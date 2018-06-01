Пассажирка и водитель «Гранты» пострадали в ДТП с автобусом в Тольятти В Тольятти произошло ДТП с участием автобуса, есть пострадавшие. Авария случилась в четверг, 31 мая. Около девяти часов вечера на Ленинском проспекте … В Тольятти произошло ДТП с участием автобуса, есть пострадавшие. Авария случилась в четверг, 31 мая. Около девяти часов вечера на Ленинском проспекте