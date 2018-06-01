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Появилось видео с первым летним снегом в Тольятти
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1 июня 2018, 01:28
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Рекорд холода для первого дня лета зафиксировали в Самарской области
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1 июня 2018, 12:15
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Заморозки с градом и последующим потеплением ждут в Самарской области
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31 мая 2018, 04:04
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Сильный ветер повредил крышу терминала аэропорта «Курумоч»
Непогода стала причиной происшествия в аэропорту «Курумоч». Сильные порыва ветра повредили крышу пассажирского терминала. К счастью, упавшие части кровли не нанесли вреда ни людям, ни авиатехнике.В настоящее время выходы на посадку 10-11 и соответствующий сдвоенный телетрап выведены из работы.
Отмечается, что происшествие не …
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30 мая 2018, 10:38
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Видео в блогах: «Ужасная очередь за талонами на загранпаспорта в Самаре»
Самарец Сергей Тучин также в "ФБ" выложил видео ужасной очереди за талонами на загранпаспорта в Самаре. "И это в эру госуслуг. Все эти люди прекрасно знают, что такое госуслуги и как ими пользоваться. Однако никакой записи на этом портале …
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24 мая 2018, 03:08
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Появилось видео с новыми фонтанами на склоне площади Славы в Самаре
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21 мая 2018, 07:01
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«Последнюю милю» к стадиону ЧМ-2018 «Самара Арена» сняли с воздуха
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21 мая 2018, 09:45
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Пылевой смерч пронесся в Тольятти
Необычное природное явление запечатлела камера одного их жителей Тольятти. В середине дня 8 мая около торгового центра «Парк Хаус» на Автозаводском шоссе образовался пылевой мини-смерч.
В комментариях к видео в паблике «Происшествия Тольятти» пользователи шутят, что природа помогает …
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8 мая 2018, 06:05
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Пронесло: рядом с Тольятти прошел смерч
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4 сентября 2017, 12:27
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На Тольятти налетел смерч, рухнула крыша здания, есть фото
Во вторник, 20 июня, на Тольятти налетел смерч, произошло обрушение крыши офисного центра на улице Дзержинского, сообщают очевидцы. Фотографии с места происшествия появились в социальных сетях. По предварительной информации, люди не пострадали. Разбиты десятки машин.
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20 июня 2017, 02:12