими спецслужбами на необитаемом острове близ Хоккайдо, информирует NHK. Плавсредство увидели с вертолета в процессе патрулирования района.
Как рассказывают японские СМИ, лодка стояла на якоре, а на суше с вертолета можно 

29 ноября 2017, 03:08
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