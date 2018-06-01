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Пассажирка и водитель «Гранты» пострадали в ДТП с автобусом в Тольятти
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1 июня 2018, 02:01
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Жуткий смерч сняли на видео в Самарской области
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1 июня 2018, 01:02
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Рекорд холода для первого дня лета зафиксировали в Самарской области
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1 июня 2018, 12:15
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Заморозки с градом и последующим потеплением ждут в Самарской области
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31 мая 2018, 04:04
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Шокирующие фото в блогах: «Как перевозят мясо между Тольятти и Самарой»
В паблике "Подслушано | Самара" в соцсети "ВКонтакте" выложили шокирующие фото того, как перевозят мясо между Тольятти и Самарой. В кузов грузовика просто набросали нарубленные куски. И все - вперед! Поехали! Всем приятного аппетита! В комментариях начали предлагать различные …
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31 мая 2018, 09:29
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Сильный ветер повредил крышу терминала аэропорта «Курумоч»
Непогода стала причиной происшествия в аэропорту «Курумоч». Сильные порыва ветра повредили крышу пассажирского терминала. К счастью, упавшие части кровли не нанесли вреда ни людям, ни авиатехнике.В настоящее время выходы на посадку 10-11 и соответствующий сдвоенный телетрап выведены из работы.
Отмечается, что происшествие не …
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30 мая 2018, 10:38
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33 пожарных тушили балконы на двух этажах общежития в Самаре
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28 мая 2018, 09:24
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Фото в блогах: что такое «альтернативная Самара»
Блогер Игорь Синюков поведал про альтернативную Самару. Речь идет о кировских окраинах, местных жителях-мигрантах и "древних" легковушках. "Думаю, такое "чудо-юдо-бухловоз" вообще должно быть утилизировано, а не передвигаться по дорогам, но это все-таки Юнгородок..." - сетует автор. "В Самаре есть …
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25 мая 2018, 03:41
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Видео в блогах: «Ужасная очередь за талонами на загранпаспорта в Самаре»
Самарец Сергей Тучин также в "ФБ" выложил видео ужасной очереди за талонами на загранпаспорта в Самаре. "И это в эру госуслуг. Все эти люди прекрасно знают, что такое госуслуги и как ими пользоваться. Однако никакой записи на этом портале …
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24 мая 2018, 03:08
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Появилось видео с новыми фонтанами на склоне площади Славы в Самаре
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21 мая 2018, 07:01
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«Последнюю милю» к стадиону ЧМ-2018 «Самара Арена» сняли с воздуха
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21 мая 2018, 09:45
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Появился новый прогноз о снеге в Самаре
В Самарской области синоптики опубликовали прогноз на ближайшие дни. Осадки в виде мокрого снега и дождя ожидаются 23 и 24 апреля, указано на сайте ФГБУ «Приволжское УГМС». Ветер до 13 метров в секунду. Похолодает. В ночь на вторник – …
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23 апреля 2018, 01:51
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Свежий снег в апреле могут увидеть самарцы
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11 апреля 2018, 04:56
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Рабочий упал с крыши дома во время чистки снега в Тольятти
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10 апреля 2018, 09:12
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Снег в апреле впервые за 17 лет выпал на побережье Японского моря
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8 апреля 2018, 09:49