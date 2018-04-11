5
37
55
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 апреля 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 10 апреля 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
           888b    888  888     888  888     888                              
           8888b   888  888     888  888     888                              
           88888b  888  888     888  888     888                              
  .d88b.   888Y88b 888  Y88b   d88P  Y88b   d88P  88888b.   888d888  88888888 
 d8P  Y8b  888 Y88b888   Y88b d88P    Y88b d88P   888 "88b  888P"       d88P  
 88888888  888  Y88888    Y88o88P      Y88o88P    888  888  888        d88P   
 Y8b.      888   Y8888     Y888P        Y888P     888 d88P  888       d88P    
  "Y8888   888    Y888      Y8P          Y8P      88888P"   888      88888888 
                                                  888                         
                                                  888                         
                                                  888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Фото: у самарского оракула ЧМ-2018 родилась козочка

Фото: у самарского оракула ЧМ-2018 родилась козочка

В Самаре у местного «оракула» ЧМ-2018 родилась козочка. Радостной новостью и фотографиями поделился 
11 апреля 2018, 02:42
Скоростные электрички из Самары могут пустить в Ульяновск и Казань

Скоростные электрички из Самары могут пустить в Ульяновск и Казань

Из Самары могут пустить скоростные электрички в Ульяновск и Казань. Об этом во время выступления с посланием к жителям Самарской области рассказал врио губернатора Дмитрий Азаров. Сейчас на федеральном уровне  обсуждается вопрос финансирования проекта скоростной железнодорожной ветки Самара – Аэропорт 

11 апреля 2018, 11:16
В блогах: Самарский Арбат осыпается...

В блогах: Самарский Арбат осыпается...

Блогер Александр Жоголев поведал, что "самарский Арбат" потихоньку осыпается... "Коллега по работе прогулялся с ребёнком по Ленинградской и в офис пришёл немного в "приподнятом" настроении от шока... Ребёнка чудом не прибило каменной глыбой, упавшей с балкона дома № 78 по Молодогвардейской 

10 апреля 2018, 06:42
В Самарскую область движется похолодание с минусовой температурой

В Самарскую область движется похолодание с минусовой температурой

В Самарской области ожидается похолодание с минусовой температурой. Прогноз на ближайшие дни опубликован на сайте ФГБУ «Приволжское УГМС». В ночное время  возможен мороз – до шести градусов ниже 0. При этом завтра днем столбик термометра может приблизиться к отметке 
10 апреля 2018, 01:37
Военные сборы школьников пройдут в Самарской области

Военные сборы школьников пройдут в Самарской области

В Самарской области на военные сборы привлекут школьников. 2343 допризывника пройдут пятидневную подготовку. На территории образовательных учреждений во всех девяти районах Самары организуют 23 сборных пункта. Аналогичные мероприятия организуют для детей из движения «Юнармия». Всего по области 35-часовой курс подготовки 
10 апреля 2018, 12:25
Рабочий упал с крыши дома во время чистки снега в Тольятти

Рабочий упал с крыши дома во время чистки снега в Тольятти

ЧП произошло в Тольятти. Во время чистки крыши дома на улице Маршала Жукова с высоты шестого этажа сорвался мужчина. Травмы, полученные в результате падения, оказались несовместимыми с жизнью. Он умер на месте до приезда медиков. Сейчас в обстоятельствах его смерти 
10 апреля 2018, 09:12
Снег в апреле впервые за 17 лет выпал на побережье Японского моря

Снег в апреле впервые за 17 лет выпал на побережье Японского моря

Капризы погоды продолжают удивлять. На днях сюрприз ожидал жителей побережья Японского моря. В апреле в префектуре Фуки выпал снег. Такого там не бывало последние 17 лет. Температура воздуха составляла всего 5 градусов Цельсия, что в тех местах характерно для февраля, 
8 апреля 2018, 09:49
За ворошение снега на тротуар собираются штрафовать в Самаре

За ворошение снега на тротуар собираются штрафовать в Самаре

В Самаре на одном из совещаний в мэрии, посвящённом весеннему благоустройству, был поднят вопрос о ворошении снега. В 90% случаев его уборка с тротуаров осуществляется по элементарной технологии – посредством раскидывания последнего с газонов на тротуары и проезжую часть, для 
8 апреля 2018, 02:44
Погода в Самарской области: новая рабочая неделя начнется с потепления

Погода в Самарской области: новая рабочая неделя начнется с потепления

Понемногу зима отступает с территории Самарской области. Новая рабочая неделя ознаменуется очередным этапом потепления. В ночь на понедельник, 9 апреля, температура воздуха будет составлять -4...+1, а вот днем уже разогреет до 6-11 градусов со знаком «плюс». В ночь на 10 
8 апреля 2018, 12:33
В Самаре затапливает дворы, из которых УК не вывозили вовремя снег

В Самаре затапливает дворы, из которых УК не вывозили вовремя снег

5 апреля глава Самары Елена Лапушкина провела оперативное совещание, посвященное работам в рамках месячника по благоустройству города. Одним из вопросов мероприятия стала очистка внутриквартальных территорий города от снега. Все чаще в областном центре затапливает дворы, из которых несвоевременно вывозилась снежно-ледяная 

6 апреля 2018, 08:43
Появился прогноз о потеплении в Самарской области

Появился прогноз о потеплении в Самарской области

В Самарской области синоптики прогнозируют потепление почти до +10 в ближайшие дни. Информация появилась на сайте ФГБУ «Приволжское УГМС». Уже в пятницу, 6 апреля, в Самарской области ожидается до +8 градусов по Цельсию, а в субботу, 7 апреля, до 
5 апреля 2018, 04:18
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх