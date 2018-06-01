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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 29 мая 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 29 мая 2018г 
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Появилось видео с новыми фонтанами на склоне площади Славы в Самаре

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«Последнюю милю» к стадиону ЧМ-2018 «Самара Арена» сняли с воздуха

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Появился новый прогноз о снеге в Самаре

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