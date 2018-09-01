В Самаре Opel сбил на «зебре» 19-летнюю девушку В четверг, 30 августа, в Самаре произошла авария, в которой пострадал пешеход. В 21:30 24-летний молодой человек ехал на иномарке Opel по улице Солнечной в направлении Пятой просеки. По предварительной версии, в пути автомобилист сбил 19-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть …