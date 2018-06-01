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«Бункер S» Эфир передачи от 29 мая 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 29 мая 2018г 
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Материалы по теме:

Появилось видео с первым летним снегом в Тольятти

Появилось видео с первым летним снегом в Тольятти

В Самарской области 1 
1 июня 2018, 01:28
Рекорд холода для первого дня лета зафиксировали в Самарской области

Рекорд холода для первого дня лета зафиксировали в Самарской области

В Самарской области в первый день лета, в пятницу, 1 июня, зарегистрировали экстремально-низкую температуру воздуха – перекрыт абсолютный минимум. Холоднее всего было в Безенчуке – там столбик термометра опустился ниже 0. Предыдущее рекордное похолодание на 1 июня там регистрировали 87 
1 июня 2018, 12:15
Заморозки с градом и последующим потеплением ждут в Самарской области

Заморозки с градом и последующим потеплением ждут в Самарской области

В Самарской области синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни. Выходные начнутся с ночных заморозков. В ночь на пятницу и на субботу местами ожидается до -3 градусов. Возможен град, добавили в МЧС. Но затем, по прогнозу, придет потепление. В пятницу, 
31 мая 2018, 04:04
Сильный ветер повредил крышу терминала аэропорта «Курумоч»

Сильный ветер повредил крышу терминала аэропорта «Курумоч»

Непогода стала причиной происшествия в аэропорту «Курумоч». Сильные порыва ветра повредили крышу пассажирского терминала. К счастью, упавшие части кровли не нанесли вреда ни людям, ни авиатехнике.В настоящее время выходы на посадку 10-11 и соответствующий сдвоенный телетрап выведены из работы.

Отмечается, что происшествие не 
30 мая 2018, 10:38
Видео в блогах: «Ужасная очередь за талонами на загранпаспорта в Самаре»

Видео в блогах: «Ужасная очередь за талонами на загранпаспорта в Самаре»

Самарец Сергей Тучин также в "ФБ" выложил видео ужасной очереди за талонами на загранпаспорта в Самаре. "И это в эру госуслуг. Все эти люди прекрасно знают, что такое госуслуги и как ими пользоваться. Однако никакой записи на этом портале 
24 мая 2018, 03:08
Появилось видео с новыми фонтанами на склоне площади Славы в Самаре

Появилось видео с новыми фонтанами на склоне площади Славы в Самаре

В Самаре заработали новые фонтаны на склоне площади Славы. В соцсетях появилось видео 
21 мая 2018, 07:01
«Последнюю милю» к стадиону ЧМ-2018 «Самара Арена» сняли с воздуха

«Последнюю милю» к стадиону ЧМ-2018 «Самара Арена» сняли с воздуха

В Самаре сняли с воздуха «последнюю милю» к стадиону ЧМ-2018. До старта чемпионата осталось 25 дней. Новое видео опубликовал в сети пользователь Александр Странник. Продолжительность ролика 3 минуты 56 секунд. Зрителю открывается вид на пешеходную дорогу, которая ведет от остановки 
21 мая 2018, 09:45
Пылевой смерч пронесся в Тольятти

Пылевой смерч пронесся в Тольятти

Необычное природное явление запечатлела камера одного их жителей Тольятти. В середине дня 8 мая около торгового центра «Парк Хаус» на Автозаводском шоссе образовался пылевой мини-смерч.

В комментариях к видео в паблике «Происшествия Тольятти» пользователи шутят, что природа помогает 
8 мая 2018, 06:05
Пронесло: рядом с Тольятти прошел смерч

Пронесло: рядом с Тольятти прошел смерч

В воскресенье жители Тольятти увидели редкое природное явление - смерч. Вихрь зародился недалеко от города и кружил рядом с Автоградом. Жилых домов атмосферное явление не коснулось.
Как сообщало Приволжское УГМС, во многих районах региона ожидается похолодание. Такая погода продержится до среды. 

4 сентября 2017, 12:27
На Тольятти налетел смерч, рухнула крыша здания, есть фото

На Тольятти налетел смерч, рухнула крыша здания, есть фото

Во вторник, 20 июня, на Тольятти налетел смерч, произошло обрушение крыши офисного центра на улице Дзержинского, сообщают очевидцы. Фотографии с места происшествия появились в социальных сетях. По предварительной информации, люди не пострадали. Разбиты десятки машин.
20 июня 2017, 02:12
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