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Детей и взрослых приглашают погладить енотиков в Самарском зоопарке
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30 августа 2018, 01:23
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Между Самарой и Тольятти начала курсировать скоростная «Ласточка»
Между Самарой и Тольятти стартовали перевозки на скоростном поезде «Ласточка». Рейсы осуществляются с 27 августа в тестовом режиме.
Организацию скоростных железнодорожных перевозок между двумя крупнейшими городами области инициировал врио губернатора Дмитрий Азаров. Этот вопрос он поднимал во время визита в губернию …
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30 августа 2018, 01:01
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На «АвтоВАЗе» литейщик упал с рабочей площадки и погиб
В Самарской области ведется проверка смертельного случая на тольяттинском «АвтоВАЗе», сообщает министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области. 25 августа при проведении работ на территории производственного участка литейщик ПАО «АвтоВАЗ» упал с площадки обслуживания машины литья с высоты 1,1 …
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30 августа 2018, 12:58
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В Тольятти преподавателя университета поймали на взятке в 80 тысяч
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30 августа 2018, 12:29
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В последние дни лета в Самаре будет до +30
До конца месяца в Самарской области сохранится сухая и теплая погода. Среднесуточная температура воздуха будет близкой к своей климатической норме, сообщают специалисты Приволжского УГМС.
В ночи на четверг и пятницу, 30 и 31 августа, в регионе ожидается малооблачная …
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29 августа 2018, 09:12
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До среды в Самаре будет тепло и сухо
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27 августа 2018, 10:52
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Синоптики рассказали, какая погода будет в последние выходные лета в Самаре
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24 августа 2018, 09:28
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Синоптики рассказали, когда прекратятся дожди в Самарской области
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22 августа 2018, 05:02
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37