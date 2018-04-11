В ночь на четверг в Самаре ожидаются осадки, возможен снег. Такой прогноз показывают различные агрегаторы погодных данных. В темное время суток столбик термометра опустится ниже 0, но ненадолго - буквально до утра. По прогнозам синоптиков, после этого с каждым днем будет становиться все теплее. Тем, кто со следующей недели собирается в лес на пикник, региональное министерство охраны окружающей среды сообщает, что с 16 апреля в Самарской области вводится особый
противопожарный режим. В течение пяти с половиной месяцев будет действовать запрет на разведение костров и работы с огнем в лесах. Штрафовать на сумму до 500 тысяч рублей будут и за это, и за сброс в лесополосе строительного мусора. Аналогичные ограничения вводятся в регионе уже не первый год, в 2018-м они будут действовать вплоть до 30 сентября.
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